‫الآن بين يديك!”رينو 8″ أحدث سلسلة هواتف من أوبو ومنتجات إنترنت الأشياء، متاحة للشراء في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي

شهد الطلب المسبق لسلسلة رينو8 زيادة مذهلة بنسبة 16٪ مقارنة بسلسلة رينو7

تحتفل أوبو -العلامة التجارية العالمية الرائدة في عالم التكنولوجيا- بالإطلاق الرسمي في منطقة الخليج العربي بين أحضان الطبيعة والحياة البرية في غابة دبي الاستوائية – ذا جريت بلانيت دبي.

تتضمن السلسلة الجديدة لرينو 8 ثلاث فئات، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من منتجات إنترنت الأشياء، جميعها متاحة الآن للشراء في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — سلسلة هواتف أوبو رينو8 التي تم إطلاقها حديثاً، والمليئة بالميزات الأفضل في الصناعة من إمكانيات الكاميرا والأداء القوي، متاحة الآن للشراء في الشرق الأوسط مع مجموعة جديدة من منتجات إنترنت الأشياء. تلقت العلامة التجارية استجابة هائلة لسلسلة رينو8 في جميع أنحاء المنطقة مع زيادة مذهلة بنسبة 16٪ في الطلبات المسبقة مقارنة بسلسلة رينو7، مع زيادة رينو8برو5G بنسبة 31٪ وزيادة رينو85G بنسبة 108٪.

تأتي السلسة الأحدث من الهواتف في ثلاث فئات تدعم شبكات الجيل الخامس 5G : رينو 8 برو 5G و رينو 8 5G و رينو 8 Z 5G ، يأتي كلً منهم مُجهزاً بتقنيات رائدة لا مثيل لها لضمان تجربة استخدام استثنائية ومتكاملة. وفي نفس الوقت، أطلقت أوبو ثلاثة من منتجات إنترنت الأشياء جديدة ومذهلة للغاية: جهاز أوبو آير باد اللوحي ، وسوار أوبو باند 2 الذكي ، وسماعات أوبو إنكو بودز 2 اللاسلكية.

واحتفالاً بحدث الإطلاق في منطقة الخليج العربي، استضافت العلامة التجارية التقنية العالمية أوبو حفلاً تفاعلياً في غابة دبي الاستوائية – ذا جرين بلانيت دبي، حيث أُتيح للحضور فرصة تجربة التصوير الليلي بين الطبيعة والحياة البرية وتقييم قدرات الهاتف التصويرية المذهلة بأنفسهم.

احتفالاً بهذه المناسبة صرح إيثان تشيوي ، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بكلمة قائلاً: “إننا نشهد بالفعل ردود الأفعال القوية في السوق على إطلاق المنتجات في جميع أنحاء المنطقة، ومتحمسون لجلب التكنولوجيا والابتكار مرة أخرى إلى سوق الشرق الأوسط. فإننا في أوبو، نسعى جاهدين لتقديم المنتجات التي تضع عملائنا على رأس أولوياتنا، ونقدم أفضل تجربة متكاملة لمستخدم الهاتف الذكي. نعدكُم بمواصلة الاستكشاف ودفع حدود الابتكار والبحث المتواصل عن “إلهام المستقبل”.

صُمم ليكون خبير الصور على جميع الأصعدة، إن هاتف رينو 8 برو 5G مدعوماً بأول وحدة لمعالجة الصور صممتها أوبو حصرياً، MariSilicon X ، ليقدم الهاتف سلسلة من ميزات الكاميرا المبتكرة وليساعد المستخدم على التقاط صور بورتريه فائقة الوضوح تحت أي ظروف. يتميز هاتف رينو 8 برو 5G أيضاً بتصميم انسيابي موحد للهيكل وأداء سلس رائد مدعوم بمعالج MediaTek Dimensity 8100-MAX 5G SoC ، وبطارية فائقة الشحن وآمنة وطويلة الأمد مع خاصية الشحن فائق السرعة سوبر ڤووك SUPERVOOC TM بقدرة 80 واط محرك صحة البطارية Battery Health Engine . يتم تقديم هذه التجربة الشاملة الرائعة للمستخدمين من خلال نظام التشغيل ColorOS 12.1 الأكثر ذكاءً وتخصيصاً و أماناً.

