اختيار أوميترون وطوكيو تيك لبرنامج جاكسا لعروض الأقمار الصناعية المبتكرة لإطلاق قمر صناعي لجمع معلومات عن المحيطات للاستزراع المائي

طوكيو، 25 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم اختيار شركة أوميترون كي كي (الرئيس كن فوجيوارا، ويشار إليها من الآن ولاحقا باسم “أوميترون”) لبرنامج عروض الأقمار الصناعية المبتكرة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى. وسيتم إطلاق قمر صناعي صغير في السنة المالية 2022 بمهمة جمع ملاحظات عن المحيط للاستزراع المائي. سيتم الحصول على ملاحظات عالية التردد وعالية الدقة لمستويات العوالق والمغذيات لدعم صناعة تربية الأحياء المائية بمن في ذلك مزارعو الأسماك والمحار والطحالب.

أصبح الاستزراع المائي عنصرا رئيسيا في النظام العالمي لإنتاج الغذاء. في الوقت نفسه، تعيش محيطات العالم في حالة تغير بيئي سريع تخلق عددًا من المخاطر والتحديات التي يواجهها المزارعون اليوم. على سبيل المثال، يمكن أن تقتل الأسماك بسهولة بسبب الطحالب والأعشاب البحرية، أو يمكن أن يُثبط نمو المحار بسبب تناقص المغذيات البحرية. من أجل الحد من هذه المخاطر واستقرار إنتاج تربية الأحياء المائية، فإن المعلومات المتعلقة ببيئة المحيطات مثل توزيع العوالق والمغذيات تعتبر أمرا بالغ الأهمية للصناعة. تعملأوميترونمع مجموعة بحثية بقيادة معهد طوكيو للتكنولوجيا لجمع بيانات عالية التردد وعالية الدقة تمكن من المراقبة الدقيقة للمناطق الساحلية التي تعد منطقة رئيسية لعمليات تربية الأحياء المائية. كعضو في اتحاد البحوث، أوميترونهي المسؤولة عن توضيح استخدام البيانات الساتلية لصناعة تربية الأحياء المائية.

قبل هذا المشروع البحثي، كانتأوميترونتعمل على إنتاج خدمة بيانات المحيطات لتربية الأحياء المائية تحت اسم “نبض أوميترون” التي من المقرر إطلاقها في أوائل شهر تموز/يوليو 2020. بعد إصدارنبض أوميترون ، ستعقدأوميترونندوة عبر الإنترنت حول هذه الخدمة. إذا كنت مهتما، يرجى التسجيل باستخدام النموذج أدناه.

نموذج التسجيل المسبق للحصول على “نبض أوميترون”: https://umitron.com/pulse.html

حول أوميترون

أوميترونهي شركةتقنية عميقةمقرها سنغافورة واليابان تهدف إلى حل المشاكل الغذائية والبيئية في جميع أنحاء العالم من خلال تمكين تربية الأحياء المائية من خلال التكنولوجيا. نحن نبني منصات بيانات سهلة الاستخدام لتربية الأحياء المائية باستخدام إنترنت الأشياء والاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. تساعد تقنيتنا المزارعين على تحسين كفاءة المزرعة، وإدارة المخاطر البيئية، وبالتالي زيادة إيرادات الأعمال.

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