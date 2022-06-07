‫اختتام منتدى الابتكار والتكنولوجيا التابع لمنظمة شنغاي للتعاون (SCO) في شنجن

بكين، 7 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — بيان صحفي من غلوبال تايمز أونلاين GLOBAL TIMES ONLINE :

أسدل منتدى الابتكار والتكنولوجيا للشباب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون ( SCO ) والذي استمر لثلاثة أيام، ستاره يوم 2 يونيو/حزيران في مدينة شنجن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين. تم خلال المنتدى تبني مبادرة شنجن حول منتدى الابتكار والتكنولوجيا للشباب لمنظمة شنغهاي للتعاون ( SCO ).

شين يويوي، نائبة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيسة لجنة حسن الجوار والصداقة والتعاون لمنظمة شنغهاي للتعاون، وعبد الحكيم عزيز، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان وزعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وتشانغ مينغ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، وممثلون أجانب حضروا حفل افتتاح المنتدى.

ألقت شين كلمة رئيسية عبر رابط الفيديو. وصرحت بأن التبادلات الودية والابتكار العلمي التكنولوجي كانت دائما المجالات ذات الأولوية في تعاون منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشارت شين إلى أنه يتعين على الشباب من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون مراعاة رفاهية الناس واغتنام الفرص ودعم الانفتاح والشمولية والانخراط في قضية الصداقة.

ألقى عبد الحكيم عزيز كلمة رئيسية عبر رابط الفيديو. وأشار إلى أن بلاده تشجع الشباب على المشاركة في تنفيذ خطط الإصلاح والتخطيط رفيعة المستوى، وتدعم بشكل كامل عمل منظمة شنغهاي للتعاون بشأن شؤون الشباب، وستواصل تقديم المساهمات في تقدم قضية الشباب في منظمة شنغهاي للتعاون وتنمية الدول الأعضاء في المنظمة.

تم عقد ست جلسات موازية للمنتدى، بما في ذلك الجلسة الموازية حول الابتكار والتعاون الشبابي، والجلسة الموازية حول صحة الناس، والجلسة الموازية حول الاقتصاد الرقمي، والجلسة الموازية حول الذكاء الاصطناعي، والجلسة الموازية حول التنمية الخضراء، والجلسة الموازية حول التعاون للحد من الفقر والتنمية الريفية. تم الحصول على نتائج مثمرة خلال هذه الجلسات.

خلال المنتدى، زار المشاركون الشباب حرم الشباب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون أيضا، وشركات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقواعد ريادة الأعمال الشبابية، والمعالم الثقافية في المدينة.

اجتمع حوالي 30 شخصا من الجيل زد، بمن فيهم المشاركون في المنتدى، وممثلون شباب من جميع مناحي الحياة في المدينة ومؤثرين من وسائل الإعلام الصينية والأجنبية، في نشاط ركوب الدراجة والذي كان بمثابة تمهيد للمنتدى.

حضر المنتدى مسؤولون حكوميون ومبعوثون دبلوماسيون من الدول الأعضاء والدول المراقبة وشركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون وممثلو الجامعات والمؤسسات والشركات والعلماء الشباب ورجال الأعمال الشباب وممثلو المنظمات الشبابية ووسائل الإعلام من داخل وخارج البلد، الذي تم عقده بشكل حضوري وعبر الإنترنت.