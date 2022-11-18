‫افتتاح معرض السحابة “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” لأسبوع التبادل والتعاون الثقافيين بين الصين وأفريقيا (ما وراء البحار – النسخة الأفريقية)

دار السلام، تنزانيا، 18 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — في 16 نونبر/تشرين الثاني 2022، أقيم معرض السحابة “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” لأسبوع التبادل والتعاون الثقافيين بين الصين وأفريقيا، والذي تستضيفه إدارة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشجيانغ والحكومة الشعبية لبلدية جينهوا، والذي ينظمه مكتب بلدية جينهوا للثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة، ويقام في دار السلام بتنزانيا.

يكشف معرض السحابة “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” بانوراما لمدينة جينهوا وتشجيانغ من حيث التاريخ والمشهد والفن والتراث الثقافي غير المادي والطعام وما إلى ذلك. جينهوا هي مدينة السلع الصغيرة العالمية والمدينة الثقافية الدولية للسينما والتلفزيون والتي تتميز ب “فتح طريق الحرير”. تمتلك جينهوا نحت الخشب الشهير دونغيانغ ولحم الخنزير جينهوا وشاي تحية الألفية ونبيذ الأرز، وكلها لها تأثير عالمي كبير.

ألقى كل من السيد تشين قوانغ شنغ، سكرتير الحزب في دائرة الثقافة والسياحة بمقاطعة تشجيانغ والسيد روان جانجهوي، نائب عمدة مدينة جينهوا، خطابات عبر الإنترنت في حفل الافتتاح. إنهم يأملون من خلال معرض السحابة أن تستفيد تشجيانغ من مزاياها في التعاون والتبادل الثقافيين مع إفريقيا وتعزيز السمعة الدولية لجينهوا وتعزيز الدفء المستمر للتبادلات الثقافية بين الصين وأفريقيا.

قال وانغ سيبينغ، المستشار الثقافي للسفارة الصينية في تنزانيا ، إن النشاط سيعزز التفاهم المتبادل والتبادلات بين جينهوا وتشجيانغ وأفريقيا، وسيصبح التعاون بين الجانبين في الثقافة والسياحة أوسع وأكثر إشراقًا؛ يقول أموس نكو، نائب مدير Amos Nnko من مجلس السياحة التنزاني بوزارة الموارد الوطنية والسياحة، إن معرض السحابة سيوفر تجربة لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي. وتقول إنها سعيدة للغاية لرؤية الصين وإفريقيا يسيران جنباً إلى جنب في مجالات الثقافة والفن والسياحة.

بعد حفل الافتتاح، تم إطلاق معرض السحابة “جينهوا الرائعة، أفريقيا الساحرة” عبر الإنترنت في وقت واحد في تنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وجيبوتي وإثيوبيا ودول أخرى. يمكن للشعوب الأفريقية الاستمتاع بالمناظر الجميلة والعادات الثقافية في جينهوا وتشجيانغ في الصين من خلال الإنترنت، وتحسين فهمهم ووعيهم بجينهوا وتشجيانغ وحتى الصين.

رابط معرض السحابة “جينهوا الرائعة ، أفريقيا الساحرة”

http://online-exhibition. tourzj.gov.cn/jhyz/EN/index. html