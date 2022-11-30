‫استنتجت RLWC2021: تشهد CoinEx اللحظات الكبيرة كشريك حصري لمنصة تداول العملات المشفرة

هونغ كونغ، 30 نوفمبر 2022 PRNewswire/ — / وفقًا للأخبار الرسمية، اقترب كأس العالم لرابطة الرجبي 2021 ( RLWC2021 ) من الانتهاء بنجاح في 19 نوفمبر 2022. على مدى الشهر الماضي أو نحو ذلك، قدم هذا الحدث الذروة مشجعي الرجبي العالميين مع العديد من اللحظات الرائعة. وفي الوقت نفسه، شهدت CoinEx ، الشريك الحصري لمنصة تداول العملات المشفرة في RLWC2021 ، جميع اللحظات الكبيرة للرياضيين طوال البطولة.

فازت إنجلترا ببطولة كأس العالم للرجبي مع انتصار 28-24 على فرنسا في 18 نوفمبر 2022. في اليوم التالي، حصلت أستراليا على لقب كأس العالم في دوري الرجبي بعد فوز 30-10 على ساموا في نهائي الرجال. ومن الجدير بالذكر أن أستراليا فازت بكأس العالم في دوري الرجبي للرجال 11 مرة خلال آخر 12 مباراة.

وفي الوقت نفسه، في المباراة النهائية للنساء التي عقدت في نفس اليوم، حصلت أستراليا على لقب بطولة كأس العالم للرجبي من الدرجة الثالثة مع فوز ساحق من 54-4 على نيوزيلندا. سيطرت أستراليا على نهائيات كل من الرجال والنساء في بطولة RLWC2021 ، مما وضع نهاية مثالية لبطولة هذا العام.

قبل بدء RLWC2021 ، أعلنت CoinEx أنها ستصبح الشريك الحصري لمنصة تداول العملات المشفرة في الحدث العالمي لتوفير الرعاية، وتشجيع جميع الرياضيين، وشهادة مجدهم في مجال الرجبي.

بصفتها بورصة تشفير مشهورة عالميًا، اكتسبت CoinEx اعترافًا واسعًا بالمستخدم من خلال منتجات سهلة الاستخدام وأداء سريع ومستقر وتجارب تداول سلسة. عند وضع المستخدمين أولًا، تهدف CoinEx إلى تسهيل تداول العملات المشفرة وتقديم الخدمات بلغات متعددة كبوابة لجميع المستخدمين إلى عالم العملات المشفرة.

متوفر بـ 15 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية، تقدم CoinEx الآن مجموعة منتجات متعددة الاستخدامات تغطي التداول النقدي والتداول الفوري وتداول العقود الآجلة والتداول بالهامش و AMM والخدمات المالية وسهولة الاستخدام، تستفيد خدمات تداول العملات المشفرة الآمنة والموثوقة أكثر من 3 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز البورصة أيضًا بأقسام تداول لـ BTC و BCH والعملات المستقرة، بالإضافة إلى أكثر من 600 من العملات المشفرة المبتكرة من الدرجة الأولى، مما يوفر لمستخدمي التشفير المزيد من خيارات التداول.

خلال RLWC2021 ، هتفت CoinEx للرياضيين مع مشجعين من جميع أنحاء العالم. وشهد العالم معًا رياضيين لا يدخرون جهدًا لتحقيق أهدافهم وهم يعرضون رياضة “ما وراء الحدود”. تدعو CoinEx إلى فكرة أن “الجميع متساوون في عالم البلوكتشين”، والتي تردد روح العدالة والمساواة، وكذلك الالتزام بإنجازات جديدة، تدافع عنها الأحداث الرياضية.

على الرغم من الانتهاء من RLWC2021 ، ستستمر روح المساواة والإنصاف التي تنادي بها CoinEx والأحداث الرياضية. في المستقبل، ستواصل البورصة تحسين خدمات المستخدمين مع تزويد المستخدمين العالميين بمنتجات تشفير سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى تجارب تداول مريحة وسريعة. ستفي CoinEx بوعدها بتقديم وصول متساو وعادل وغير مقيد للمستخدمين العالميين إلى منتجات التشفير والاستثمار في التشفير.