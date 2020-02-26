احتفاللا كاسا ديل هابانو بالذكرى الثلاثين لتأسيسها   

– Juan López Selección Especial ، هي الفيتولا التي اختارتها هابانوس اس ايه في عام 2020 لتخليد ذكرى مرور 150 عامًا على العلامة التجارية والذكرى الثلاثين لإنشاء لا كاسا ديل هابانو.

– يصل مهرجان هابانوس إلى منتصف الطريق ويعرض Montecristo Herederos في الذكرى الـ 85 لإنشاء العلامة التجارية

هافانا، 26 فبراير 2020 / PRNewswire / – تحتفل الدورة الثانية والعشرون من مهرجان هابانوس بتاريخ خاص للغاية: الذكرى الثلاثين لميلاد لا كاسا ديل هابانو، سلسلة المتاجر الدولية المتخصصة في بيع وحفظ وترويج علامة هابانوس وثقافتها. لهذا السبب، تُخصص الأمسية الرائعة الثانية للمهرجان، التي تمثل نقطة منتصف الحدث، لهذا الاحتفال. ستستضيف قاعة بروتوكول Laguito حفل العشاء مع أرقى فنون الطهي الكوبي وعروض لفنانين عالميين مشهورين.

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للاحتفال بهذه الذكرى، أصدرت هابانوس اس آيه Juan López Selección Especial (مقاس الحلقة 52 × 170 ملم)، وقد تم إصدارها خصيصًا مع 25 Habanos ذات الأبعاد الفريدة والدخان المتميز. وهي مصنوعة بالكامل يدويًا مع Long Filler، من مجموعة مختارة بعناية من أوراق التغليف والحشو وأوراق اللف من فيجاس المشهورة في أرقى منطقة Vuelta Abajo *، في Pinar del Río *، كوبا * والتي تنتجها torcedores الكوبية، خبراء لف السيجار. سيتم توزيعJuan López Selección Especial في متاجر لا كازا ديل هابانو.

بالإضافة إلى ذلك، سنشيد أيضًا خلال هذا الحدث المسائي، بعلامة Montecristo، إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة بين منتجات هابانوس، في ذكرى مرور 85 عامًا على تأسيسها، مع تقديم Herederos vitola الجديدة (حلقة قياس 47 × 162 ملم)، وتُعرض في صندوق خاص من 20 Habanos صُمم حصريًا لسلسلة متاجر لا كازا ديل هابانو ومتخصصي هابانوس.

لا كاسا ديل هابانو هي شبكة دولية من المتاجر المتخصصة حاصلة على امتياز العلامة التجارية، وهي مخصصة لنشر ثقافة هابانوس والاستمتاع بها. تضم الشبكة، الموجودة في أكثر من 60 دولة، 155 متجرًا تشكل منصة لإطلاق منتجات جديدة، وتلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الأسواق الناشئة.

*حماية علامات المنشأ

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صورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1094292/La_Casa_del_ Habano_30th_Anniversary.jpg

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