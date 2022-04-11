ارتفاع درجات الجامعات العربية في تصنيفات كيو أس للجامعات العالمية حسب الموضوع في العام 2022
تأكيد المملكة العربية السعودية كقائد إقليمي في التعليم الجامعي، فيما حققت الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن أرقاما قياسية للمواضع المصنفة بالمقارنة مع السنوات السابقة.
لندن11 نيسان/أبريل، 2022/PRNewswire/ — يوفر الإصدار الثاني عشر من تصنيفات الجامعات العالمية كيو أس حسب الموضوع الذي جمعه محللو التعليم العالي العالمي في مؤسسة كيو أس كواكواريلي سيموندس، تحليلًا مقارنًا مستقلًا لـ 15,200 برنامج جامعي فردي تُدرس في 1543 جامعة في 88 موقعا عبر العالم غبر 51 تخصصا أكاديميا. وقد حققت الجامعتان الرائدتان في العالم، جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا القيادة في اثني عشر موضوعًا لكل منهما، فيما سجلت جامعة أكسفورد التفوق في ستة مواضيع.
وقد برزت 52 جامعة عربية في هذه الطبعة من التصنيف حيث تم تصنيف 324 برنامجا فيها في العام 2022 انخفض 42 برنامجا في التصنيف، وظلت 121 منها دون تغيير، وكانت 64 منها مواضيع جديدة.
|
رقم الهاتف:
|
الأعلى
|
الأعلى
|
الأعلى
|
الأعلى
|
الأعلى
|
الكل
|
مصنفة
جامعات
|
نسبة الجامعة / البرامج المصنفة
|
1
|
10
|
20
|
50
|
100
|
200
|
المملكة العربية السعودية
|
0
|
1
|
2
|
5
|
21
|
62
|
91
|
10
|
9.1
|
الإمارات العربية المتحدة
|
1
|
1
|
3
|
9
|
49
|
9
|
5.4
|
لبنان،
|
1
|
2
|
11
|
34
|
4
|
8.5
|
مصر
|
8
|
23
|
84
|
13
|
6.5
|
العراق
|
1
|
4
|
9
|
4
|
2.3
|
عمان
|
1
|
2
|
8
|
4
|
2.0
|
الكويت
|
1
|
1
|
6
|
2
|
3.0
|
قطر
|
5
|
19
|
1
|
19.0
|
الأردن
|
2
|
23
|
4
|
5.8
|
البحرين
|
1
|
1
|
1
|
1.0
وقد برزت الجامعات العربية 57 مرة في التصنيف حسب تخصص الكلية ( الآداب والعلوم الإنسانية، الهندسة والتكنولوجيا، علوم الحياة، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، مع حصول 30 منها على مراتب محسّنة في التصنيف. ، أكثر البرامج الجامعية تصنيفًا في المنطقة العربية هي الهندسة (88)، وعلوم الكمبيوتر (31) والطب (31). لدى مصر أكبر عدد من الجامعات المصنفة (13)، تليها المملكة العربية السعودية (10) و بعدهما الإمارات العربية المتحدة. .
الجامعة الإقليمية الأولى حسب التصنيف هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية، التي صنفت في المرتبة السادسة عالميا في هندسة البترول والمرتبة 16 عالميا في الهندسة – المعادن والتعدين. أما ثاني أفضل جامعة إقليمية فهي جامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تصنف ضمن أفضل 20 جامعة في هندسة البترول.
وأظهر التصنيف أن لدى قطر أعلى نسبة من البرامج الجامعية المصنفة.
|
جامعات المنطقة العربية من بين أفضل 50 جامعة في العالم في تصنيفات الجامعات العالمية كيو إس حسب الموضوع
|
2022
|
2021
|
6
|
7
|
هندسة البترول
|
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
|
المملكة العربية السعودية
|
16
|
16
|
الهندسة – المعادن والتعدين
|
20
|
21
|
هندسة البترول
|
جامعة خليفة
|
الإمارات العربية المتحدة
|
27
|
34
|
هندسة البترول
|
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)
|
المملكة العربية السعودية
|
37
|
46
|
الصيدلة وعلم العقاقير
|
جامعة الملك عبدالعزيز (كاو)
|
40
|
51-100+
|
دراسات التنمية
|
الجامعة الأميركية في بيروت (أي يو بي)
|
لبنان
|
43
|
51-60+
|
طب الأسنان
|
جامعة الملك سعود
|
المملكة العربية السعودية
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