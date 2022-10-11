استعد لتجربة السياحة الشتوية في أذربيجان

مجموعة من التجارب الشتوية التي لا تُنسى في انتظار المسافرين

ارتفعت عمليات البحث من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أذربيجان بنسبة 640٪ بين أبريل ويونيو 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي



دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 11 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — يقدم ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ومكتب السياحة الأذربيجاني ، تجارب لا تُنسى للمسافرين هذا الشتاء.

قم بزيارة أذربيجان هذا الشتاء لتجربة مغامرات جليدية رائعة. تقدم أذربيجان، التي تقع بين الجبال والبحيرات مجموعة من الأنشطة في فصل الشتاء. سواء كنت تمارس الرياضات الشتوية مثل التزلج أو المشي لمسافات طويلة أو ترغب في الاستمتاع بقصص خيالية في العام الجديد في العاصمة المتلألئة، فإن أذربيجان لن تخيب ظنك.

من المؤكد أن البلاد تتصدر قائمة مسافري دول مجلس التعاون الخليجي خلال جميع المواسم. ونحن نرى طلبًا متزايدًا على أذربيجان مع اقتراب فصل الشتاء.

قال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في ويجو: “نتج عن شراكتنا الأخيرة مع مجلس السياحة الأذربيجاني زيادة بنسبة 640٪ في عدد عمليات البحث من دول مجلس التعاون الخليجي بين أبريل حتى يونيو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نحن سعداء للغاية بالنتائج ونتطلع إلى شراكة أخرى مثمرة مع مكتب السياحة الأذربيجاني. إن أذربيجان هي الملاذ المثالي خلال جميع الفصول وتقدم أنشطة مليئة بالمرح لجميع أنواع المسافرين هذا الشتاء.”

إن زيارة أذربيجان خلال فصل الشتاء فكرة رائعة لمحبي المغامرة والباحثين عن الاسترخاء على حد سواء. يمكن لعشاق التزلج الهروب إلى منتجع Shahdag Mountain ومنتجع Tufandag Mountain للاستمتاع بالمنحدرات ومراكز التزلج. كما يمكن للباحثين عن المغامرات أيضًا الجمع بين هذا مع والتزلج على الجليد ، والمشي بالأحذية الثلجية ، والدراجات الثلجية ، والطيران المظلي، جنبًا إلى جنب مع المشي إلى Laza و Griz wterfall للاستمتاع بجمال الطبيعة. كما تم تجهيز كلا المنتجعين جيدًا بالفنادق الفاخرة والمنتجعات الصحية والمطاعم لمن يتطلعون إلى الاسترخاء. يظل الطقس في باكو معتدلاً خلال هذا الوقت، إلا أن المدينة تتلألأ بأضواء رأس السنة الجديدة التي تضيء كل شارع. ويتوفر سوق رأس السنة في قلب باكو مع العديد من الأكشاك التي تقدم المأكولات الموسمية والحرف اليدوية المحلية، إلى جانب الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق مما يجعلها أفضل عطلة للعائلات.

ومن جهته علق فلوريان زنقستشميد، المدير التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني قائلا : “تمتعت أذربيجان بزيادة كبيرة في عدد الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال أوقات الصيف ، ونحن نهدف إلى الحفاظ على هذا الزخم لموسم الشتاء أيضًا. هناك الكثير مما يمكن رؤيته والقيام به في أذربيجان في فصل الشتاء ، سواء كان ذلك من خلال الاستمتاع بالأنشطة في الهواء الطلق، أو اكتشاف التراث الرائع في ضواحي باكو، أو تجربة المأكولات الوطنية والتسوق وقضاء أفضل وقت في العاصمة باكو المليئة بالفعاليات الممتعة والحياة الليلية. “

ومن خلال موقعنا نرى أنواع المسافرين في فصل الشتاء هي 67٪ أفراد و 15٪ أزواج و 18٪ عائلات. يتراوح متوسط مدة الرحلة بالنسبة لهم بين 4 و 7 أيام ويميل المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحجز مسبقًا لقضاء عطلة الشتاء.

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com