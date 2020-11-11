اكيواندكس تُعزز تواجدها بالسوق الأوروبية وتستحوذ على رويزين ماركتس “بالكامل”

دبي الامارات العربية المتحدة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — اكيواندكس Accuindex ، شركة عالمية رائدة في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت؛ تسعد بأن تعلن عن استحواذها على حصة قدرها 100% من عمليات شركة رويزين Ruizean المتخصصة في خدمات التداول في العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية (الفوركس).

ومن المقرر أن يتم تغيير اسم الشركة من (رويزين ماركتس ليمتد Ruizean Markets Ltd) إلى اكيواندكس ليمتد (الاتحاد الأوروبي). وفي هذا الصدد، تعلن الشركة بأن مكتبها الجديد في قبرص قد حاز على اعتماد وترخيص من لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (“CySEC“) بموجب رقم الترخيص 340/17.

وتعمل اكيواندكس على توفير خدمات التداول للمستثمرين الأفراد سواء المبتدئين والمحترفين بأليات فريدة وأدوات ومتميزة؛ ومن المقرر أن تساهم تلك الصفقة بشكل أساسي في دعم خدماتنا الموجهة إلى السوق الأوروبية؛ والتي باتت تشكل ركيزة أساسية للشركة. أيضا، سوف تعمل تلك الصفقة على تعزيز التواجد الإقليمي للشركة؛ لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارهما أسواقا واعدة للشركة؛ استطاعت خلال فترة وجيزة ترسيخ تواجدها “الفعال” بما تقدمه من خدمات فائقة التميز.

وفي تصريح له قال السيد. سامر مرشد، مدير العمليات لدىاكيواندكس ليمتد، ” إننا سعداء جدا بصفقة الاستحواذ التي حققتها شركتنا، والتي تعكس قوة الموقع الاستراتيجي والمكانة التي باتت تحظى بها اكيواندكس في أسواق المال العالمية. حيث تعد السوق الأوروبية سوقا رئيسية للشركة. الآن، وعقب حصول مكتبنا في قبرص على ترخيص لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC، وأصبح أمامنا فرصة “واعدة” لترسيخ تواجدنا “الفعال” والتوسع بشكل أكبر في السوق الأوروبية”. وتابع بقوله “ويتمثل هدفنا الرئيسي في تلبية احتياجات عملائنا وتوفير بيئة تداول آمنة من خلال العمل وفق اعتماد وترخيص جهات رقابية عالمية”.

تأتي صفقة الاستحواذ بالتزامن مع قيام اكيواندكس بتعزيز مكانتها وأنشطتها الحائزة على ترخيص واعتماد من جهات رقابية عالمية، للفوز بحصة سوقية أكبر والتواجد بقوة في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات. ولدعم استراتيجية التوسع، قامت اكيواندكس مؤخرا بتعيين السيد. سامر مرشد كرئيس عمليات للمجموعة التي تشهد نمواً متسارعا. ويتمتع السيد. مرشد، يتمتع بخبرة عريقة في مجال التداول في العملات الأجنبية (الفوركس) تتجاوز 15 عاما؛ تولى خلالها مناصب قيادية في العديد من المؤسسات المالية الإقليمية الرائدة.

ولتعزيز تواجد الشركة ومواردها البشرية، قامت اكيواندكس بتعيين مايا رادوسلافوفا مديرة لمكتب الشركة الجديد بقبرص. وتتمتع مايا بخبرة عريقة في قطاع صناعة المال والتداول في العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت. وتتميز مايا بأسلوبها الفريد في إدارة المخاطر واستراتيجيات التسويق وإدارة الأعمال والمبيعات. وسوف يعمل مكتب قبرص على توفير خدمة عملاء متعددة اللغات والالتزام الصارم باللوائح المحلية المعمول بها. وتماشيًا مع سياسة اكيواندكس وامتثالا للوائح والقوانين المعمول بها؛ سيكون بإمكان العملاء التداول بشفافية تامة وتنفيذ أوامر التداول بسرعة وبدقة متناهية، بالإضافة إلى إبقاء أموالهم في أمان تام مع شركة عالمية تشهد نموا متسارعا وتواجدا فعالا في أسواق المال العالمية.

حول اكيواندكس

اكيواندكس ليمتد، شركة رائدة مُتخصصة في تزويد خدمات التداول في الفوركس وعقود الفروقات عبر الإنترنت، تأسست عام 2017. تُركز على تزويد عملائها بمنصة تداول فائقة التميز وسهلة الاستخدام. تقدم اكيواندكس لعملائها شُروط تداوُل تتسم بالشفافية والنزاهة؛ بما يُتيح لهم الوصول إلى أسواق المال العالمية والتداول في العديد من فئات الأصول والأدوات المالية الأكثر شيوعًا “بمصداقية ودقة مُتناهية”. توفر اكيواندكس لعملائها منصات تعليمية متميزة وخدمة عملاء –مخصصة لكل عميل- بالإضافة إلى تزويد المؤسسات والعملاء المحترفين بأفضل خدمات الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

اكيواندكس ليمتد (الاتحاد الأوروبي) : شركة مرخصة ومعتمدة؛ تخضع لتنظيم ورقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية | (CySEC) بـ قبرص (بموجب رقم الترخيص 340/17).

اكيواندكس ليمتد: شركة مرخصة ومعتمدة؛ تخضع لتنظيم ورقابة لجنة الخدمات المالية (FSC) بـ موريشيوس (بموجب رقم الترخيص GB19024778).

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الهاتف: 5745400 (04) 971+

البريد الإلكتروني: Info@accuindex.com

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