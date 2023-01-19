‫احتفال AppGallery من هواوي HUAWEI بعام آخر من قصص الشراكات الناجحة من خلال قيادة التغيير نحو نظام بيئي متنقل مفتوح يركز على المستخدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يناير / كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — تحتفل AppGallery ، وهي منصة توزيع التطبيقات الرسمية لأجهزة هواوي Huawei وواحدة من أكبر 3 أسواق للتطبيقات في العالم، بعامها الثاني مع نمو أقوى من أي وقت مضى. كان الدعم القوي من 6 ملايين مطور مسجلين في جميع أنحاء العالم مفتاحًا لنجاح المنصة، إلى جانب الثقة التي أظهرها الشركاء الدوليون والمحليون الرئيسيون منذ اليوم الأول.

من بين عشرات قصص الشراكة المحلية الناجحة، كان تطبيق وزارة داخلية الإمارات العربية المتحدة أول تطبيق حكومي اتحادي يتم دمجه بالكامل مع خدمات هواوي Huawei للجوال ( HMS ) في فبراير/شباط 2020. يمثل هذا بداية تعاون فريق AppGallery الوثيق مع الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، لدمج خدمات هواوي Huawei للجوال ( HMS ) في تطبيقات الأجهزة المحمولة الأساسية للقطاع العام والمساهمة في رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد الانتهاء مؤخرًا من تكامل خدمات هواوي Huawei للجوال ( HMS ) ونشر خمسة تطبيقات على AppGallery في النصف الأول من عام 2021، تخطط شركة إعمار EMAAR العقارية العملاقة المتعددة الجنسيات والتي مقرها في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع هواوي Huawei كجزء من تركيزها المستمر على الابتكار والتعاون لزيادة الظهور والوصول إلى جمهور جديد عبر منصات متعددة. كما أطلقت إعمار EMAAR مؤخرًا تطبيق دبي هيلز مول Dubai Hills Mall بأول حملتها الرقمية الإبداعية في عام 2022 على إعلانات هواوي HUAWEI ، وتتطلع إلى طرح خطة إعلامية أكثر شمولاً في المستقبل القريب.

أقامت طيران الإمارات وهواوي Huawei شراكة استراتيجية لأول مرة في أوائل عام 2020، مما أتاح تطبيق طيران الإمارات الرسمي على AppGallery . قبل بضعة أشهر، أعلنت الشركتان عن تمديد تعاونهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم في سوق السفر العربي 2022. تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مشاركة الجمهور لكل من العلامات التجارية في أسواق الشرق الأوسط والصين وأفريقيا من خلال الأنشطة المشتركة والتآزر.

كان بنك أبوظبي التجاري، أحد البنوك الرائدة في المنطقة، من بين أول من انضم إلى AppGallery ونظام خدمات هواوي Huawei للجوال ( HMS ) البيئي، وحقق نجاحًا ملحوظًا. كانت هذه الشراكة بمثابة توسيع لالتزام هواوي Huawei المستمر بالعمل مع العلامات التجارية المحلية وتقديم بعض من أفضل المنتجات التكنولوجية جنبًا إلى جنب مع المبادرات التي تركز على المجتمع.

أقامت AppGallery أيضًا شراكة إستراتيجية مع منصة البث الرئيسية Viu ، وقد سهّل التعاون نمو الأعمال لمنصة تدفق VIU في المنطقة، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى جمهور أوسع مع استمرار ارتفاع عدد مستخدمي أجهزة هواوي Huawei . توفر منصة AppGallery من هواوي HUAWEI للتطبيق إمكانية الوصول إلى قاعدة مستخدمين عالمية متميزة تضم أكثر من 730 مليون مستخد ، والذين يمكنهم في المقابل الوصول إلى أكبر خدمة بث فيديو، مما يسمح لهم بمواكبة أحدث وسائل الترفيه أينما ذهبوا، بما في ذلك أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية وأكثرها شهرة. تقدم Viu مسلسلات تلفزيونية وأفلامًا وبرامج أسلوب حياة جديدة متميزة باللغات المحلية والإقليمية وترجمات بأنواع مختلفة من كبار مزودي المحتوى، بالإضافة إلى إنتاجات أصلية متميزة تحت العلامة التجارية “ Viu Original “.

HMS Core عبارة عن مجموعة من الأجهزة المفتوحة وقدرات السحابة التي توفرها خدمات هواوي Huawei للجوال ( HMS ). تتضمن أكثر من 70 قدرة مفتوحة عبر مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الرسومات والوسائط والذكاء الاصطناعي. توفر القدرات المتنوعة لـ HMS Core حلولًا مصممة خصيصًا لمساعدة المطورين على مواجهة التحديات طويلة الأمد وتعزيز كفاءة التطوير وتعزيز الابتكارات الرائدة وتنمية أعمالهم إلى مستويات جديدة.

على سبيل المثال، يمكن لتطبيقات مثل Carrefour و Emirates تحسين تجربة المستخدم وزيادة المستخدمين النشطين بشكل فعال، من خلال توفير خدمات إشعار دفع مستقرة وفعالة من حيث الوقت باستخدام HMS Core . بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخدمة HMS Core تحليل تفضيلات المستخدم، وتمكين التطبيقات مثل Dubai Mall من القيام باستهداف دقيق للمنتجات والإعلانات ذات الصلة بالمستخدمين. قدمت خدمة HMS Core المزيد من قدرات الابتكار القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويتعاون سناب شات Snapchat كمثال مع خدمة التعلم الآلي HMS Core لتنفيذ الألعاب القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل اكتشاف الوجه.

تماشياً مع إستراتيجية الحياة السلسة للذكاء الاصطناعي، تعمل هواوي Huawei باستمرار على تطوير النظام البيئي لخدمات هواوي Huawei للجوال ( HMS ) لدعم قدرات التعاون المحسّنة عبر الأجهزة بهدف تقديم تجربة حياة عالية للذكاء الاصطناعي للمستخدمين عبر السيناريوهات. يؤكد العدد المتزايد من التطبيقات المتميزة، جنبًا إلى جنب مع ملايين المستخدمين الجدد الذين ينضمون إلى AppGallery كل شهر، النجاح المستمر للمنصة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1974097/Huawei_ AppGallery.jpg