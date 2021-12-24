نيودلهي، 23 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت مستشفى مانيبال في دلهي مؤخرًا العلاج بالنويدات المشعة مع الممثلة السينمائية المشهورة عالميًا شبانة عزمي بهدف توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان. تفتخر مستشفى مانيبال في دلهي الآن بوسائل التشخيص المتطورة وخيارات العلاج الحديثة لرعاية مرضى السرطان، مما يجعلها أول مركز شامل لرعاية مرضى السرطان في دواركا وذلك بسبب إدخال العلاج بالنويدات المشعة (I-131). يستخدم العلاج بالنويدات المشعة الأدوية الإشعاعية لعلاج مختلف أنواع السرطان والإصابات الحميدة. ستمثل هذه المنشأة إضافة مهمة للخدمات الحالية للأورام، والتي تجعلها منشأة شاملة لعلاج الأورام. وستُقدم مجموعة كاملة من علاجات السرطان المتقدمة والعلاج بالنويدات المشعة تحت سقف واحد مما يجعلها أكثر تميزًا. بالإضافة إلى ذلك، ستكون مستشفى مانيبال في دلهي قادرة على علاج جميع أنواع السرطان الممكنة.

تشمل الإمكانات التشخيصية في مستشفيات مانيبال الآن التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وكاميرا أشعة غاما، وعلم الأمراض الجزيئية، وعلم الوراثة، وتصوير الثدي الشعاعي بالإضافة إلى الجراحة الروبوتية، وزراعة نخاع العظام، والعلاج الإشعاعي بالمسرع الخطي، والطب النووي، والأورام الطبية المخصصة، وعلاج إدارة الألم، مما يوفر مجموعة كاملة من رعاية السرطان للجميع الفئات العمرية. يمكن الآن تشغيل الحالات الجراحية التي يتعذر الوصول إليها لسرطانات المستقيم والحوض بسهولة من خلال إدخال نظام دافينشي الروبوتي، وهو أحدث مسرع خطي قادر على معالجة الأهداف المتحركة والأعضاء مثل الرئتين والقلب وما إلى ذلك بإحكام ودقة عالية وسرعة متقدمة.

صرح السيد رامان بهاسكار، مدير مستشفى مانيبال في حديثه عند الإطلاق قائلًا: “ستصبح مستشفيات مانيبال في دلهي واحدة من أكثر مراكز العلاج ملاءمة وشمولية لمرضى السرطان بإضافة العلاج بالنويدات المشعة وفريق الجراحة الروبوتية الجديد. ويعد هذا مثال آخر على نهجنا المتمركز حول المريض والتميز السريري المتضمن في حمضنا النووي منذ عقود عديدة.”

نبذة عن مستشفيات مانيبال:

تعد مستشفيات مانيبال، بصفتها رائدة في مجال الرعاية الصحية، ثاني أكبر مقدمي رعاية صحية متعددة التخصصات في الهند، حيث يعالجون أكثر من 4 ملايين مريض سنويًا. تتمتع المنظمة المتكاملة اليوم ببصمة معززة في عموم الهند حيث تشمل على 27 مستشفى في 15 مدينة بها أكثر من 7,000 سرير بالإضافة إلى مجموعة موهوبة تضم أكثر من 4,000 طبيب وأكثر من 10,000 موظف بسبب استحواذها مؤخرًا على مستشفى تحويلات كولومبيا آسيا (Columbia Asia Hospitals) في الهند بنسبة 100%. وينصب تركيزها على تقديم إطار رعاية صحية عالي الجودة وبتكلفة معقولة من خلال مجموعة تقديم الرعاية الثالثية ومتعددة التخصصات وتوسيعه ليشمل الرعاية خارج المستشفى. تقدم مستشفيات مانيبال الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم.

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