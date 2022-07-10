‫اختيار China Renaissance للانضمام إلى برنامج شراكات الاستثمار العالمية في شنغها “Shanghai Global Investment Partnership” لعام 2022

سوف يدعم أعضاء البرنامج خطط شنغهاي لكي تصبح أحد مراكز الاستثمار الرائدة على مستوى العالم

هونغ كونغ، 7 يوليو 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — يسُر شركة China Renaissance Holdings Limited (التي يشار إليها فيما يلي بعبارة “China Renaissance” أو بلفظ “الشركة”)، والمسجلة في سوق المال تحت الرمز: 1911.HK) أن تعلن عن اختيارها من قبل هيئة البلدية للاقتصاد والمعلوماتية في شنغهاي “Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization” لكي تصبح عضوًا في برنامج “Shanghai Global Investment Partnership” لعام 2022 في مؤتمر الترويج للاستثمارات العالمية في شنعهاي بحضور المؤسس المشارك لشركة China Renaissance السيد Xie Yijing. وفي إطار البرنامج، سوف تنضم China Renaissance إلى شركات الاستثمارات والتقنية والخدمات المهنية الرائدة لدعم حكومة شنغهاي في تنفيذ برنامج المدينة للترويج للاستثمارات في عام 2022 عبر أربعة “مسارات جديدة” – الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والميتافيرس، والمحطات الذكية. تشمل الشركات التسع الأخرى الأعضاء في البرنامج IQVIA وBallard Power Systems وGroupe Speciale Mobile Association وAccenture وRoland Berger وBoston Consulting Group وJones Lang LaSalle وOaktree Capital وGSR Ventures.

يهدف برنامج الترويج للاستثمارات العالمية في شنغهاي، والذي أطلقته حكومة شنغهاي في عام 2021، إلى جذب الاستثمارات العالمية والترويج للمشاريع الاقتصادية عالية الجودة في المدينة. وخلال مؤتمر عام 2022، شهد المسؤولون وقادة الأعمال توقيع اتفاقيات لعدد 322 مشروعًا استثماريًا بقيمة 565.8 مليار رنمينبي (84.3 مليار دولار أمريكي)، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بتوقيع اتفاقيات لعدد 216 مشروعًا بقيمة 490 مليار رنمينبي (74.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2021.

وبصفتها شركة رائدة وصاحبة سجل حافل في دعم رواد الاقتصاد الذكي، سوف تواصل China Renaissance العمل على جعل الخبرات الهائلة التي تتمتع بها الشركة في أسواق المال الرئيسية والثانوية حلقة وصل بين أسواق المال في الصين وباقي دولار العالم دعمًا لبرنامج ترويج الاستثمارات في شنغهاي لعام 2022. ومنذ تأسيسها في عام 2005، كانت شركة China Renaissance ولا تزال تتفانى في تحديد الشركات ذات إمكانيات النمو الهائلة والعمل كشريك موثوق لدعم رحلتها في خلق القيمة. وهذا يشمل التعريف الناجح للمؤسسات ذات إمكانيات النمو العالية في شنغهاي، مثل Poizon وSenseTime وNavitas وBlack Lack Technology، مع تقديم خدمات مصرفية استثمارية لمئات الشركات الكائنة في شنغهاي، مثل Zhenkunxing وATRenew and Qinglang Intelligent.

الخلفية عن قطاعات العمل الرئيسية لدى China Renaissance: Huaxing Growth Capital وInvestment Banking وCR Securities

