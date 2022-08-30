افتتاح المنتدى الخامس للتعاون الإعلامي الصيني الأفريقي في بكين

بكين، 30 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — افتتح المنتدى الخامس حول التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي (المشار إليه أسفله بِـ”المنتدى”) في 25 غشت/آب في بكين بالصين، ويجمع بين الأحداث والجلسات عبر الإنترنت وخارجها. أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس السنغالي ماكي سال، وهو الرئيس المشارك الأفريقي لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، رسائل تهنئة إلى المنتدى.

وتلا هوانغ كونمينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس دائرة الدعاية بهذه اللجنة، رسائل الرؤساء وألقى كلمة رئيسية.

وأشار هوانغ إلى أن الرسائل عكست الأهمية الكبيرة للتعاون الصيني الأفريقي من جانب القادة، فضلا عن توقعاتهم الكبيرة لزيادة تعميق التعاون الإعلامي والشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأفريقيا.

قدم المنتدى منذ تأسيسه قبل 10 سنوات، منبرًا مهمًا لوسائل الإعلام الصينية والأفريقية لتسهيل الحوار والتعاون ولعب دورًا مهمًا في تعميق الصداقة الصينية الأفريقية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

تحافظ وسائل الإعلام من كلا الجانبين على روح التعاون الودي وتعمل باستمرار لحماية العدالة والإنصاف، وتروي قصصًا عن التعاون الصيني الأفريقي في العصر الجديد وتحمل المسؤوليات لدفع التنمية العالمية، وتعزيز القيم المشتركة للبشرية، وخلق جو الرأي العام الدولي متماسك التنمية والتعاون.

كما ستعمل وسائل الإعلام الصينية والأفريقية على تعزيز التقارب الابتكاري وتعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الرقمي لتعزيز التبادلات وتبادل الفرص وتحسين قدرات الحوكمة الرقمية.

استضاف حفل الافتتاح شو لين نائب وزير ادارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ووزير ادارة الاذاعة والتلفزيون الوطنية بالصين. وأدلى غريغوار ندجاكا، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للبث، وتشن جينينغ، عمدة بكين، وتشوشي كاساندا، وزير الإعلام ورابطات وسائط الإعلام في زامبيا، بملاحظات افتتاحية.

كما تضمن الحدث الذي استمر يومين إقامة معرض بعنوان “عقد من الإنجازات: التعاون الإعلامي بين الصين وأفريقيا (2012-2022) “.

وعقد المنتدى تحت عنوان “رؤية جديدة وتطور جديد وتعاون جديد” جلسات حول سياسة تطوير وسائل الإعلام والتعاون في المحتوى والابتكار بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا الجديدة والتقارب الرقمي.

ونشر المنتدى إعلانا مشتركا استعرض عقد التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي. في تحديد آفاق وخطط تطوير وسائل الإعلام في المستقبل، اقترحت خمس مبادرات، بما في ذلك تعميق التعاون والتواصل، ودعم التنمية العالمية، ورواية قصص الصداقة بين الصين وأفريقيا، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام الرقمية، وتعزيز التبادلات الشبابية

بالإضافة إلى ذلك، تضمن المنتدى أحداثًا مثل أول معرض إذاعي للبرامج الأفريقية في الصين ومجموعة فيديو قصيرة حول موضوع “قصتي عن الصداقة الصينية الأفريقية”. كما نشرت 12 إنجازًا تعاونيًا من حيث البث المشترك للبرنامج، والإبداع الوثائقي، وابتكار البرامج، والتعاون الإعلامي الجديد.

وشارك في استضافة المنتدى الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين، والحكومة الشعبية لبلدية بكين، والاتحاد الأفريقي للبث. حضر المنتدى أكثر من 240 مندوبا صينيا وأجنبيا من أكثر من 40 دولة ومنطقة.