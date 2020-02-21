اختيار الرئيس التنفيذي لميامي إنترناشيونال هولدنغز توماس بي غالاغر رئيسا لمجلس إدارة بورصة أسهم بيرميودا

برنستون، نيوجيرزي، وهاملتون، بيرميودا، 21 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (ام آي أتش) الشركة الأم لمؤشرات مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). والمالكة لحصة الغالبية في بورصة بيرميودا ستوك إكستشينج (بي أس أكس)، اليوم أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز توماس بي غالاغر قد انتخب رئيسا لمجلس إدارة بي أس أكس. وسيبقى الرئيس المنتهية ولايته ديفيد أيه براون عضوا في مجلس الإدارة كنائب لرئيس مجلس الإدارة، خلفا لجيف كونيرز.

وقال غريغ فوتشيتشوفسكي، الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة بي أس أكس: “يسرنا أن نرحب بتوم كرئيس جديد للمجلس. ستكون خبرته في قطاع البورصة لا تقدر بثمن لـبي أس أكس، مما يوفر القيادة اللازمة لتنفيذ إستراتيجيتنا ورؤيانا للنمو على المدى الطويل.” وعلقفوتشيتشوفسكي بالقول أيضا: “إن فريق إدارةبي أس أكسمتحمس للغاية ليكون جزءًا من الفصل التالي في تطويربي أس أكسونحن نعمل مع مياكس لجلب فرص جديدة إلىبي أس أكسومواصلة جهودنا لتطوير سوق رأس المال المحلي في بيرميودا.”

وقال السيد غالاغر، “إنه لشرف لي أن يتم انتخابي من قبل المجلس كرئيس جديد. أود، بالنيابة عن المجلس، أن أشكر ديفيد براون وجيف كونيرز على خدمتهما ومساهماتهما على مدى السنوات العشرين الماضية كرئيس للمجلس ونائب للرئيس على التوالي. من خلال توجيهاتهما، فإنبي أس أكس الآن باتت في وضع يمكنها من الاستفادة الكاملة من الفرص مثل قانون أعمال الأصول الرقمية الصادر حديثاً عن حكومة بيرميودا، والذي سيمكننا من الانتقال إلى فئات المنتجات والأصول الجديدة في مساحة النظام الرقمي.”

وعلق رئيس وزراء بيرميودا سعادة السيد إي ديفيد بيرت جي بي، أم بي: “تتمتع مجموعة بورصة مياكس بخبرة عميقة في تطوير وتشغيل وتداول البورصات. إن استثمارها فيبي أس أكسواهتماماتها المحددة في الاستفادة من الفرص التي يوفرها قانون الأصول الرقمية فيبيرميوداهي شهادة على الجهود التي تبذلها بيرميودا في ميدان التقنية المالية. إنبي أس أكسفي وضع جيد لتوفير جزء هام من البنية التحتية اللازمة لدعم تطوير الصناعة، ويوضح اختيارأم آي أتشلبيرميودا لاستثمارها أن بيرميودا لا تزال ولاية قضائية صديقة للأعمال تتمتع بسمعة ممتازة. وهذا الاستثمار يشير أيضا إلى الاهتمام الموجود في تنظيم الجودة والهياكل التي وضعناها لاستيعاب النمو في رقمنة الأصول المالية. ترحب حكومة بيرميودا بمؤشربي أس أكسوأم آي أتشللاستفادة من هذا الإطار التنظيمي المبتكر في قطاع التقنية الماليةوتتطلع إلى تقدمبي أس أكسلعروضها في عصر جديد من الأصول الرقمية.”

