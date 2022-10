ارتفاع الطلب على المنازل المستدامة في البرتغال

دبي الامارات العربية المتحدة, 22 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — أصبحت عملة الدولار الأمريكي متقاربة أخيراً مع عملة اليورو لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.إن الضعف بعملة اليورو يعمل على توفير فرصاً استثمارية ضخمة في أوروبا. سجّل شهر يونيو فقط في برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية أعلى النسب في الاستثمارات التي تزيد قيمتها عن ٧٨ مليون يورو لأول منذ عام ٢٠٢٠.نظراً لأن البرتغال تعمل على اجتذاب المزيد من المستثمرين، تعتبر البرتغال مزدهرة من جميع النواحي. سنقوم في هذا المقال بتغطية الأسباب التي تجعل البرتغال من أكثر الوجهات العقارية تقدماً في العالم.

أفضل وجهة ملائمة للبيئة

وضعت البرتغال في القرن الثاني عشر واحدة من أقدم التشريعات البيئية في العالم لحماية غابات الفلين التي تعتبر هي التراث الغني للبلاد. قامت في القرن الحادي والعشرين بإعطاء الأولوية في تحقيق الاستدامة من خلال الإسكان وإعادة التدوير والطاقة المتجددة، وهذا يجعلها رائدة في مجال حماية البيئة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تصنيفها بالمرتبة الأولى في عام ٢٠١٩ كوجهة سفر ملائمة للبيئة وذلك وفقاً لمحرري “ بلو أند جرين تومورو “.

أثبت المواطنون الذين لديهم شغف بأهمية إعادة التدوير والتغيرات المناخية اخلاص البرتغال بتقديم الخدمات التي ستمكن البرتغال بالعيش حياة مستدامة. أوضح استطلاع الذي أجراه بنك الاستثمار الأوروبي في عام ٢٠٢١ تصورات الناس للتغيرات المناخية؛ حيث أن ٩١٪ من البرتغاليين كانوا مستعدين إلى استخدام قطارات قليلة التلويث كبديل للرحلات القصيرة. يقوم أكثر من ٨٠٪ من السكان البرتغاليين بالموافقة على السياسات الحكومية الصارمة بشأن العقارات الموفرة للطاقة وذلك بسبب ضغوطات الحكومة الكبيرة لتقليل انبعاثات الكربون، وتعتبر تلك النسبة أعلى من متوسط مجمل منطقة الاتحاد الأوروبي.

يشدد مستقبل العقارات في البرتغال على الاستدامة، حيث يبحث عدد متزايد من المستثمرين عن العقارات الملائمة للبيئة. وفقاً إلى احصائيات “ المجلس العالمي للمباني المراعية للبيئة “، فإن نسبة ٤٠٪ تقريباً من الانبعاثات الكربونية ناجمة عن المباني، أي من مواد البناء واستهلاك الكهرباء. قامت البرتغال بتنفيذ تدابير لتشجيع تطوير العقارات الملائمة للبيئة وذلك بسبب التزامها بمبدأ الاستدامة، وتقوم العديد من شركات العقارات والبناء بتحويل مساراتهم لتكون مناسبة أكثر للبيئة. تعمل وجهة نظر مالكي الأراضي في البرتغال إلى تصحيح مساراتهم نحو تحقيق عوائد إيجار أعلى للعقارات المستدامة مقارنة بالعقارات الغير مستدامة. ذكرت صحيفة جرين جورنال البريطانية أن ٨٣٪ من المستثمرين في البرتغال يتوقعون زيادة في الطلب من المستأجرين على العقارات الملائمة للبيئة.

سيكون إنشاء العقارات التي تتميز بأنها طويلة الأمد ولها تأثير سلبي ضئيل على البيئة ميزة من الممكن التعرف عليها في المستقبل. سيقوم المبنى الملائم للبيئة بحماية البيئة وتحسين رفاهية الأفراد والحفاظ على الموارد القيمة طوال فترته، وذلك من بداية تصميمه وبنائه إلى تجديده وهدمه في النهاية، أي سيبقى هذا المبنى محافظاً على البيئة عبر الأجيال .

