‫اتفاقية نهائية بين شركة التصنيع وخدمات الطاقة (“طاقة”) ومساهمو شركة المنصوري لخدمات البترول والتي من خلالها ستستحوذ شركة طاقة على شركة المنصوري لخدمات البترول بالكامل

الظهران ، المملكة العربية السعودية, 1 سبتمبر 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (“طاقة”) ومساهمو شركة المنصوري لخدمات البترول اليوم عن عقد اتفاقية نهائية والتي من خلالها ستستحوذ شركة طاقة على شركة المنصوري لخدمات البترول بالكامل. سيمكنهذا الإستحواذشركة طاقة من توسيع نطاق خدماتها في مجال خدمات الآبار من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأخير من عام 2022 ، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة واستيفاء الشروط الأخرى المتعلقة بالصفقة.

تتميز شركة المنصوري لخدمات البترول بسجل قوي في جودة الخدمة وعلاقات راسخة مع كبرى شركات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما ستعزز منتجاتها وخدماتها من محفظة عمليات شركة “طاقة” ، والتي تتضمن مرافق الإنتاج المبكر، واختبار الآبار ، اختبار الإنتاجية أثناء الحفر ، خدمات الابار عن طريق الاسلاك الالكترونية والميكانيكية، وناقلات التحفيز البحري ، وناقلات الخدمة متعددة الأغراض ، وخدمات الفحص ، ومراقبة وتسجيل وتثقيب سَلْفيدُ الهيدْروجِين. كما ستمكن هذه الصفقة شركة “طاقة” من توسيع تواجدها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقًا على هذه الإتفاقية ، قال المهندس أحمد الزهراني ، رئيس مجلس إدارة شركة “طاقة”: ” أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم في” طاقة ” والتزامهم بدعم استراتيجية الشركة، حيث تعد هذه الصفقة خطوة مهمة لشركة “طاقة” في رحلتها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية والتي تستمدها من الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما علق رئيس مجلس إدارة شركة المنصوري لخدمات البترول، عبد الله ناصرالمنصوري: “ تتميز شركة المنصوري لخدمات البترول بسجل حافل يبلغ 45 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة الى علامة تجارية متميزة مما سيساهم في تسهيل عمليات شركة طاقة في المنطقة ، وهي شركة راسخة ذات خبرة عريقة في مجال خدمات الآبار “.

وأضاف خالد بن محمد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة”: “تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في تنفيذ استراتيجية الشركة، حيث أن القدرات المشتركة لكلا الشركتين وأوجه التآزرالمحتملة ستخلق شركة إقليمية رائدة لخدمات الآبار والتي سنعمل بلا كلل لإنمائها بشكل حازم ومستدام ، مما يوفر قيمة لأصحاب المصلحة الثلاثة – المساهمين والعملاء والموظفين”.

مستشار شركة “طاقة” هي شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة White & Case . مستشار مساهمو شركة المنصوري لخدمات البترول، شركة Goldman Sachs International و Clyde & Co .

عن طاقة

تأسست شركة “طاقة” في المملكة العربية السعودية عام 2003 ، وهي شركة خدمات آبار تقدم منتجات وحلولاً لصناعة الطاقة ، مما يسهل على عملائها أداء أعمالهم. تواصل “طاقة” الابتكار من خلال تطوير ونشر التقنيات والمنتجات والخدمات وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء ويعمل لديها أكثر من 5500 موظف ، تشمل محفظة خدمات الآبار لشركة طاقة الأنابيب الملفوفة ، والتسميت، وخدمات التحقق من جودة الآبار ، و تكسير الآبار بالضغط الهيدروليكي، والحفر الموجه ، وأدوات قاع البئر ، والإكمال ، والحفر، وخدمات اكتساب البيانات الزلزالية.

عن شركة المنصوري لخدمات البترول

تأسست شركة المنصوري لخدمات البترول في أبو ظبي عام 1977 ، وتقدم خدمات متكاملة في مجال الطاقة من خلال خطوط الأعمال الرائدة ، بما في ذلك اختبار الآبار ، والأنابيب الملفوفة والتحفيز، والفحص ، وسلامة سَلْفيدُ الهيدْروجِين ، والحفر الاتجاهي والتسجيل والتثقيب. يعمل لدى الشركة أكثر من 3700 موظف في 14 دولة ولديها علاقات وطيدة مع عملائها الرئيسيين بما في ذلك شركات النفط الوطنية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

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