‫افتتاح معرض “جينهوا الرائعة وأفريقيا الساحرة” للتعاون الثقافي والتبادل الثقافي الصيني الأفريقي في مصر

القاهرة، 19 نوفمبر 2022 / PRNewswire/ — في 17 نوفمبر 2022، معرض “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” للتعاون الثقافي والتبادل الثقافي بين الصين وأفريقيا، والذي تستضيفه إدارة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشجيانغ والحكومة الشعبية لبلدية جينهوا، والتي ينظمه مكتب بلدية جينهوا للثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة، في القاهرة، بمصر.

يكشف معرض السحابة “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” بانوراما لمدينة جينهوا وتشجيانغ من حيث التاريخ والمشهد والفن والتراث الثقافي غير المادي والطعام وما إلى ذلك. جينهوا هي مدينة السلع الصغيرة العالمية والمدينة الثقافية الدولية للسينما والتلفزيون والتي تتميز ب “فتح طريق الحرير”. تمتلك جينهوا نحت الخشب الشهير دونغيانغ ولحم الخنزير جينهوا وشاي تحية الألفية ونبيذ الأرز، وكلها لها تأثير عالمي كبير.

ألقى كل من السيد تشين قوانغ شنغ، سكرتير الحزب في دائرة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشجيانغ والسيد روان جانجهوي، نائب عمدة مدينة جينهوا، خطابات عبر الإنترنت في حفل الافتتاح. إنهم يأملون من خلال معرض السحابة أن تستفيد تشجيانغ من مزاياها في التعاون والتبادل الثقافيين مع إفريقيا وتعزيز السمعة الدولية لجينهوا وتعزيز الدفء المستمر للتبادلات الثقافية بين الصين وأفريقيا.

السيد/ لياو ليكيانج، معالي سعادة أكد سفير السفارة الصينية في مصر ، أن مصر نموذج للعلاقات الصينية الأفريقية المستدامة والصحية والعميقة في العصر الجديد. الصداقة بين مصر والصين مرغوبة من الجميع.

يقول فتحي عبد الوهاب الرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية المصري إن المعرض الإلكتروني سيساعد في تعزيز الصداقة بين الصين وأفريقيا. ستبذل مصر كل الجهود لبناء والحفاظ على “التبادل الثقافي والسياحي”، الذي يعد جسر الصداقة الأفريقية الصينية.

وفي خطابه، قال السيد/ عمرو القاضي إن الصداقة الأفريقية الصينية عميقة. إنه سعيد للغاية لرؤية المعرض الإلكتروني قد وجد وسيلة جديدة للتبادلات الثقافية والسياحية بين إفريقيا والصين، مما يسهل الاتصالات والتبادلات بين الجانبين.

عندما يقام حفل الافتتاح في مصر، ينطلق معرض “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” على الإنترنت في نفس الوقت في تنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وجيبوتي وإثيوبيا ودول أفريقية أخرى. يمكن للشعوب الأفريقية الاستمتاع بالمناظر الجميلة والعادات الثقافية في مدينة جينهوا وتشجيانغ في الصين من خلال الإنترنت، وتحسين فهمهم ووعيهم بمدينة جينهوا ومقاطعة تشجيانغ وحتى الصين.

رابط معرض “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” عبر الإنترنت

http://online-exhibition. tourzj.gov.cn/jhyz/EN/index. html

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