إن تحقيق “صافي الصفر” له أهمية متزايدة بالنسبة للعديد من مطوري العقارات. يشير مصطلح صافي الصفر إلى المباني الخالية من الطاقة؛ أي المباني التي تستهلك أكبر قدر ممكن من الطاقة التي يمكن إنتاجها عن طريق الموارد المتجددة في الموقع. قد يكون ذلك طموحاً لكن من الممكن أن يتم تحقيقه في مختلف البلدان مثل البرتغال. يركز مطورو العقارات على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الاحفوري وذلك بسبب التركيز المتزايد على القضايا البيئية، ويعتبر ذلك متطابقاً مع التشريعات الحالية في البرتغال. تقوم العديد من الشركات البرتغالية بأخذ موضوع المباني المستدامة في جوهر أعمالها .

لا تزداد شعبية المباني المستدامة بين مطوري العقارات فقط، بل تزداد بين المستثمرين أيضاً. يتطلع المستثمرون الآن إلى إحداث فرق بالإضافة إلى تحقيق الربح نظراً لازدهار تأثير الاستثمار. يختار العديد من المستثمرين كطريقة للمساهمة في قضايا جديرة بالاهتمام الذهاب إلى الأعمال التجارية التي تحقق فوائد اجتماعية أو بيئية. يوفر الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري المستدام عائداً مالياً كبيراً على الاستثمار بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية على الاستثمار .

ارتفاع الأرقام

يكتسب قطاع العقارات الملائم للبيئة المزيد من الاهتمام في البرتغال بسبب نموه الاقتصادي المستدام. تنمو العقارات في لشبونة منذ عام ٢٠١٦ بمعدل ٢.٥٪ سنوياً، بينما شهدت مدن أخرى مثل سانتا ماريا دا فييرا نمواً سنوياً لم يسبق له مثيل بنسبة ١٢٪ . أصبح الإنشاء ذو الجودة الأفضل والمباني المستدامة والتصاميم الموفرة للطاقة هو المعيار الجديد المتبع في البرتغال. يعتبر تطوير العقارات المستدامة قابل للتطبيق بشكل أكبر في الوقت الحالي نظراً لوجود المواد وطرق البناء الملائمة للبيئة والتي تتميز بتكلفة أقل. اعترف الغالبية بقطاع العقارات عندما بلغ الاستثمار في العقارات البرتغالية ٢٦ مليار يورو في عام ٢٠١٩ بأنه هو العامل الرئيسي لنمو البلاد بعد جائحة كوفيد- ١٩ .

لقد تم زيادة الطلب على العقارات المتواجدة في لشبونة وبورتو بنسبة ٢٠٪ . هناك زيادة في الطلب أيضاً على العقارات المتواجدة في المدن الصغيرة بجانب المدن البرتغالية الكبرى. عملت مدينة سينترا البرتغالية التي تبعد عن لشبونة ساعة تقريباً، على جذب عدداً أكبر من المستثمرين العقاريين في عام ٢٠٢١ مقارنة بالسنوات السابقة وفقاً لمعهد البحوث الوطني. ارتفع سوق استئجار المساكن في السنوات العشر الماضية في جميع أنحاء البرتغال بنسبة ١٦٪ .

أحدث نظام في تأشيرة البرتغال

أوصل برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية سوق العقارات في البرتغال إلى الازدهار في العقد الماضي. كان هذا البرنامج عاملاً محفزاً في إعادة تأهيل العقارات القديمة، حيث ساهمت الاستثمارات الأجنبية في التحول إلى عقارات ملائمة للبيئة. قدمت البرتغال مؤخراً نظام التأشيرة الخضراء الذي سيمنح المستثمر جواز السفر البرتغالي الذي يعتبر قوياً عند الاستثمار بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ يورو كحد أدنى في المشاريع البيئية مثل السياحة البيئية والزراعة العضوية والذي سيساعد المستثمر في الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية .

بشكل عام، إن النمو الاقتصادي المستقر للبلد والاهتمام المستمر بالعقارات المستدامة يؤدي إلى استثمارات ناجحة. إن خطة البرتغال بالنمو المستدام قد تضعها في الصدارة الوطنية. إن حماس الحكومة البرتغالية وشعبها لتأسيس حياة مستدامة خالية من الكربون تجعلها وجهة جذابة للاستثمار في العقارات الملائمة للبيئة .

تعرف على المزيد من التفاصيل حول الاستثمارات في تأشيرة دي ٧ وتأشيرة دي ٢ والتأشيرة الذهبية واكتشف المسار الأنسب لك ولاحتياجاتك .

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف والمتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي يناسب احتياجاتهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع الاستفسارات التي لديك باللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية والإسبانية .

For more information, please send an email to contact@savoryandpartners.com. You can also call +971 04 430 1717 or send a WhatsApp message to +971 54 440 2955.

