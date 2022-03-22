افتتاح مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الأجنة بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي

المركز هو ثمرة التعاون بين خبير طب الأجنة الشهير البروفيسور كيبروس نيكولايدس وقسم طب الأجنة في مدينة برجيل الطبية

مارس 22 2022، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة /PRNewswire/ — : افتتحت مدينة برجيل الطبية مركزاً جديداً لطب وعلاج الأجنة في بالتعاون مع خبير طب الأجنة الشهير البروفيسور كيبروس نيكولايدس، والذي يعرف باسم “أبو طب الأجنة” تقديراً لعمله الرائد في هذا المجال، وهو يعمل حالياً أستاذاً في معهد أبحاث طب الأجنة في مستشفى كينجز كوليدج في لندن. وجرى افتتاح مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الأجنة خلال حفل خاص في مدينة برجيل الطبية، أكبر منشأة رعاية طبية تابعة لمجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية وتقع في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي. ويعد المركز الجديد جزءاً من التعاون بين البروفيسور كيبروس وقسم طب الأجنة في مدينة برجيل الطبية.

طب الأجنة هو فرع من فروع الطب المتخصص في متابعة الحالة الصحية للأم والجنين طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى متابعة حالة الطفل بعد الولادة. وقد صٌمم المركز الجديد ليلبي الطلب المتزايد على طب الأجنة في المنطقة، حيث اعتادت النساء الحوامل السفر إلى الدول الغربية للحصول على الجراحة الجنينية لمعالجة مشاكل الجنين المعقدة.

وأوضح د. شمشير فياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من مجموعة في بي إس للرعاية الصحية قائلاً: “إن إطلاق مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الأجنة في مدينة برجيل الطبية يعد حدثاً بالغ الأهمية، فهو أول مؤسسة متكاملة ذات مستوى عالمي في المنطقة. ستعزز هذه الخطوة الهامة مساعينا نحو توفير رعاية شاملة للأجنة لحالات الحمل عالية الخطورة في دولة الإمارات”.

استطاع البروفيسور نيكولايدس أن يحدث ثورة في عالم طب الأجنة من خلال أبحاثة المميزة وإنجازاته الطبية، مثل نقل الدم داخل الرحم لعلاج فقر الدم الجنيني، وتنفيذ جراحة الليزر بالمنظار لعلاج متلازمة نقل الدم الجنيني. حصل البروفيسور نيكولايدس على وسام مكاريوس الثالث، أعلى وسام مدني تمنحه قبرص، وتم انتخابه في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب عام 2020.

وقال البروفيسور كيبروس: “يهدف هذا التعاون إلى تقديم رعاية عالية الجودة في طب وجراحة الأجنة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نهدف إلى توفير العديد من جوانب الرعاية في طب الأجنة والتي لا تتوفّر في الدولة في الوقت الحالي، كما نعمل في الوقت الحالي على إجراء دراسات بحثية في سكري الحمل وتسمم الحمل والولادة المبكرة، ونأمل أن يشارك المرضى في مستشفيات برجيل في هذه الدراسات. أنا أسعى في المدى الطويل إلى تحسين نتائج الحمل، وإنقاذ المزيد من الأطفال والأمهات. أنا فخور بهذا التعاون وآمل أن يستمر لفترة طويلة في المستقبل.”

سيعمل الفريق الطبي متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية جنباً إلى جنب مع خبراء طب الأمهات وطب حديثي الولادة والأجنة في معهد أبحاث وطب الأجنة التابع لمستشفى كينغز كوليدج في لندن، كما سيتولى د. مانديب سينغ، مدير مركز كيبروس نيكولايدس لطب الأجنة في مؤسسة مستشفى جامعة ساوثيند في المملكة المتحدة، إدارة الفريق الطبي في المركز بصفته المدير الطبي والاستشاري في قسم طب الأم والأجنة في برجيل فرحة.

وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من المتخصصين الطبيين من دولة الإمارات والعالم، والذين سنحت لهم الفرصة للاستماع إلى رؤى وأفكار جديدة حول طب الأجنة من البروفيسور كيبروس.

نبذة عن مدينة برجيل الطبية

مدينة برجيل الطبية هي مستشفى متعدد التخصصات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهي تضم 400 سريراً ومركز رعاية صحية متقدّم. وتوفّر المدينة خدمات علاجية متخصصة عالية الجودة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الطارئة في أكثر من 39 تخصصاً للبالغين والأطفال، وتوظّف المدينة أحدث التقنيات الطبية وفريقاً دولياً من الخبراء المعتمدين من قبل المجالس الطبية العالمية الكبرى. وتتربّع مدينة برجيل الطبية على مساحة تبلغ 1.2 مليون قدم مربّع، وهي تضم مرافق طبية وإدارية حديثة، بما فيها “برجيل دارك”، أكبر مركز متخصص في إعادة تأهيل والرعاية طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة، كما تضم مختبراً مركزياً معززاً بأحدث تقنيات التشغيل الآلي. للمزيد من المعلومات: https://www. burjeelmedicalcity.com/

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