أهم ما يميز هاتف رينو 8 5G هي مستشعرات سوني الرائدة، وعدة ميزات أخرى تخص التصوير بالذكاء الاصطناعي AI مثل: تصوير الفيديو الليلي بدقة فائقة الوضوح وتصوير البورتريه الليلي. صُمم هاتف رينو 8 5G ليمنحك إشراقة دائمة بفضل إمكانيات الكاميرا المحترفة. يتميز الهاتف أيضاً بتصميم انسيابي موحد للهيكل، مما يوفر ملمساً أنيقاً وجذاب مع الاحتفاظ بهيكل متين وقوي. ويعتمد الهاتف خاصية الشحن فائق السرعة “سوبر ڤووك 80W SUPERVOOC TM ” مع محرك صحة البطارية Battery Health Engine ومعالج MediaTek Dimensity 1300 SoC ، ونظام التشغيل ColorOS 12.1 ، ليمنح مستخدميه أداءً موثوقاً وتجربة سلسة شاملة.

وعن هاتف رينو 8 Z 5G فقد صُمم حتى يمنح مستخدميه أساليب عديدة لصور البورتريه، وذلك من خلال ميزات متنوعة مثل، خاصية تعديل صور البورتريه باستخدام الذكاء الاصطناعي AI Portrait Retouching ، وخاصية بوكيه البورتريه Bokeh Flare Portrait . وبسبب اعتماده معالج كوالكوم Qualcomm® Snapdragon 695 5G – مع نظام التشغيل الأمثل ColorOS 12.1 ، يمنح هاتف رينو 8 Z 5G مستخدميه أداءً موثوقاً وتجربة سلسة شاملة .

تطلق أوبو جهاز أوبو آير باد اللوحي وسماعة أوبو إنكو بودز 2 اللاسلكية وسوار أوبو باند 2 الذكي جنباً إلى جانب سلسلة هواتف رينو8، لتلبي احتياجات المستخدم من ترفيه واسترخاء وعمل وصحة في تجربة مذهلة.

ما يميز جهاز أوبو آير باد اللوحي هو سهولة حمله في أي مكان، ذلك نتيجة إلى سُمكه النحيف للغاية البالغ 6.94 ميلليمتر ووزنه البالغ 440 جرام. مدعوماً بمعالج كوالكوم – Qualcomm Snapdragon® 680 Mobile ، وتأتي شاشة جهاز أوبو آير باد اللوحي بمقاس 10.36 بوصة بدقة 2K مع مكبرات صوت رباعية تدعم من دولبي أتموس Dolby Atmos . في الوقت نفسه، يأتي جهاز أوبو آير باد اللوحي مع نظام التشغيل ColorOS الجديد الخاص بالأجهزة اللوحية. تعمل تلك الميزات على تقديم اتصال أكثر كفاءة وسلاسة لترتقي بتجربة الاستخدام إلى آفاق جديدة كلياً.

تتفرد بصوت محيطي عالي، وبطارية تدوم لمدة 28 ساعة، وتحكم في الكاميرا عن بعد، وصوت فائق الوضوح للمكالمات مع إلغاء ضوضاء مدمج بها، كل هذا يأتي مع أوبو إنكو بودز 2 ، واحدة من أكثر سماعات الأذن اللاسلكية تنافسية في السوق.

وأخيراً مع سوار أوبو باند الذكي الذي يقدم لمستخدميه شاشة عرض كامل كبيرة بحجم 1.57 بوصة بتصاميم جديدة ملهمة. بالإضافة إلى ميزة مراقبة نسبة الأكسجين في الدم وتحليل دورة النوم، كما يدعم السوار أيضاً تقييم أخطار الغطيط، ويتضمن سوار أوبو باند 2 الذكي وضع التنس الاحترافي الحصري والعديد من أوضاع التمارين الرياضية المختلفة التي تنقل تجربة ممارسة الرياضة إلى مستوى آخر تماماً.

سلسلة رينو 8 ومنتجات أوبو لإنترنت الأشياء متاحة الآن للطلب المسبق عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة الشريكة بسعر 2,799 درهم إماراتي ل هاتف رينو 8برو 5G ، و1,899 درهم إماراتي ل هاتف رينو 8 5G ، و 1,499 ل هاتف رينو 8 Z 5G ، و 899 درهم إماراتي ل جهاز أوبو آير باد اللوحي ، و 214 درهم إماراتي لسوار أوبو باند 2 ، و 119 درهم إماراتي ل سماعات أوبو إنكو بودز 2 .

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية .

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .

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