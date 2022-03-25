‫احصلوا الآن على هاتف HONOR X8 الجديد كلياً مع تقنية HONOR RAM Turbo المبتكرة

مدينة الرياض, 24 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت HONORالعلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا اليوم عن بدء البيع لهاتفها الجديد HONOR X8في أسواق الشرق الأوسط. بداية من اليوم، سيتوفر هاتف HONOR X8بسعر رائع مقابل 949ريال فقطفي السعودية وبسعر 899 درهم في الإمارات مع خدمات جوجل للهاتف وبنظام تشغيل Android 11.

حققت مرحلة الطلب المسبق لهاتف HONOR X8من 17 إلى 23 مارس نجاحاًبارزاًفي منطقة الشرق الأوسط. تعكس أرقام الطلب المسبق الطلب المستمر على منتجات HONORفي منطقة الشرق الأوسطوخبرة HONORفي تطوير منتجات بتقنيات متطورة.

يعتبر HONOR X8– المتميز والأحدث في سلسلة HONOR Xالموثوقة – علامة فارقة في هذه السلسلة،حيثيضع معايير عالية من خلال تزويد العملاء بتصميم نحيف وأنيق وشاشة كبيرة بحواف ضيقة للغاية، كمايتميز بتقنية توسيعالذاكرة الذكيةHONOR RAM Turbo، وهي تقنية HONORالتي تتجاوز التوقعاتوتوفر تجربة سلسة للمستخدمين. ويمثل هذا الإصدار أول إطلاق لسلسلة HONOR X في سوق الشرق الأوسط منذ أن أصبحت الشركة علامة تجارية مستقلة تماماً،ويأتي بعدالإطلاق الناجح لسلسلة HONOR 50التي ستوسع مجموعة منتجات العلامة وتجلب تقنياتHONORالقوية لجميعالمستخدمين.

تقنية توسيع الذاكرة الذكية HONOR RAM Turbo

يتميز هاتف HONOR X8 بقدرات الذاكرة المتطورة، وهو مجهز بـتقنية توسيع الذاكرة الذكية HONOR RAM Turbo التي تغطي جزءاً صغيراً من ذاكرة القراءة فقط (ROM) ضمن ذاكرة الوصول العشوائي، مما يعزز الكفاءة ويسمح للمستخدمين بالاستمتاع بسرعات أعلى وتجربة مستخدم محسّنة، وتحميل التطبيقات والمحتوى بسرعة وسلاسة. وتعد تقنية HONOR RAM Turbo مثالية للمستخدمين الذين يرغبون بسرعات أعلى عند تحميل التطبيقات والمحتوى، حيث تعمل على توسيع ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق ضغط تطبيقات الخلفية، مما يمكّن هاتف HONOR X8 من فتح حوالي 20 تطبيق1 في وقت واحد مقارنةً بمنافسيه من الهواتف التي تفتح 12 تطبيق2 فقط في وقت واحد دون المساومة على الأداء. وتمنع هذه التقنية توقف العمليات التي تتم في الخلفية عندما يبدل المستخدمون بين التطبيقات، مما يضمن تمكّن المستخدمين من إجراء مكالمة أو كتابة رسالة أثناء اللعب أو مشاهدة فيلم. وتظل التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية وتنتظر المستخدم للمتابعة من حيث توقف بالضبط.

يعتبر هاتف HONOR X8 الذكي جهاز مذهل مدعم بمنصة Qualcomm Snapdragon® 680 للهواتف المحمولة، وهي معالج متطور بحجم 6 نانومتر، مصمم لتقديم الأداء الفائق مع الحفاظ على طاقة الهاتف.

الحواف الضيقة وشاشة العرض الكاملة HONOR FullView مقاس 6.7 بوصة

يوفر HONOR X8 تجربة مرئية ترفيهية غنية، ويتميز بحواف ضيقة للغاية توفر نسبة شاشة مذهلة تبلغ 93.6%3 من حجم الهيكل الكلّي، وهي أعلى نسبة يمكن تحقيقها بين الهواتف الذكية التقليدية من نفس المستوى والفئة. ولتتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في القطاع، طورت HONOR حلاً مبتكراً لتوزيع مادة اللصق، مما أتاح ضغط الإطارات اليمنى واليسرى في HONOR X8 لتصل إلى 1.1 مم، بينما أصبح يبلغ سمك الإطار العلوي 1.15 مم فقط.

