‫اختيرت Virtusa في التصفيات النهائية للعديد من جوائز الصناعة الكبرى

تعترف الجوائز بالمنظمات التي أظهرت التميز عبر مجموعة من التخصصات بما في ذلك اختبار البرمجيات وتطويرها وعمليات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية.

ساوثبورو، ماساتشوستس، 24 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — شركة Virtusa Corporation ، المزود العالمي للاستراتيجية الرقمية والهندسة الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات ( IT ) وحلولها، أعلنت اليوم عن حصولها على المركز النهائي في العديد من الفئات عبر ثلاث جوائز مميزة ومتميزة للصناعة: جوائز اختبار البرمجيات الأوروبية ، وجوائز DevOps Industry Awards وجوائز ISG Paraguayon EMEA لعام 2022. سيتم الإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز في نوفمبر المقبل.

قال أشيش ديفاليكار، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط في Virtusa : “كونك مدرجًا في القائمة المختصرة لجائزة واحدة بارزة في مجال الصناعة -ناهيك عن عدة جوائز- ليس بالأمر الهين”. “هذه الفروق هي شهادات على قدرات Virtusa الاستثنائية متعددة التخصصات كمزود رائد في الصناعة، من البداية إلى النهاية لخدمات التحول الرقمي واختبار البرمجيات وتطويرها.”

صنفت جوائز اختبار البرمجيات الأوروبية Virtusa ضمن المرشحين النهائيين في فئة “أفضل مشروع اختبار شامل – التمويل”، وفئة “أكثر المشاريع ابتكارًا” و “مدير اختبار العام” لعمل الشركة التحويلي مع بنك رقمي كامل الخدمة يقدم منتجات وخدمات رائدة في السوق لتلبية مجموعة كاملة من احتياجات التجزئة والأعمال المصرفية للعملاء، وشركة الأدوية الحيوية العالمية الرائدة علميًا التي تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية الموصوفة في مجال الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

بالنسبة لجوائز DevOps Industry Awards ، تتنافس Virtusa كمرشحة نهائية في فئة “أفضل مشروع إجمالي لـ DevOps – قطاع الاتصالات”، و “أفضل استخدام لتكنولوجيا DevOps ” و “أفضل فريق DevOps في السنة” بناءً على العمل التحويلي للمنظمة والشراكة التعاونية مع BT Group ، المزود الرائد في المملكة المتحدة للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة والمتنقلة والمنتجات والحلول والخدمات الرقمية الآمنة ذات الصلة.

كما تم ترشيح Virtusa للمرحلة النهائية في فئة “التحول” من جوائز ISG Paragon Awards EMEA لعام 2022 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعملها التصميمي الذي يركز على الإنسان مع مجموعة BT .

تبذة عن جوائز اختبار البرمجيات الأوروبية

جوائز اختبار البرمجيات الأوروبية هي حفل جوائز سنوي يكرم الشركات والفرق والأفراد من جميع أنحاء أوروبا الذين حققوا إنجازات كبيرة في اختبار البرمجيات وسوق هندسة الجودة.

نبذة عن جوائز DevOps Industry Awards

جوائز DevOps Industry Awards هي برنامج مستقل يعترف ويكافئ الإنجازات المختلفة لمجتمع DevOps . البرنامج مفتوح للشركات والفرق والأفراد من جميع أنحاء أوروبا، والجوائز هي حدث رائد في صناعة DevOps ، مما يوفر للمستلمين والمشاركين فرصة فريدة لإظهار قدراتهم ومواهبهم مع تحسين رؤية شركتهم كجزء من أفضل الأفضل في DevOps ومجتمع هندسة الجودة.

تبذة عن جوائز ISG Paragon Awards EMEA

تعترف جوائز ISG Paragon Awards EMEA وتكافئ إنجازات قادة الصناعة عبر مختلف الفئات مع تسليط الضوء على الأساليب والسلوكيات المبتكرة التي تدفع النجاح والتي تعكس هي نفسها الطبيعة المتطورة للتكنولوجيا والأعمال اليوم.

نبذة عن Virtusa

شركة Virtusa Corporation هي مزود عالمي لاستراتيجية الأعمال الرقمية والهندسة الرقمية وخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ( IT ) التي تساعد العملاء على تغيير وتعطيل وفتح قيمة جديدة من خلال الهندسة المبتكرة. تخدم Virtusa شركات Global 2000 في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والرعاية الصحية والاتصالات والإعلام والترفيه والسفر والتصنيع والتكنولوجيا.

تساعد Virtusa العملاء على تنمية أعمالهم من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تخلق كفاءة تشغيلية باستخدام العمالة الرقمية، ومنصات تشغيلية وتقنية المعلومات الصامدة للمستقبل، وترشيد وتحديث البنية التحتية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. ويتحقق ذلك من خلال نهج فريد يمزج بين الخبرة السياقية العميقة، والفرق الرشيقة الممكّنة والهندسة الأفضل بشكل قابل للقياس لخلق حلول شاملة تدفع الأعمال إلى الأمام بسرعة لا مثيل لها يتم تمكينها من خلال ثقافة الاضطراب التعاوني.

تعد Virtusa علامة تجارية مسجلة لشركة Virtusa Corporation . قد تكون جميع أسماء الشركات والعلامات التجارية الأخرى علامات تجارية أو علامات خدمة لمالكيها المعنيين.

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