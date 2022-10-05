‫احتفال شركة هارد روك إنترناشونال (Hard Rock International) بحملة PINKTOBER السنوية الثالثة والعشرين من خلال الشراكة مع الشيف العالمي الشهير دومينيك كرين

مقاهي وفنادق وكازينوهات هارد روك ( Hard Rock ) في جميع أنحاء العالم لدعم جمعية السرطان الأمريكية والجمعيات الخيرية المحلية في جميع أنحاء البلاد من خلال شراكات وأنشطة فريدة من نوعها طوال شهر أكتوبر/تشرين الأول

هوليوود، فلوريدا، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — تواصل هارد روك إنترناشونال ( Hard Rock International ) دعم التوعية بسرطان الثدي والأبحاث من خلال حملتها بينكأكتوبر PINKTOBER السنوية الثالثة والعشرون. تجري مواقع هارد روك ( Hard Rock ) في جميع أنحاء العالم خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول، وهي تشارك في جهود جمع التبرعات لدعم مؤسسة هارد روك هيلز ( Hard Rock Heals) ، الذراع الخيرية لـ Hard Rock® ، مع عائدات تعود بالفائدة على جمعية السرطان الأمريكية والجمعيات الخيرية المحلية. تبرعت هارد روك ( Hard Rock ) بملايين الدولارات من أجل أبحاث سرطان الثدي على مدار الـ 22 عامًا الماضية من حملة PINKTOBER . في العام الماضي، جمعت هارد روك Hard Rock أكثر من 700000 دولار، وهو ما يمثل أكبر مبلغ جمعته الشركة منذ بداية البرنامج في عام 2000.

انطلاق فعاليات PINKTOBER لهذا العام هو شراكة خاصة وسلسلة عشاء منتظرة للغاية مع دومينيك كرين، الشيف المشهور عالميًا والناجية من سرطان الثدي. ستقدم هارد روك Hard Rock أيضًا عناصر قائمة PINKTOBER ذات الإصدار المحدود، والبضائع المصممة خصيصًا، و مسابقة كتابة الأغاني والمزيد.

“إنه لشرف كبير وفخر أن تدعم شركة هارد روك إنترناشونال ( Hard Rock International ) المصابين بسرطان الثدي في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج PINKTOBER السنوي الثالث والعشرين. كل شيء واحد هو شعار هارد روك ( Hard Rock ) الذي يسعدنا أن نراه ينبض بالحياة كل عام من خلال عملنا مع جمعية السرطان الأمريكية وأعضاء المجتمع وأعضاء الفريق والجمعيات الخيرية المحلية، مستفيدين من هذه القضية المهمة”، قال جون لوكاس، الرئيس التنفيذي للعمليات من هارد روك انترناشيونال ( Hard Rock International ). “هذا العام، نحن فخورون بشراكتنا مع الشيف دومينيك كرين، وهي إحدى الناجيات من سرطان الثدي، والتي تشاركنا شغفنا في زيادة الوعي ورد الجميل للجمعيات الخيرية والمجتمعات المحلية.”

تشارك جميع أقسام الشركة بما في ذلك مقاهي وفنادق وكازينوهات هارد روك Hard Rock في جميع أنحاء العالم في الحملة مع الأحداث المحلية. يمكن لأعضاء المجتمع الذين يرغبون في إظهار دعمهم والمشاركة في PINKTOBER زيارة موقع هارد روك المحلي والمشاركة في أنشطة جمع التبرعات التي تعود بالفائدة على جمعية السرطان الأمريكية والشركاء الخيريين المحليين من 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

للحصول على التفاصيل الكاملة حول جميع عمليات تنشيط وشراكات PINKTOBER في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يرجى قراءة الإصدار الكامل هنا . لمزيد من المعلومات حول هارد روك إنترناشونال ( Hard Rock International ) وكيف يمكنك دعم PINKTOBER قم بزيارة www.hardrock.com/pinktober .

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