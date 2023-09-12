‫احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس ديزني، تنظم فعاليات في الرياض السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وتستمر فعاليات ديزني على الجليد حتى 20 سبتمبر / أيلول في بوليفارد الرياض، وتقدم “100 عام من العجائب”، الذي يضم عروضا عالمية المستوى لمتزلجين من جميع أنحاء العالم لشخصيات من ديزني، منها موانا، وعلاء الدين، والجميلة والوحش، وحورية البحر الصغيرة، وتانغلد، والأميرة والضفدع، وسندريلا، والجميلة النائمة وغيرها كثير. يمكن الحجز لحضور العرض من خلال الرابط التالي Disney on Ice Tickets :

في هذه الصورة التي تم إصدارها يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، يعيد فنانو الأداء إنشاء مشاهد من كلاسيكيات ديزني خلال عرض ” مائه عام من العجائب وعرض ديزني علي الجليد ” في بوليفارد الرياض. ويستمر العرض حتى 20 سبتمبر في بوليفارد مدينة الرياض، ويقدم عروضاً عالمية المستوى لمتزلجين من جميع أنحاء العالم.

يعد بوليفارد رياض سيتي أحد أكبر الوجهات الترفيهية في عاصمة المملكة حيث يضم مناطق فرعية لها مميزاتها وأنشطتها ومطاعمها وفعالياتها الخاصة.

https://youtu.be/HeDzaBIO6wk

تأسست شركة والت ديزني في 16 أكتوبر عام 1923 على يد والت وروي ديزني، وقد أصبحت شركة والت ديزني معروفة عالميا بقصصها الخالدة وشخصياتها المحبوبة بالإضافة إلى إنجازاتها المذهلة في مجال الترفيه. ومنذ ظهور شخصية ميكي ماوس عام 1928 إلى افتتاح أول ديزني لاند عام 1955، قامت الشركة باستمرار بتوسيع حدود الابتكار والإبداع.

في هذه الصورة التي تم إصدارها يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، يعيد فنانو الأداء إنشاء مشاهد من كلاسيكيات ديزني خلال عرض ” مائه عام من العجائب وعرض ديزني علي الجليد ” في بوليفارد الرياض. ويستمر العرض حتى 20 سبتمبر في بوليفارد مدينة الرياض، ويقدم عروضاً عالمية المستوى لمتزلجين من جميع أنحاء العالم.

كيفية شراء التذاكر

يرجى الاطلاع على قسم الجدول الزمني والتذاكر في هذا الموقع لمزيد من المعلومات حول كيفية شراء التذاكر قبل العرض. لشراء التذاكر في يوم الحدث، يرجى التوجه مباشرة إلى شباك التذاكر في الساحة.

تنصح فيلد انترتينمنت العملاء بعدم شراء التذاكر من مواقع إعادة البيع او غيرها حيث لا يمكننا ضمان صلاحية التذاكر. قم دائما بزيارة موقع www.disneyonice.com مباشرة، أو توجه إلى أحد شركائنا المعتمدين، للحصول على تذاكر صالحة ومضمونة.

حول الهيئة العامة للترفيه

تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيا مع رؤية السعودية 2030 لتنظيم وتطوير قطاع الترفيه من خلال توفير عروض ترفيهية شاملة وعالمية المستوى من شأنها أن تدفع الصناعة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية لمجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.

عن فيلد انترتينمنت

فيلد انترتينمنت هي الشركة الرائدة عالميا في إنتاج وتقديم تجارب ترفيهية عائلية حية ترفع الروح المعنوية وتخلق ذكريات لا تمحى، حيث يحضر عروضها 30 مليون شخص كل عام. قدمت عروض فيلد انترتينمنت في أكثر من 65 دولة في ست قارات، وتشمل بارنوم آند بيلي، رينغلينغ بروذرز، ديزني لايف، فيلد موتور سبورتس

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