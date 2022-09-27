اكسيديان وسيسكو توفران مراقبة وتحليلات لا مثيل لها لأداء الشبكة لصالح شركة زين الكويت

دبي. الإمارات العربية المتحدة، 27 سبتمبر (أيلول) 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركتا اكسيديان ( Accedian ) وسيسكو ( Cisco ) اليوم عن أنهما تساعدان زين الكويت في أتمتة شبكتها من خلال تعزيز رؤية الشبكة وضمان الخدمة لتقديم تجارب فائقة الجودة لعملائها من الشركات التي تقدم خدماتها للشركات ‎(B2B) ‏.

عقدت زين الكويت، المزود الرائد للخدمات الرقمية في البلاد، شراكة مع اكسيديان وسيسكو لتحسين الرؤية لشبكتها وتحقيق رؤية ثاقبة لها. ومن خلال دمج اكسيديان Skylight في منصة سيسكو لأتمتة الشبكات Crosswork Network Automation تكتسب زين الكويت رؤية واحدة لشبكتها وأداء خدمتها على مستوى كل عميل ما يساعدها في أن تستبق الزمن في تلبية احتياجات عملائها من الشركات التي تقدم خدماتها للشركات ( B2B ).

توفر هذه العلاقة الاستراتيجية بين اكسيديان وسيسكو لشركة زين الكويت:

رؤية لا مثيل لها في شبكتها الخاصة: تتيح التقارير والتحليلات الوافية والدقيقة المتوفرة في لوحات المعلومات المرنة رؤية، ثاقبة من مستوى الميكروثانية إلى عرض الشبكة الشامل. وهذا بدوره يمنح زين الكويت رؤية كاملة للشبكة والتطبيق وأداء الخدمة. ويوفر لها بيانات مفصلة، والقدرة على الكشف عن مشاكل الأداء بشكل أفضل.

ضمان الخدمة “كخدمة”: يمكن لزين الكويت الآن توفير لوحات معلومات خاصة بالعميل وتوفير هذه الرؤية الإضافية وضمان الخدمة “كخدمة” لعملائها.

تحسين التشغيل الآلي: يعمل على تبسيط مهام ووظائف الشبكة اليومية للتحكم في العمليات المتكررة وإدارتها تلقائيًا مع تحسن توفر خدمة الشبكة دون التأثير على تجربة العميل.

وفي هذا السياق قال غيرهارد أوير، نائب رئيس المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة اكسيديان: “من خلال التعاون مع سيسكو، يمكننا تزويد زين الكويت بأفضل حل في فئته يحسن تجربة العملاء ويمنح الشركة رؤية شبكة لا مثيل لها. ويتحقق كل ذلك من خلال منصة آلية تساعد على تبسيط العمليات وإطلاق خدمات جديدة مضمونة بسرعة وثقة أكبر. ونحن معًا نساعد أيضًا زين الكويت على زيادة وتعزيز عروض خدماتهم للعملاء النهائيين من خلال تمكينهم من تقديم الحل المشترك “كخدمة”.”

وصرح محمد طنطاوي، العضو المنتدب لمقدمي الاتصالات والخدمات، في منطقة META (الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا)، بشركة سيسكو، قائلاً: “في سيسكو، نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تسريع نتائج أعمالهم من خلال أتمتة الشبكة. وبالعمل مع اكسيديان، نمكن زين الكويت من تبسيط الشبكة عمليات مع رؤية متزايدة ورؤى في الوقت الفعلي وكذلك أتمتة ضمان الخدمة للمساعدة في تمكين شبكاتهم من تلبية كل الاحتياجات التي تنشأ في المستقبل.”

وقال نواف الغربلي، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة زين الكويت: “كان هدفنا هو تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق اليوم بوصفنا الوجهة الأولى لحلول الأعمال الرقمية. وللقيام بذلك، كنا حريصين على الاستفادة من نظام الشراكة الغني الخاص بنا بما يسمح لنا بالتعامل بشكل استباقي مع قضايا جودة الخبرة وإدخال المزيد من الأتمتة في عملياتنا اليومية الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير تجربة عملائنا من الشركات التي تقدم خدماتها للشركات ( B2B ) ويعزز توفيرها هذه التجربة أيضًا. وهذا يتطلب رؤية كاملة وعميقة ونظرة ثاقبة وواقعية لكل ما يحدث في شبكاتنا. ونظرًا لأن عملاءنا من الشركات التي تقدم خدماتها للشركات ( B2B ) يحتاجون أيضًا إلى هذا النوع من الرؤية الدقيقة والشاملة فقد تعاونا مع سيسكو واكسيديان في تلبية هذه الحاجة لعملائنا من الشركات من خلال تقديم هذا الخدمة لهم (من خلال بوابة العملاء).”

نبذة حول اكسيديان ( Accedian )

اكسيديان شركة رائدة في تحليلات الأداء وحلول تجربة المستخدم النهائي. وتكرس الشركة جهودها لتزويد عملائها بالقدرة على ضمان وتأمين البنية التحتية الرقمية الخاصة بهم. مع مساعدتهم على إطلاق العنان للإنتاجية الكاملة لمستخدميهم.

نحن ملتزمون بتمكين عملائنا بالقدرة على تحقيق رؤية واسعة النطاق عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات لديهم وتزويدهم بالقدرة بالغة الدقة والوضوح على التعمق في تجربة وأمن كل مستخدم وفهمهما بشكل سليم. وهذا بدوره يساعدهم على إسعاد عملائنا وحمايتهم في كل وقت وحين.

تقدم اكسيديان الحلول للعملاء البارزين على مستوى العالم لأكثر من 15 عامًا.

لمزيد من المعلومات، يرجىزيارة accedian.com ‏.

نبذة حول سيسكو ( Cisco )

سيسكو المسجلة على مؤشر ناسداك ( NASDAQ : CSCO ) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا التي تدعم الإنترنت. وتوفر سيسكو إمكانيات جديدة من خلال إعادة صياغة تصورات تطبيقاتك وتأمين مؤسستك وتحويل البنية التحتية الخاصة بك وتمكين فرق العمل لديك من أجل مواكبة ما يستجد في المستقبل على مستوى عالمي وشامل. اكتشف المزيد على غرفة الأخبار وتابعنا على Twitter على حساب @ Cisco .

سيسكو وشعار سيسكو علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة سيسكو و/ أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. ويمكن العثور على قائمة بعلامات سيسكو التجارية على www.cisco.com/go/trademarks . وتُعتبر العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة ملكًا لأصحابها المعنيين. ولا يعني استخدام كلمة “شريك” وجود علاقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

نبذة حول زين الكويت

تأسست شركة الاتصالات المتنقلة “زين” في عام 1983 في الكويت كأول شركة للاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع المجموعة بسجل حافل من الإنجازات منذ ذلك الحين، بما في ذلك أن تصبح أول مشغل اتصالات يطلق خدمة GSM على نحو تجاري في المنطقة في عام 1994، فضلاً عن كونها أول شركة اتصالات في الكويت تطلق خدمات إنترنت 4G LTE على مستوى البلاد في 2012. وفي مايو 2019، أعلنت شركة زين الكويت أن شبكتها جاهزة تمامًا للإطلاق التجاري لتقنية الجيل الخامس اللاسلكية ( 5G ) لتكون أول مشغل يقدم تقنية 5G في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عبر السوق الكويتي مع توفير تغطية لجميع المناطق في البلاد في يونيو 2019.