Huaxing Growth Capital

Huaxing Growth Capital (“HGC”) هو الصندوق الرائد لقطاع إدارة الاستثمارات لدى شركة China Renaissance وذراع الاستثمار الرئيسي في مجال حقوق الملكية الخاصة، حيث يدير أربعة صناديق مقومة بالدولار الأمريكي وأربع صناديق مقومة بالرنمينبي بقيمة إجمالية للأصول المُدارة تبلغ 5.8 دولارًا أمريكيًا، كما في 31 ديسمبر 2021. يحظى صندوق Huaxing Growth Capital بشبكة وتغطية لا نظير لهما في الأسواق عن طريق الاستفادة من الموارد الهائلة التي تقدمها منصة الشركة. وبالإضافة إلى العمل كشريك مفضل ومستثمر شبه استراتيجي لرواد الاقتصاد الذكي الصينيين، يعمل Huaxing Growth Capital كحلقة وصل تساعد المستثمرين العالميين على الوصول إلى فرص استثمارية جذابة في الصين. يهدف HGC إلى استكشاف فرص النمو في الاقتصاد الذكي الناشئ في الصين عن طريق استغلال عمليات التحول في قطاعات الاستهلاك والصناعة والرعاية الصحية والخدمات المؤسسية، إلى جانب التقنيات التي تُمكّن الاقتصاد الذكي، لا سيما موضوعات الاستثمار الخمس الرئيسية: التقنية الذكية، والصناعات الذكية، والرعاية الصحية الذكية، والمؤسسات الذكية، والنهج الاستهلاكي الذكي.

Investment Banking

حافظت Investment Banking التابعة لشركة China Renaissance على مكانتها الرائدة في أسواق الاكتتابات الخاصة على مدار 17 عامًا متتالية من خلال تقديم الاستشارات للشركات الرائدة في قطاعات التقنية والطب والخدمات المؤسسية وغيرها من القطاعات الأخرى عالية النمو.

CR Securities

تم تدشين CR Securities في شنغهاي عام 2016. وبصفتها واحدة من أولى شركات الأوراق المالية التي تأسست وفقًا للاتفاقية التكميلية العاشرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الأقرب بين البر الرئيسي وهونغ كونغ (“CEPA”)، لعبت CR Securities دورًا نشطًا في تطوير سوق المال الصيني، وكانت واحدة من أولى الجهات الراعية للشركات المدرجة في مجلس العلوم والابتكار التكنولوجي في بورصة شنغهاي.

نبذة عن China Renaissance

تأسست China Renaissance (“CR”) في عام 2005، وأصبحت مؤسسة مالية رائدة توفر خدمات الاكتتاب الخاص والاستشارات ذات الصلة بعمليات الدمج والاستحواذ والتعهد بتغطية حقوق الملكية والمبيعات والتداول والأبحاث وإدارة الاستثمارات وغيرها من الخدمات. وعلى مدار السبعة عشر عامًا الماضية، كانت شركة CR ولا تزال تتفانى في تحديد الشركات ذات إمكانيات النمو الهائلة والعمل كشريك موثوق لدعم رحلتها في خلق القيمة.

تمتلك CR مكاتب في بكين وشنغهاي وهونغ كونغ وسنغافورة ونيويورك، ويعمل لديها أكثر من 650 موظفًا. واعتبارًا من 30 يونيو 2021، قدمت شركة China Renaissance استشاراتها واستثمرت في أكثر من 1125 صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 تريليون رنمينبي (نحو 220 مليار دولار أمريكي). واعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، تجاوزت قيمة الأصول المُدارة لدى صناديق حقوق الملكية الخاصة بالشركة ما يربو على 49 مليار رنمينبي (نحو 7.7 مليار دولار أمريكي).

شركة CR Securities (المعروفة في السابق باسم “Huajing Securities”) هي واحدة من بين أول أربع شركات للأوراق المالية يتم تأسيسها وفقًا للملحق س “لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الأقرب بين البر الرئيسي وهونغ كونغ”. ومنذ أن تأسست CR Securities نجحت في تكوين فرق قوية متخصصة في الخدمات المصرية الاستثمارية والدخل الثابت وإدارة الأصول وإدارة الثروات ووساطة الأوراق المالية والأبحاث من أجل خدمة عملائها الحاليين والجُدد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على http://www.huaxing.com/

جهة الاتصال الإعلامية

China Renaissance

العلاقات العامة

Yuki Zhao

yukizhao@huaxing.com

علاقات المستثمرين

huaxingcapital@chinarenaissance.com

أو

Sard Verbinnen & Co

ChinaRenaissance-SVC@sardverb.com