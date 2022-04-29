‫اختيرت Dante Labs لتقديم الاختبارات الجينية لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ليقدما معًا لقاحات للسرطان تقوم على الحمض النووي الريبوزي المرسال

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وDante Labs يوقعان اتفاقية

د. ييندري فينتورا كارمينات، المدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية وكارلو لوغلي، مدير الشؤون العالمية لدى Dante Labs، يوقعان الاتفاقية في مقر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في أبوظبي.

نيويورك، 27 أبريل 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Dante Labs، وهي شركة رائدة في الطب الجينومي والطب الدقيق، يسعدها أن تعلن عن اختيار الشركة كمزودة للاختبارات الجينية لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC)، وهو منشأة رعاية صحية تخصصية في أبوظبي، تركز على العلاج الخلوي والطب التجددي. وبالتوازي مع ذلك، جرى إطلاق برنامج جديد للأبحاث والتطوير يركز على تطوير منصة لقاحات قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال لتحديد العلاجات الفردية للسرطان.

قالت أندريا ريبوساتي، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs “هذا التعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية خطوة مهمة للأمام ضمن استراتيجيتنا لتقديم أفضل الخدمات الجينية السريرية الآن للإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة. ونهدف إلى أن تمهد مثل هذه الشركات الطريق إلى تبني علم الجينوميات على نطاق أوسع في مجالات سريرية إضافية”، وأضافت “من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة قد صارت واحدة من الرواد العالميين في مجال الجينوميات، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستثمر في هذا البلد المبتكر”.

بدءًا من 18 أبريل 2022، بدأت Dante في تقديم الاختبارات الجينية السريرية لمرضى مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لتغطية مجموعة واسعة النطاق من التخصصات الطبية، وستُجرى كافة الاختبارات في مختبر Dante الجديد في دبي.

قال د. ييندري فنتورا كارمينات، المدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية “نحن متحمسون للغاية ونتطلع إلى التعاون المقبل مع Dante”، وأضاف “إن الخبرة الإجمالية للاختصاصيين تحت مظلة هذا التعاون ستتيح لنا الضمان التام بنجاح تلك المبادرة شديدة الطموح. ويوفر لنا التعاون مع Dante Labs فرصة ممتازة لمزيد من التعزيز لمكانة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الرواد العالميين في مجالَي الجينوميات وممارسات الرعاية الصحية المبتكرة، هادفين إلى القضاء على الأمراض المميتة في أنحاء العالم وسعيًا إلى خير البشرية جمعاء”.

وبالإضافة إلى خدمات الاختبارات الجينومية، سيتشارك كل من Dante ومركزأبوظبي للخلايا الجذعية لإطلاق برنامج للأبحاث والتطوير يركز على العلاجات الشخصية لمرضى الأورام، على أن يؤدي في النهاية إلى تطوير لقاحات للسرطان.

قال البروفيسور ماتيا كابولي، المدير العلمي لدى Dante Laboratories “نأمل من خلال برامج اختبارات مثل ذلك الذي نتشاركه مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إلى أن نمهد الطريق أمامي تبني الجينوميات على نطاق أوسع في مجالات أخرى، مثل برامج الأبحاث والتطوير وبرامج التدريب”، وأضاف أن “تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال واعدة للغاية في مجال الأمراض المعدية. ونحن على قناعة بأن البرنامج المشترك للأبحاث والتطوير سيؤدي إلى نتائج راسخة في علاجات الأورام قريبًا جدًا، وسيؤدي إلى أنواع جديدة من اللقاحات في طب الأورام وغير ذلك من المجالات السريرية”.

نبذة عن Dante Labs

Dante Labs هي شركة عالمية للمعلومات الجينومية، تبني فئة جديدة من التطبيقات الصحية التحويلية وتطبيقات إحالة الحياة بناءً على التسلسل الشامل للجينوم وعلى الذكاء الاصطناعي، وتسوّقها. وتستخدم الشركة منصتها لتقديم أفضل النتائج للمرضى من الفحوص التشخيصية إلى العلاجات مع أصول تتضمن واحدة من أكبر قواعد بيانات الجينوم الخاصة مع موافقة بحثية، وبرمجيات خاصة مملوكة لها صممتها لإطلاق طاقة البيانات الجينومية إلى أقصاها، وإجراءات خاصة بها تتيح نهجًا صناعيًا في مجال التسلسل الجينومي.

نبذة عن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC)

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) هو مركز متخصص في الرعاية الصحية في أبوظبي، يركز على العلاج الخلوي وتقنيات الطب التجديدي، بالإضافة إلى تقديم أبحاث متقدمة بشأن الخلايا الجذعية في المنطقة.

تأسس المركز في مارس 2019 لتلبية المتطلبات المحلية والإقليمية المتنامية للخدمات الطبية والعلاجات المتخصصة. وقد جرى تجهيزه بأحدث التكنولوجيات والأجهزة الطبية الفريدة في المنطقة، وبفريق من الأطباء المرموقين عالميًا، ليعملوا جنبًا إلى جنب مع الباحثين، مما يجعل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة.

يُركز المركز بصفة أساسية على حصد المنتجات الخلوية ومعالجتها وتوصيفها وتخزينها للتطبيقات السريرية في مجالَي الطب التجديدي وزرع الخلايا المكوّنة للدم. ويهدف ذلك إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بالعلاج بالخلايا الجذعية وأبحاثها وتطوير إجراءات جديدة، بهدف خدمة الاحتياجات السريرية لفريقنا من الأطباء بالإضافة إلى أن يصير مركزًا للإحالة بالإقليم.

جهات الاتصال:

لورا دانجيلو

نائبة رئيس العلاقات الاستثمارية

ir@dantelabs.comI’m +39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

info@adscc.ae

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية

تتوفر صورة مصاحبة لهذا الإعلان على الرابط https://prdesk.globenewswire.com/api/ResourceLibraryFile/DownloadFile?source=pnr&Id=76811dae-c095-4504-a5b6-34da0ca44892