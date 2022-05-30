‫ الأعمال الدولية لـ SANY تلتقط السرعة

تشانغشا، الصين، 30 مايو، 2022 / PRNewswire / — لم تعوق الجائحة أبدا SANY ، الشركة الصينية سريعة النمو المصنعة لمعدات البناء، وتيرة تدويلها. وبدلًا من ذلك، تمتعت تغطيتها في السوق وحصتها من المنتجات خارج السوق الصينية بدفعة قوية، مع زيادة استثمارات الشركة في البحث والتطوير والمبيعات والخدمات والتوظيف.

تظهر البيانات أن الشركة على الطريق الصحيح لتصبح عملاقًا عالميًا. في عام 2021، حققت الشركة إيرادات خارجية بلغت 314.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 54%، ومعدل نمو مركب بنسبة 30.1% في السنوات الثلاث الماضية.

خذ معدات التعدين والمعدات اللوجستية على سبيل المثال.

حققت إيرادات المبيعات الخارجية لمعدات التعدين 133.6 مليون دولار أمريكي في عام 2021 (زيادة بنسبة 101.1% على أساس سنوي) في حين بلغ الرقم الخاص بالمعدات اللوجستية 180 مليون دولار أمريكي (بزيادة سنوية قدرها 31.2%). وكانت أوروبا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة أسرع الأسواق نموا، حيث بلغت معدلات النمو 95.7% و48.1% و42.1% على التوالي.

المنتجات

تم إطلاق الجيل الثاني من المركبات الكهربائية من SANY ذات الجسم العريض التي تعمل بالوقود من SANY والتي تزيد عن 70 طن ومركبات التعدين ذات العجلات الكهربائية 100-300 طن. أما بالنسبة للمعدات اللوجستية، فقد تم تشكيل طيف كامل من المنتجات للأسواق الأوروبية والأمريكية، حيث يقدم مجموعة كاملة من مكدسات الوصول الكهربائية، والمعبئات، ومنتجات رافعات الرصيف الآلية وواسعة النطاق التي يتم التحكم فيها عن بعد.

القنوات

بينما تركز معدات التعدين SANY على ست مناطق رئيسية بما في ذلك الهند وآسيا الوسطى وأفريقيا، تركز المعدات اللوجستية على أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا والمحيط الهادئ. في جميع أنحاء العالم، تم إنشاء أنظمة وكلاء قوية والتي كانت تولد أحجام مبيعات مستقرة.

الخدمة

مع العلم أن خدمة ما بعد البيع هي المفتاح لتجربة العملاء، تعمل SANY باستمرار على تحسين استراتيجية الخدمة الدولية الخاصة بها للتكيف مع بيئة السوق الدولية. ولا يزال التوطين والتحويل عبر الإنترنت لتوزيع قطع الغيار وتوفير الخدمات عملًا جاريًا.

2022: تسارع كبير

وشهد الربع الأول من عام 2022 نموا أكبر بنسبة 161% على أساس سنوي، وهي نتيجة تعزى بشكل رئيسي إلى التحسينات المطردة التي حققتها الشركة في مجالات الإدارة والرقمنة والكهرباء والتدويل. تنمو جميع خطوط الإنتاج تقريبا الآن بمعدل نمو غير مسبوق في المبيعات الدولية، حيث تبلغ آلات التعدين 255% والمعدات اللوجستية بنسبة 98.8%. كما تبدو القطاعات الجديدة التي دخلتها الشركة مؤخرا واعدة، حيث تم تسجيل نمو بنسبة 105% على أساس سنوي في مبيعات المنتجات الروبوتية مثل AGV اللوجستية الذكية، والرافعات الشوكية الليثيوم عالية الجهد والمستودعات الذكية ثلاثية الأبعاد، من بين أمور أخرى.