ويتميز HONOR X8بشاشة عرض كاملة مقاس 6.7 بوصة4 من HONOR، تبلغ دقتها 2388×1080 بكسل5، وتدعم 16.7 مليون لون، مما يعزز الوضوح ويوفر تجربة مشاهدة واقعية ومثالية لمشاهدة الأفلام وتصفح الصور والألعاب.

كما تم تزويد الهاتف بخصائص متطورة لحماية العين، تشمل شهادة6 الضوء الأزرق المنخفض المعتمدة من TÜV Rheinlandووضع eBookللقراءة الإلكترونية والوضع الداكن Dark Modeلضمان تجربة قراءة ومشاهدة مريحة حتى بعد فترات الاستخدام الطويلة أو في البيئات ذات الإضاءة الخافتة.

عمر بطارية طويل سيخلصكم من القلق بشأن الشحن وخاصية الشحن الفائق SuperCharge بقوة 22.5 واط

يأتي HONOR X8 لضمان عمر البطارية الطويل للمستخدمين مزوداً ببطارية7 بقوة 4000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السلكي الفائق SuperCharge التي تشحن الهاتف ليوفر 13 ساعة من مشاهدة محتوى فيديوهات يوتيوب و19 ساعة من تصفح الويب و9.3 ساعة من الألعاب8. ويستطيع المستخدم بفضل خاصية الشحن الفائق SuperCharge شحن هاتفة في غضون عشر دقائق فقط ليوفر 100 دقيقة من اللعب، مما يضمن له تشغيل هاتفه بسرعة والاستمتاع بلعبته المفضلة دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاذ الطاقة.

قدرات التصوير الاستثنائية لالتقاط الصور المذهلة

يوفر هاتف HONOR X8 تجربة تصوير استثنائية ويتميز بكاميرا رباعية تضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا الزاوية الواسعة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو للاستشعار بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا استشعار بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

وهو مثالي للمصورين الهواة والمبدعين الذين يحبون تصوير المحتوى أثناء التنقل وتسجيل اللحظات الخاصة مع العائلة والأصدقاء. وتوفر الكاميرا فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل تجربة تصوير استثنائية خاصةً في الليل أو البيئات ذات الإضاءة المنخفضة وتسمح للمستخدمين بتصوير المزيد من التفاصيل والصور الحية. وتتيح الكاميرا ذات الزاوية الواسعة بدقة 5 ميجابكسل وزاوية9 رؤية تبلغ 120 درجة وفتحة عدسة مقاس f/2.2 للمستخدمين تصوير المزيد من العناصر ضمن الإطار بسهولة وراحة أكبر.

التصميم المتميز والهيكل النحيف والخفيف

صمم هاتف HONOR X8الأنيق بهيكل نحيف وخفيف يبلغ سمكه 7.45 مم10 فقط ووزنه 177غ11 فقط. ويتميز الهاتف بتصميم ذو حواف مسطحة وزوايا مستديرة أنيقة من الجوانب الأربعة، ويتناسب بشكل مريح مع راحة اليد، ويمكن أن ينزلق بسهولة في حقيبة اليد والجيوب الصغيرة، مما يضمن شعور المستخدمين بالراحة عند حمله.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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1 حسب طبيعة التطبيقات

2 حسب طبيعة التطبيقات

3 تم الحصول على البيانات من مختبرات HONOR.

4 تم الحصول على البيانات من مختبرات HONOR. يبلغ الطول القطري للشاشة بفضل تصميم الزوايا المستديرة 6.7 بوصة عند القياس وفقاً للمستطيل القياسي (تكون مساحة العرض الفعلية أصغر بقليل).

5 يتم قياس الدقة كمستطيل قياسي، وبالتالي تكون وحدات البكسل الفعالة أقل بقليل

6 هذا المنتج ليس له وظيفة علاجية.

7 تبلغ القدرة 3900 مللي أمبير. (بطارية غير قابلة للإزالة)

8 تم الحصول على البيانات من مختبرات HONOR. يعتمد عمر البطارية على حالات الاستخدام الفعلية.

9 يبلغ عرض الزاوية 120 درجة. وقد يكون الرقم الفعلي أقل بقليل.

10 تم الحصول على البيانات من مختبرات HONOR. يتم قياس السماكة (7.45 مم) في أنحف نقطة ولا تشمل نتوء الكاميرا. وقد تختلف الأبعاد الفعلية حسب التكوين وعملية التصنيع وطريقة القياس.

11 تم الحصول على البيانات من مختبرات HONOR. وقد يختلف الوزن الفعلي حسب تكوين المنتج وعملية التصنيع وطرق القياس.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1773608/HONOR_X8.jpg