استطلاع هولبورن أسيتس يكشف عن وجود طلب قوي على العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة

يسلط استطلاع رأي يوجوف ( YouGov ) الذي تم على أكثر من 1,000 من سكان الإمارات العربية المتحدة الضوء على الشهية الملحوظة للعملات المشفرة كجزء من مزيج المحفظة.

) الذي تم على أكثر من 1,000 من سكان الإمارات العربية المتحدة الضوء على الشهية الملحوظة للعملات المشفرة كجزء من مزيج المحفظة. يُعد المواطنون الإماراتيون الأصغر سنًا هم أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التعرض لأصول التشفير أكثر من المغتربين الغربيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مايو 2021 /PRNewswire/ — لم يقف تقلب الأحداث ولم يحد التاريخ المتقلب نسبيًا للعملات المشفرة حتى الآن من الاهتمام البالغ للإمارات بهذه الأصول، بناءً على نتائج استطلاع يوجوف الذي أجرته شركة هولبورن أسيتس (Holborn Assets).

وعلى وجه الخصوص، يرى واحد من كل أربعة (26٪) من أكثر من 1,000 مشارك في الاستطلاع أن هذه الأصول تقدم “فرصًا استثمارية مثيرة”، و 45٪ يسعون إلى مزيد من التعليم قبل الاستثمار.

مما يعكس هذا الطلب القوي نسبيًا، قال 44٪ من المستجيبين البالغ عددهم 830 شخصًا ردًا على سؤال حول تخصيص الأصول إنهم سيشعرون بالراحة مع استثمار أكثر من 5٪ من محفظتهم الاستثمارية في العملات المشفرة في عام 2021. كان هذا الرقم أكثر من 10٪ لما يقرب من واحد من كل خمسة (18٪) مقيم في الإمارات العربية المتحدة.

صرح ستيفان تيري، الشريك العالمي الأول في مكتب هولبورن أسيتس في الإمارات العربية المتحدة: “هناك طلب متزايد بشكل واضح على هذه الفئة الجديدة والمغرية من الأصول، لا سيما بالنظر إلى العوائد التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين.

وأضاف تيري، الفائز بجائزة “المواهب الناشئة” من الاستثمار الدولي في عام 2020: “تسلط نتائج الاستطلاع الضوء أيضًا على الاهتمام القوي محليًا بمزيد من التعليم حول العملات المشفرة كمقدمة لإجراء تخصيصات المحفظة”.

تخطط هولبورن أسيتس لإنشاء برامج محلية لتقديم ذلك في وقت لاحق من العام. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب في الإمارات العربية المتحدة والبناء على الجهود المبذولة في مكتب الشركة في جنوب إفريقيا، والذي يستضيف بعض الفعاليات في الأسابيع المقبلة لتثقيف المستثمرين حول إيجابيات وسلبيات العملات المشفرة.

العمر والجنسية يخلقان فجوة ديموغرافية

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى الاختلافات في إجابات الاستبيان عبر مختلف قطاعات المجتمع في الإمارات العربية المتحدة.

وعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا هم الأكثر تفاؤلاً على العملات المشفرة، حيث اعتبر ثلث المستجيبين أنها “فرص استثمار مثيرة”، مقارنة بـ 17٪ في الفئة العمرية التي تزيد عن 45 عاما. وفي الوقت نفسه، يريد 10٪ فقط من الفئة العمرية الأصغر أن تكون هذه الأصول منظمة بشدة ، مقابل 17٪ للمستثمرين الأكبر سنًا. وبينما يرى 12٪ فقط من المستجيبين الشباب أن الأصول المشفرة موضة عابرة، فإن هذا يرتفع إلى 20٪ بين من يبلغون من العمر 45 عامًا فما فوق.

كما أن هناك بعض الاتجاهات اللافتة للنظر من حيث الجنسية. على سبيل المثال، الإماراتيون هم المجموعة الأكثر حرصًا على الاستثمار في العملات المشفرة، بنسبة 33٪، مقارنة بالمغتربين العرب (23٪)، والمقيمين الآسيويين (24٪) والغربيين (19٪).

هذا متسق في الطرف الآخر من النظاق؛ أي أنه يريد 7٪ فقط من الإماراتيين تنظيم الأصول المشفرة بشكل كبير، في حين اختار واحد من كل أربعة مغتربين غربيين (24٪) ممن أجابوا على الاستطلاع هذا الخيار.

وهناك أيضًا فجوة ملحوظة في مستويات الراحة بين المستثمرين الإماراتيين عند شراء أصول التشفير. صرح ثلث المستطلعين الإماراتيين، على سبيل المثال، إن تخصيص نسبة تتراوح بين 5-10٪ يناسبهم، بينما اختار 19٪ حيازة نسبة تتراوح بين 0-2٪.

وبالنسبة للمغتربين الغربيين، على النقيض من ذلك، صرح 51٪ من المستطلعين إنهم سيخصصون 0-2٪ فقط للعملات المشفرة، و 14٪ فقط سيكونون مرتاحين لتخصيص 5-10٪.

نبذة عن هولبورن أسيتس

تأسست شركة هولبورن أسيتس في عام 1998، وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة حائزة على جوائز تقدم استشارات مالية عالية الجودة وحلول إدارة الثروات للمغتربين الدوليين المميزين. وبصفتنا شركة بريطانية مملوكة ومدارة عائليًا، فإننا نفخر بتقديم تجربة فائقة لما يقرب من 20,000 عميل، من خلال 11 مكتبًا دوليًا، يدعمها جميعًا أكثر من 450 موظفًا، بما في ذلك 200 مستشار مالي.

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