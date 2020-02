الإتحاد الدولي للكوتشينج يُعلن عن إطلاق الدورة الرابعة من جوائز بريزم السنوية للتميز في الشرق الأوسط في مسقط، عمان

جوائز بريزم للتميز من الإتحاد الدولي للكوتشينج تكرّم الشركات والمؤسسات التي نجحت في دمج برامج الكوتشينج ضمن ثقافتها المؤسسية وحققت نتائج إيجابية ملحوظة وقابلة للقياس

مسقط ، عمان ، 19 فبراير 2020 / PRNewswire / – يُعلن الإتحاد الدولي للكوتشينج عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة “بريزم” السنوية للتميز في الشرق الأوسط بين رحاب فندق هرمز جراند مسقط التابع لفنادق راديسون كولكشن في مسقط، عمان في 8 أبريل.

يُعتبر الإتحاد الدولي للكوتشينج أكبر مؤسسة عالمية رائدة تكرّس كل جهودها للنهوض بمهنة الكوتشينج الاحترافي في العالم من خلال وضع معايير عالية وتوفير شهادات تأهيل متخصصة واعتماد مهني، كما تمنح أعضاءها مصداقية عالية ليتمكنوا من شحذ قدرات العملاء والمستفيدين وإمكاناتهم الشخصية. يمثل كلّ عضو في الإتحاد الدولي للكوتشينج أعلى مستويات الكوتشينج الاحترافي.

إنّ النمو المتسارع لثقافة الكوتشينج المؤسسي في الشرق الأوسط يستحق دعم الإتحاد الدولي للكوتشينج لجائزة “بريزم ” للتميز في المنطقة. والتي تُقدَّم على المستوى الإقليمي بمشاركة 10 دول في الشرق الأوسط والأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. تُكرِّم الجائزة العمل الاستثنائي الذي تضطلع به شركات الشرق الأوسط من خلال اعتماد أعلى مستويات الكوتشينج المؤسسي الذي يقدمه أعضاء الإتحاد الدولي للكوتشينج والكوتشز المعتمدون، بصفته الأداة أكثر فعالية لمواجهة التحديات المتنامية في سوق العمل والشركات والبقاء في طليعة المنافسة.

نذكر من بين الشركات الفائزة بهذه الجائزة في السنوات السابقة شركات إقليمية كبرى هي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومعهد الإدارة العامة – البحرين (بيبا) وأرامكس انترناشونال -دبي- . يرشّح الأعضاء والكوتشز المعتمدون في الإتحاد الدولي للكوتشينج الشركات التي تعزز وتطبق مبادئ وقواعد الكوتشينج المؤسسي تكريماً لأفضل الممارسات التي تنتهجها. ويتم مراجعة لائحة المرشحين والمتقدمين بطلبات وفقاً للركائز الأربعة الرئيسية للجائزة ألا وهي التأثير، المعايير، الاستراتيجية والاستدامة.

وفي هذا الصدد، تقول ماجدالينا نويكا موك، المديرة والرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي للكوتشينج: “منذ تأسيس الاتحاد عام 2005، يحتفي برنامج جوائز بريزم السنوية للتميز من الإتحاد الدولي للكوتشينج بأفضل ممارسات وبرامج الكوتشينج التي لا تنفكّ تصوغ الثقافة المؤسسية والأهداف الاستراتيجية وتحقّق نتائج إيجابية طويلة الأمد.“

وأضافت قائلة: “مع النمو الهائل الذي يشهده الشرق الأوسط، نحن متشوّقون فعلاً لإطلاق الدورة الرابعة من حفل جوائز بريزم السنوية للتميز في الشرق الأوسط في مسقط، وبالتالي تسليط الضوء على الكوتشز المحترفين والشركات التي تدأب على تعزيز ثقافة الكوتشينج الناجحة في المنطقة. وفي ظلّ المناخ الاقتصادي الحالي، أصبح الكوتشينج جزءاً لا يتجزأ من النمو المستدام للشركات.”

يسعى الإتحاد الدولي للكوتشينج دوماً الى رفع مستوى معايير هذه المهنة وتوفير الدعم المستمر لأعضائه والكوتشز المعتمدين من خلال ندوات ومؤتمرات وورش عمل وأدوات تطوير الذات وذلك من خلال فروع الإتحاد الدولي المعتمدة حول العالم. من أهم هذه الأدوات والمصادر الأبحاث العلمية المتعددة التي تساهم في نشر آخر المستجدات والمعلومات والمؤشرات والإحصاءات الخاصة بمهنة الكوتشينج عالميا وإقليميا وذلك لتبنّي أفضل ممارسات الكوتشينج حسب متطلبات السوق والمستهلكين على حد سواء. ولتحقيق هذه الغاية يتعاون الإتحاد الدولي للكوتشينج أيضاً مع الرواد في هذا المجال مثل معهد (هيومن كابيتال إنستيتيوت) وشبكة الخدمات المهنية (برايس ووتر هاوس كوبرز) لتوفير أحدث بيانات الأبحاث والحقائق والاتجاهات التي تصوغ قطاع الكوتشينج لاسيما دراسة الكوتشينج العالمية 2019 التي تجمع معطيات من 22 ألف مدير وإداري وكوتش محترف.

نبذة عن الإتحاد الدولي للكوتشينج

الإتحاد الدولي للكوتشينج هو المؤسسة العالمية للكوتشز ومهنة الكوتشينج. يتولّى الإتحاد الدولي للكوتشينج قيادة مستقبل الكوتشينج من خلال إرساء معايير عالية، وتوفير شهادات تأهيل مستقلة وبناء شبكة عالمية من الكوتشز المدرَّبين الممارسين لمهنة الكوتشينج في مختلف التخصّصات. يؤدي الإتحاد الدولي للكوتشينج دوراً فاعلاً في مجال الكوتشينج ويتطرّق إلى مختلف مجالات هذه المهنة بما فيها الكوتشينج التنفيذي، الكوتشينج الحياتي، الكوتشينج القيادي، الكوتشينج المهني وكوتشينج العلاقات. كما يعمل أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 35 ألف شخص في 143 بلداً على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة الوعي العام الكوتشينج، وتعزيز نزاهة وجدارات وأخلاقيات هذه المهنة، وتثقيف أنفسهم بصورة مستمرة من خلال مواكبة أحدث الأبحاث والممارسات.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد العالمي للكوتشينج هنا.

