‫اختارت DJSI شركة CTCI كأكثر شركة بناء وهندسة عالمية مستدامة للسنة الثانية على التوالي

تايبي، 16 ديسمبر 2022 / PRNewswire / – أعلنت اليوم شركة CTCI Corporation (TWSE: 9933 ) الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء ( EPC ) أنها حصلت للمرة الأولى للعام الثاني على التوالي على أعلى الدرجات وهي الشركة الرائدة في مجموعتها الصناعية (249 شركة في الإنشاءات والهندسة) في تقييم S&P العالمي لاستدامة الشركات لهذا العام وفقًا لمعلومات نقاط S&P Global . تم اختيار CTCI لإدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة للاستدامة في داو جونز للسنة الثامنة على التوالي. هذا الإنجاز هو اعتراف بجهود CTCI الصارمة وطويلة الأجل في تحسين أداء الشركة المتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ). في عام 2022، حصلت CTCI على أفضل نتيجة 86/100 مقارنة بمتوسط صناعي يبلغ 20/100.

من بين الأبعاد الثلاثة للتقييم، حصلت CTCI على أعلى درجة في البعد الاقتصادي والحوكم d والبعد الاجتماعي، بينما شهدت تحسنًا كبيرًا في البعد البيئي. حصل CTCI على الدرجة الكاملة في ثمانية مؤشرات، ولا سيما السياسة البيئية وأنظمة الإدارة، والأهمية النسبية، وتأثير السياسة، بالإضافة إلى مواطنة الشركات والعمل الخيري.

“يأتي العديد من عملائنا حول العالم من القطاعات كثيفة الانبعاثات، مثل المصافي ومصانع البتروكيماويات ومحطات الطاقة. وأكمل جون تي يو، رئيس مجلس إدارة مجموعة CTCI ، “في CTCI ، نحن مصممون على استخدام خبرتنا الهندسية لمساعدة العملاء على تقليل بصمتهم الكربونية.”

“من خلال التقنيات الخضراء، والتعاقد الأخضر، والاستثمار الأخضر، نعمل مع الشركاء والموردين على طول سلسلة القيمة لزيادة التأثير المستدام. ينعكس التزامنا المستدام في تكوين إيراداتنا. وأضاف “وزاد نصيب المشاريع الخضراء ضمن تدفق عائداتنا بنسبة 412% خلال السنوات السبع الماضية، حيث قفزت من 23% في عام 2015 إلى 66% في عام 2022”.

“بصفتها شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء، تدرك CTCI أهمية إظهار الريادة وإعطاء القدوة لهذه الصناعة. في كل عام، تستضيف CTCI منتديات الهندسة المستدامة في تايوان لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، من أجل دفع النمو المشترك”.

“يأتي إنجازنا في مجال الاستدامة جزئيًا من جهود موظفينا، الذين يدركون أكثر من أي وقت مضى أهمية الاستدامة في الوقت الحاضر. يأتي ذلك جزئيًا من الاستراتيجيات التي نطبقها، مثل دمج صافي أهداف الصفر في مؤشرات الأداء الرئيسية لدينا وإنشاء مكتب رفيع المستوى للحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والرئيس التنفيذي للاستدامة”.

تدعم CTCI حملة Business Ambition لـ 1.5 °C ، التي تقودها مبادرة Science Based Targets . باستخدام تقنيات توفير الطاقة في المشاريع التي نفذتها بين عامي 2019 و 2021، ساعدت CTCI العملاء على تقليل 11.7 مليون طن من CO 2e . علاوة على ذلك، تلتزم CTCI بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في مكاتبها بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات صفرية في جميع مواقع التصنيع بحلول عام 2050.

تلعب CTCI دورًا نشطًا في مواطنة الشركات. من خلال المؤسسة التعليمية – CTCI Education Foundation – التي أسستها، تعقد CTCI برامج تثقيفية منتظمة تفيد الجمهور، مثل المعسكر الصيفي للمهندسين الصغار ، وجائزة CTCI ESG ، وبرامج تبادل ESG في الصناعة والأكاديمية، ومنصة دورات مجانية في الهندسة” CTCI Learning “. تتماشى هذه مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتساعد على إشراك الجمهور في الاستدامة. والجدير بالذكر أنه مع أكثر من 250 دورة تدريبية في المجمل، تساعد CTCI Learning في اجتياز أربعة عقود من الخبرة الهندسية لـ CTCI .

CTCI هي الشركة الهندسية الوحيدة حتى الآن في تايوان التي تم اختيارها لإدراجها في مؤشرات DJSI ، وهي مجموعة من أفضل المعايير في فئتها للمستثمرين الذين يرغبون في عكس قناعاتهم بالاستدامة في محافظهم الاستثمارية. يتألف مؤشر Dow Jones لاستدامة الأسواق الناشئة من قادة استدامة الأسواق الناشئة كما حددتهم S&P Global من خلال تقييم استدامة الشركة.

نبذة عن CTCI http://www.ctci.com

CTCI (TWSE: 9933, TPEx: 5209, TPEx: 6803) هو مزود خدمات هندسية عالمي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات والحلول. منذ تأسيسها في عام 1979، سعت CTCI جاهدة لتقديم خدمات الهندسة والمشتريات والتصنيع والبناء والتكليف وإدارة المشاريع الأكثر موثوقية في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة CTCI في تايبيه، تايوان، وتقدم خدمات الهيدروكربون والبتروكيماويات والطاقة والبيئة والنقل ومرافق التكنولوجيا المتقدمة والأسواق الصناعية. تعد الشركة المزود الرائد لخدمات EPC في تايوان، ويعمل بها حوالي 7000 موظف في حوالي 40 قاعدة عمليات تمتد عبر أكثر من 10 دول. وهي عضو في مؤشر داو جونز لاستدامة الأسواق الناشئة.

لمزيد من البيانات الصحفية، انتقل إلى: https://www.ctci.com/www/ ctci2022/page.aspx?L=EN&C=0902