كما أعلن مؤشربي أس أكساليوم أنغريغ فوتشيتشوفسكي سيواصل عمله في منصبه كرئيس ومدير تنفيذي لـبي أس أكس. بالإضافة إلى ذلك، أعلنتأم آي أتشاليوم أنه تم تعيين السيدفوتشيتشوفسكي رئيسًا لـمياكس غلوبال أل أل سي. تركزمياكس غلوبالعلى أنشطة الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة التابعة لشركةأم آي أتش، بالإضافة إلى أنشطة الشركة التجارية والتكنولوجية وغيرها من المشروعات القائمة خارج أميركا الشمالية، مع التركيز في البداية على أوروبا والتوسع في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف غالاغر، “أتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس الآخرين والإدارة ونعتزم التركيز في البداية على تطوير قوائم الأوراق المالية المرتبطة بالديون والتأمين في بورصة لي أس أكس من خلال تقديم موقع تبادل تنافسي وتعزيز جهود التسويق والمبيعات في بي أس أكس. ونحن أيضا نبحث بنشاط عن فرص جديدة لجلب منتجات مبتكرة إلىبي أس أكسواستكشاف المزيد من أوجه التآزر معأم آي أتشالآن بعد أن تم الانتهاء من الاستحواذ على حصة مسيطرة فيبي أس أكس.”

وعلقت كذلك باربرا جي كوملي، نائبة الرئيس التنفيذي والمستشارة العامة لشركة أم آي أتش، “تتطلع شركتا أم آي أتش و بي أس أكس إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في بيرميودا، جيريمي كوكس، ونائب الرئيس التنفيذي كريغ سوان، وبقية سلطة النقد هناك على مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة أم آي أتش ومياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com ..

لمزيد من الاتصالات عن بي أس أكس، يرجى زيارة: www.bsx.com

اتصالات الشركات:

أم آي أتش

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

بي أس أكس

جاكنثا هيوز

(441) 292-7212

jhughes@bsx.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك أم آي أتش أيضا حصة مسيطرة من الأسهم في بورصة بيرميودا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

حول بي أس أكس

إذ تأسست في العام 1971، شركة بيرميودا ستوك إكستشينج (بي أس أكس) هي الآن سوق الأوراق المالية الخارجية الإلكتروني الرائد. بي أس أكس متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والصناديق وصناديق التحوط ومذكرات الاشتقاق والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وظهرت بورصة بيرميودا مؤخرا كمركز للتمكيز لخلق ودعم وإدراج هياكل الأوراق المالية العالمية المرتبطة بالتأمين ولدة بي أس أكس 440 هيكل أوراق مالية مرتبطة بالتأمين وهو ما يمثل أكثر من 80 بالمئة من الإصدار العالمي لهذه الأوراق.

بي أس أكس، المعترف بها من قبل هيئة الأوراق المالية الأميركية كسوق للأوراق المالية الخارجية، هي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات، وهي عضو مشارك في آي أو أس سي أو وتقع في دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تحظى بي أس أكس بوضعية شركات البورصة بموجب القواعد الضريبية لصندوق الاستثمار الأجنبي الأسترالي، وبوضعية التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة؛ ومعترف بها كبورصة من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وتحظى بوضعية البورصة المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل في كندا وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأميركية.

حول بيرميودا

تُعرف بيرميودا باسم “رأس المال المخاطر في العالم” ونهجها المبتكر في تقديم حلول لسوق إعادة التأمين العالمي يحظى باحترام كبير. وقد ساهم وجود كتلة حرجة من أكثر المشاركين احتراماً في العالم في صناعة إعادة التأمين في بيرميودا في نمو هذه الدولة لتصبح ثالث أكبر سوق إعادة تأمين عالمي.

سعت سلطة بيرميودا النقدية، وهي الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، إلى الحصول على معادلة Solvency II من قبل الهيئة الأوروبية للتأمينات والمعاشات المهنية. في أواخر العام 2019، أعلنت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة الأميركية أن بيرميودا مُنحت حالة الاختصاص التبادلي اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020، وهي موافقة على بيرميودا باعتبارها ولاية مؤهلة.

بالنظر إلى ما تقدم، تحتل بيرميودا مكانة فريدة من نوعها لتوفير منتجات مبتكرة لسوق التأمين / إعادة التأمين العالمي، وأمام بي أس أكس فرصة فريدة للعمل مع سوق التأمين العالمي للمساعدة في دفع تقارب هذه الصناعات مع تقديم منتجات جديدة إلى السوق والتي يمكن الاستفادة من تداول الصرف والبنية التحتية التسوية المعمول بها في بي أس أكس.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وبورصة بيرميودا (بي أس أكس)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة أو بورصة بي أس أكس ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو بي أس أكس. أي إشارات من قبل الشركة أو بي أس أكس إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.