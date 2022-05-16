‫اجتماع قادة عالميين غدًا في منتدى SEforALL في كيغالي لبحث قضايا الطاقة والمناخ

كيغالي، رواندا،, 16 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — تبدأ فعاليات منتدى SEforALL لعام 2022 غدًا (الموافق 17 مايو) في مدينة كيغالي برواندا، لبحث كيفية تحقيق المزيد من التقدّم في مجال التحوّل إلى الاستخدام الشامل للطاقة النظيفة في جميع القطاعات والمجتمعات؛ وذلك في الوقت الذي تشتد الحاجة فيه إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعّالة لمكافحة تغيّر المناخ والحد من أوجه عدم المساواة عالميًا. وينظم هذا المنتدى الذي يُعقد للمرّة الأولى في إفريقيا منظمة الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) بالتعاون مع حكومة رواندا.

يُعدّ منتدى SEforALL العالمي اجتماعًا دوليًا بارزًا معني بقضايا الطاقة المستدامة. وسيشارك في المنتدى قادة عالميون يمثلون حكومات وشركات ومؤسسات تنموية ومنظمات مجتمع مدني وغيرها من المنظمات، بالإضافة إلى ممثلين للشباب، وذلك بهدف إقامة شراكات وتبادل الخبرات وعقد التزامات مهمّة تتعلق بتحقيق أهداف الطاقة والمناخ، وذلك قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ ( COP27) المقبل المقرّر عقده في مصر.

ويمكن للأشخاص غير القادرين على حضور منتدى SEforALL شخصيًا التسجيل عبر هذا الرابط لمشاهدة المنتدى افتراضيًا.

وسيُلقي قادة عالميون بارزون يوم 17 مايو كلمات افتتاحية تُحدّد مسار بقية أعمال المنتدى، ومن بين هؤلاء القادة:

معالي السيد بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا

رئيس جمهورية رواندا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة داميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة، والرئيسة التنفيذية لمنظمة الطاقة المستدامة للجميع ( SEforALL )

الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة، والرئيسة التنفيذية لمنظمة الطاقة المستدامة للجميع ( ) مايكل روبنز بلومبرغ، مؤسس شركة بلومبرغ المحدودة ومؤسسة بلومبيرج فيلانثروبيس الخيرية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطموح المناخي والحلول المناخية

مؤسس شركة بلومبرغ المحدودة ومؤسسة بلومبيرج فيلانثروبيس الخيرية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطموح المناخي والحلول المناخية فرانشيسكو ستاراشي، الرئيس التنفيذي لشركة إنيل للطاقة ومديرها العام

الرئيس التنفيذي لشركة إنيل للطاقة ومديرها العام حضرة السيد إرنست نسابيمانا، وزير البنية التحتية في جمهورية رواندا

بالإضافة إلى المتحدثين المرموقين من جميع أنحاء العالم الذين سيشاركون في فعاليات جدول الأعمال الرئيسي للمنتدى ، سيشهد المنتدى حضور وزراء من دول إفريقية وآسيوية للاجتماعات الوزارية. وسيتعاون هؤلاء القادة في وضع تصوّر لما يمكن أن يشكّل تحوّلًا إلى استخدام الطاقة النظيفة على نحوٍ عادل ومنصف، وذلك بهدف المساعدة في إدارة الالتزامات والإجراءات المتعلقة بالحصول على الطاقة النظيفة والتحوّل إلى استخدامها تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ ( COP27). وسيُصدر الاجتماع الوزاري الإفريقي بيانًا يوضح فيه ما ستحتاجه الدول الإفريقية لتتمكّن من تحقيق أهدافها الإنمائية والمساهمة في إحراز تقدّم في مكافحة تغيّر المناخ.

وقالت داميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة، والرئيسة التنفيذية لمنظمة الطاقة المستدامة للجميع ( SEforALL ) والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة ( UN-Energy ) : “إنّ التحوّل العالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة يعتمد على قدرتنا على تيسير عملية تحوّل الدول النامية إلى استخدام هذه الطاقة، بما في ذلك الدول الإفريقية. ويشرّفنا عقد شراكة مع حكومة رواندا لاستضافة منتدى SEforALL لعام 2022 في إفريقيا للمرّة الأولى في تاريخنا؛ خاصّة في ظل التحديات الحالية التي تشهدها عملية مكافحة تغيّر المناخ عالميًا”.

وقالت سعادة الدكتورة جان دارك موجوماريا، وزيرة البيئة في جمهورية رواندا: “إنّ رواندا فخورة بالمشاركة في استضافة منتدى منظمة التنمية المستدامة للجميع لعام 2022 في كيغالي. ونحن -في رواندا- نطبّق سياسات طاقة شاملة تحافظ على البيئة وتكفل لجميع المواطنين إمكانية العيش في بيئة صحية. وإنّ الطاقة النظيفة وميسورة التكاليف تُعدّ أساسًا للتنمية المستدامة، ونحن نتطلع إلى إحراز تقدّم في استخدام الطاقة المستدامة وتمكين الجميع من الحصول عليها من خلال إجراء مناقشات مفيدة وملهمة خلال المنتدى”.

وسيوافق منتدى هذا العام الذكرى السنوية العاشرة (10) لبدء التعاون بين منظمة SEforALL والأمم المتحدة بهدف تطوير وتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة ( SDG7).

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمنتدى SEforALL .

ملاحظات للمحررين:

عن منظمة الطاقة المستدامة للجميع

منظمة الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL ) هي منظمة دولية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وجهات حكومية وشركات قطاع خاص ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الهدف السابع (7) من أهداف التنمية المستدامة ( SDG7) ، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030؛ بما يتفق مع أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ. وتكثف منظمة SEforALL جهودها لإحداث عملية تحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة تشمل جميع القطاعات والمجتمعات، وتوفر فرصًا جديدة لجميع الأفراد تمكّنهم من التميّز والنجاح.

وتعمل المنظمة تحت قيادة السيدة داميلولا أوغونبيي، وهي الرئيسة التنفيذية للمنظمة، والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة (UN-Energy ). يمكن متابعة حساب السيدة داميلولا على تويتر: @ DamilolaSDG7 . ولمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة حساب منظمة SEforALL على تويتر: @ SEforALLorg .

رابط الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1818244/Sustainable_ Energy_for_All_1.jpg