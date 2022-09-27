‫احتفال شي إن SHEIN بِـ:”لنهز المدرج: شي إن SHEIN للجميع” “Rock The Runway: SHEIN for All”، بعرض الأزياء لخريف وشتاء 2022 

عرض العرض مجموعة خاصة بالتعاون مع كريستيان سيريانو وعروض موسيقية لفنانين من بينهم أفريل لافين وشينسي وإيلونا جارسيا

لوس أنجلوس، 27 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — قدمت شركة شي إن SHEIN لمتاجر التجزئة العالمية على الإنترنت لمنتجات الأزياء والجمال ونمط الحياة، عرض “لنهز المدرج: شي إن SHEIN للجميع” Rock The Runway: SHEIN for All ، وهو عرض أزياء مع فنانين موسيقيين وراقصين محترفين، لعرض مجموعات خريف وشتاء 2022 من علاماتها التجارية شي إن SHEIN و SHEIN X وماركات SHEIN ؛ Frenchy و SXY و Modely و MOD بالإضافة إلى علاماتها التجارية الفرعية؛ ROMWE و DAZY وتعاون خاص لعلامتها التجارية المتميزة MOTF مع كريستيان سيريانو، مصمم الأزياء الحائز على جائزة.

عرضَت شي إن SHEIN في عرض الأزياء السنوي الثاني، Rock The Runway: SHEIN for All ، مجموعاتها لخريف وشتاء 2022 بأكثر الطرق إمتاعًا من خلال تقديم فنانين موسيقيين وراقصين محترفين يرتدون ملابس من شي إن SHEIN وعلاماتها التجارية. تضم قائمة العناوين الرئيسية لهذا العام أيقونة البوب بانك أفريل لافين (لِـ ROMWE )، وأيقونة الرقص الجامايكي شينسي (لِـ SHEIN ) والمغني وكاتب الأغاني الفلبيني الأسترالي يلونا جارسيا من 88rising (لـ DAZY ). كما أطلق عرض الأزياء أيضًا تعاونًا بعنوان “مجموعة ما بعد العمل” After Work Collection مع كريستيان سيريانو مصمم الأزياء الحائز على جوائز لِـ MOTF . وبنفس روح شي إن SHEIN لتعزيز الاتجاهات المزدهرة، تضمن العرض الأعمال الموسيقية القادمة بروك إيدن (لـ SHEIN Mod )، الكسندر جان (لِـ SHEIN SXY )، فيكتوريا كيماني (لِـ SHEIN BAE )، أوين (لِـ SHEIN Modely )، و The Future X (لِـ SHEIN X ) و هالي رينهارت (لِـ SHEIN Frenchy ) .

“قالت الضيفة الموسيقية أفريل لافين التي تقوم حاليًا بجولة لدعم ألبومها الأخير Love Sux (Elektra / DTA Records) : “يعد عرض أزياء شي إن SHEIN بعنوان Rock The Runway حدثًا فريدًا من نوعه يدمج الموسيقى والأزياء”. قمنا بتصوير” Bite Me ” بأسلوب فيديو موسيقي خلال عرض الأزياء. لقد قضيت وقتًا رائعًا خلال التصوير مرتدية ملابسهم “.

تخطط شي إن SHEIN لمواصلة عرض Rock The Runway سنويًا لتزويد العملاء والمشجعين بطريقة مبتكرة ومثيرة لتجربة مجموعات خريف وشتاء هذه العلامة التجارية. يمكن للمعجبين توقع المزيد من تعاون المشاهير ومفاجأة الضيوف الموسيقيين العام المقبل. مجموعات خريف وشتاء 2022 لجميع ماركات شي إن SHEIN متاحة حاليًا على us.shein.com .

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.dropbox.com/s/ he9wjxk4h2b695h/RTR%202022% 20MASTER%20with%20text.mov?dl= 0

رابط الصور:

https://www.dropbox.com/scl/ fo/cm6ol3c27ghwbauy8id5b/h?dl= 0&rlkey= cmx8hai27qgkjls0erx6zhk1f

نبذة عن شي إن SHEIN :

شي إن SHEIN هي شركة إلكترونية عالمية للبيع بالتجزئة للأزياء ونمط الحياة ملتزمة بجعل جمال الموضة في متناول الجميع. نحن نستخدم تكنولوجيا التصنيع حسب الطلب لربط الموردين بسلسلة التوريد الرشيقة الخاصة بنا، مما يقلل من إهدار المخزون ويمكّننا من تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار معقولة للعملاء في جميع أنحاء العالم. من مكاتبنا العالمية، نصل إلى عملاء في أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات عن شركة شي إن SHEIN ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.SHEIN.com .

للتواصل الإعلامي:

جيمس تي

jamest@sheingroup.com

جيمي وارنر

jamie.w@ infinitycreativeagency.com