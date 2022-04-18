اكتشف المزيد على Petal Search من خلال المحرك الجديد nova 9 SE

وكونه محرك البحث الأصلي لخدمات هواوي الجوالة، يأتي محك البحث Petal Search مثبتا مسبقا على هواتف هواوي الذكية الجديدة أو الأجهزة اللوحية، ولكن يمكن للمستخدمين أيضا تنزيله من Appgallery أو الوصول بسهولة إلى إصدار الويب ( www.petalsearch.com ).

ومع Petal search ، يمكن الوصول إلى تجربة تصفح مبتكرة ومتنوعة عبر أكثر من 20 فئة وملايين التطبيقات، سواء كنت في صفحة آخر الأخبار أو التسوق والسفر وأكثر من ذلك. يمكنك العثور على المعلومات التي تحتاجها وتحويل المعلومات إلى عمل.

من خلال Petal search ، يتم تمكين المستخدمين بالقدرة على تحديد موقع التطبيقات الشائعة في منطقتهم من خلال أيقونة “التطبيقات” على الصفحة الرئيسية لـ Petal search ، وفتح إمكانيات للمستخدمين للعثور على تطبيقاتهم المفضلة.

انقر على تطبيق بحث Petal search المثبت مسبقا على هاتفك الجديد وابدأ الاكتشاف. استكشف مجموعة واسعة من الخدمات ذات الوظائف الإضافية التي توفر توصيات مهمة.

إذا كنت تبحث عن السفر، فاستخدم وظيفة السفر على محرك البحث Petal Search التي يمكن أن تساعدك في التخطيط لرحلتك التالية بسهولة. يتيح محرك البحث Petal Search المستخدمين من مقارنة الأسعار والعثور على أفضل خيار للفنادق والرحلات الجوية. يمكنك أيضا العثور على معلومات إضافية مع وظيفة “الحياة القريبة” مثل المراجعات والخيارات الغذائية وأماكن مثيرة للاهتمام للزيارة في المنطقة – كل ذلك دون الحاجة إلى القيام بأبحاث أكثر شمولا.

الجميع يحبون التسوق أيضا، ومع وظيفة التسوق على Petal Search ، تسوق عبر الإنترنت بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. ما عليك سوى كتابة الكلمات الرئيسية للمنتجات التي تبحث عنها وسيقوم محرك بحث Petal Search بإظهار المنتجات فضلا عن الصفقات وأي تفاصيل أخرى قد ترغب في معرفتها. يمكنك مقارنة المنتجات بناء على الصور والتسعير والمزيد لضمان عمل الشراء – كل شيء داخل محرك بحث Petal Search .

علاوة على ذلك، تقدم القدرات المتعددة المجالات لمحرك بحث Petal Search تجارب البحث بما يتجاوز البحث عن الكلمات الرئيسية البسيطة. باستخدام البحث المرئي، يمكنك تجربة بحث الوسائط المتعددة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقاعدة نتائج البحث ذات الصلة بالصور. إستكشف العالم بصورة جديدة تماما.

لتنزيل وتجربة محرك Petal Search ، يرجى زيارة: https://bit.ly/3rpGYGY