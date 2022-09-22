‫افتتاح NFT Day يجمع بين Web3 قادة الصناعة العالمية لإحياء ذكرى اختراع العملة الرمزية غير القابلة للاستبدال

يشمل المشاركون في NFT Day a16z , و Animoca Brands , و BuildSpace , و Coinbase NFT , و CryptoSlam! , و Dapper Labs , و Flow , و Gaia , و LearnWeb3 , و Matrix World , و Metaverse HQ , و OpenSea , و Rarible , و Ripple , و TheFirstMint , و Tokenproof , و XRP Ledger

يمكن للأفراد المطالبة بتحويل غير مالي مجاني للاحتفال بـ NFT Day 2022

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 22 سبتمبر 2022 / PRNewswire / – اليوم، يطلق اتحاد من شركات Web3 NFT Day ، وهو لحظة سنوية لمجتمع Web3 لتعليم الناس بشكل جماعي عن قيمة التجارب القائمة على البلوك تشين. في هذا التاريخ من عام 2017، البروتوكول الأساسي وراء NFTs – ERC -721 – تم نشره في الأصل بواسطة Daper Labs CTO Dieter Shirley جنبًا إلى جنب مع أول استخدام لمصطلح “رمز غير قابل للاستبدال”. منذ ذلك الوقت، نمت التكنولوجيا لتصبح صناعة بقيمة 11.3 مليار دولار .

وقال ديتر شيرلي، المدير الفني في Daper Labs : “في غضون بضع سنوات قصيرة، شجعت NFTs بالفعل الناس على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو التكنولوجيا اللامركزية، لكننا لا نزال في وقت مبكر من الرحلة”. “تسمح NFTs للناس بامتلاك قطعة من الفضاء الاجتماعي، من المواقع الافتراضية والموسيقى والأزياء والفن – حتى اللحظات الفردية التي تمثل أحجار اللمس الثقافية الهامة. NFT Day يعطي جميع المبدعين فرصة لرواية هذه القصة معًا”.

يتميز الاحتفال الافتتاحي بـ NFT Day بمشاركة من المشاريع والبلوك تشين والعلامات التجارية في جميع أنحاء الصناعة بما في ذلك a16z , Animoca Brands , BuildSpace , Coinbase NFT , CryptoSlam! , Dapper Labs , Flow , Gaia , LearnWeb3 , Matrix World , Metaverse HQ , OpenSea , Rarible , Ripple , TheFirstMint , Tokenproof , and XRP Ledger .

كجزء من الاحتفال، يجتمع مطورو NFT والمشاريع عبر الأنظمة البيئية لسلسلة الكتل معًا رقميًا وجسديًا للاحتفال بهذه المناسبة. يمكن العثور على قائمة الأحداث الرسمية على موقع InternationalNFTDay.org https://c212.net/c/link/?t=0& l=en&o=3653395-1&h=4206733902& u=https%3A%2F%2Fwww. internationalnftday.org%2F&a= InternationalNFTDay.org جنبًا إلى جنب مع الموارد لمعرفة المزيد عن NFTs ، بما في ذلك المزيد عن تاريخ التكنولوجيا، وكيفية البدء في الجمع أو السك، واليوم فقط – يمكن الادعاء بأن NFT المجانية تحتفل ب NFT Day 2022 .

قالت ويتني ستيل، نائبة رئيس قسم التسويق في OpenSea ، وهي السوق الرائدة في العالم من نظير إلى نظير في مجال NFT : “يسعدنا أن نشارك في أول NFT Day “. “نعتقد أن تقنية NFT تضع الأساس لاقتصادات جديدة نابضة بالحياة، ونحن متحمسون لمساعدة المزيد من المستهلكين والمبدعين والمطورين على اكتشاف كيف يمكنهم الحصول على قيمة أكبر من Web3 .”

على عكس الوسائط الرقمية الأخرى، تثبت NFT ملكية أصل فريد. غالبًا ما تتخذ شكل المقتنيات الرقمية أو الموسيقى أو الفن أو الصور الرمزية أو الملابس أو حتى العوالم الافتراضية. كما يمكن ربطها بالتجارب الحصرية والقيمة التي لا يمكن الوصول إليها إلا لحاملي الرموز، بما في ذلك المبيعات المسبقة والبضائع واليانصيب والاجتماع والترحيب ووسائل الراحة في الموقع أثناء الأحداث. نظرًا لأنها أصول رقمية على البلوك تشين، يمكن تتبع NFTs والتحقق من صحتها بشكل مستقل عن جهة الإصدار.

لمعرفة المزيد عن NFT Day ، قم بزيارة InternationalNFTDay.org .

نبذة عن NFT Day

NFT Day هو لحظة عالمية تحتفل بأصول NFTs . يتم ملاحظته سنويًا في 20 سبتمبر احتفالًا باليوم الذي نشرت فيه Daper Labs CTO Dieter Shirley ERC -721 ، البروتوكول وراء NFTs ، وصاغت مصطلح “رمز غير قابل للاستبدال”.

قم بزيارة InternationalNFTDay.org