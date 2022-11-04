‫افتتان الصناعة بحلول Jereh المبتكرة للنفط والغاز في ADIPEC 2022

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 نونبر/تشرين الثاني، 2022 / PRNewswire / — تقدم Jereh من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات الجديدة، أحدث تقنيات وحلول الشركة في صناعات النفط والغاز لمتخصصي الطاقة في ADIPEC 2022 ، الحدث الأكبر والأكثر أهمية وتأثيراً في صناعة الطاقة العالمية.

تقدم Jereh بعد الاهتمامات العميقة لتطوير الطاقة العالمية، هذا العام، تحت شعار “عالي الكفاءة، صديق للبيئة، تحقيق مستقبل مستدام!”، حلولًا مبتكرة بما في ذلك المعدات المتطورة والخدمات التقنية و EPC وعملية التنقيب والانتاج لتنمية النفط والغاز، بالإضافة إلى صناعات إدارة الطاقة والبيئة الجديدة.

قام الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة ADNOC ، بزيارة جناح Jereh ، وأبدى اهتمامه وتقديره لدعم Jereh لِـ ADNOC .

في هذا الحدث، حظي فيديو Jereh ثلاثي الأبعاد وبدون زجاج باهتمام لا مثيل له، حيث أظهر أربعة أنواع من معدات حقول النفط بما في ذلك وحدة التدعيم ووحدة التكسير ووحدة التحكم في درجة الحرارة.

مع تحول تحفيز حقول النفط في الشرق الأوسط، أصبح خفض التكلفة والكفاءة من الاهتمامات الرئيسية. مجهز بمحرك كهربائي قوي ومضخة المكبس 7000 حصان، يمكن أن يرضي حل Jereh E-Frac عملية الإزاحة الكبيرة والضغط العالي والمدة الطويلة. يعمل الأسطول بالكهرباء التي تولدها شركة Jereh Turbine Genset بدلاً من الديزل، ويضمن طريقة أنظف وأكثر كفاءة واقتصادية لعمليات التكسير.

كما كشفت شركة Jereh عن نموذجها لمشروع هندسة الأسطح. في الشرق الأوسط ، وللشرق الأوسط. مع خبرة تزيد عن 20 عامًا في الصناعة، تم تصنيف Jereh بين هندسة EPC السطحية لحقول النفط والغاز الدولية. في عام 2021، وقعت Jereh على مشروع منشأة ADNOC النموذجي للإنتاج بنجاح في الإمارات العربية المتحدة. في نفس العام، تم منح Jereh مشروع JPF-5 لشركة نفط الكويت بقيمة عقد تزيد عن 426 مليون دولار.

تستكشف Jereh بنشاط إمكانياتها في حماية البيئة، بينما تظل في الطليعة في صناعة النفط والغاز. من تحويل وضع القيادة، واستغلال واستخدام الطاقة غير التقليدية إلى حلول الإدارة البيئية المتكاملة، تستهدف Jereh الطاقة المستقبلية بانبعاثات أقل، وتعمل نحو أرض نظيفة.

تمتلك Jereh ما قدره 10 مراكز بحث وتطوير عالمية وقواعد تصنيع المعدات المتطورة، وهي قادرة على تقديم منتجات وخدمات موثوقة ومخصصة في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا والكويت وعمان، إلخ.

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