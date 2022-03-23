‫ابق هادئًا: شركة هايسنس تحتفل باختتام موسم الصيف بحملة Hi-Season الجديدة

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 23 مارس 2022 / PRNewswire / — تستعد شركة هايسنس، المزودة لأجهزة التلفزيون والأدوات المنزلية عالية الأداء، مع اقتراب نهاية فصل الصيف في جنوب إفريقيا، لأيام الصيف من أجل مساعدة الأسر في جنوب إفريقيا على الحفاظ على هدوئها من خلال حملتها الجديدة Hi-Season في شهر مارس.

حيث سيدخل جميع العملاء الذين يشترون منتجات Hi-Season الترويجية ويرسلون دليل على شرائهم إلى prize@hisense.co.za قبل 15 أبريل في السحب للفوز بثلاجة هايسنس. وتقدم شركة هايسنس مدخرات تصل إلى 10,000 راند عبر مجموعة منتجاتها جنبًا إلى جنب مع السحب المحظوظ. ولكي تدخل السحب يجب أن تحمل دليلًا على شراء مشترياتك عبر الإنترنت. وتتضمن متاجر التجزئة المشتركة Takealot و Makro و Game و Hifi Corp و Everyshop و Hirsch و FNB Complete و New World .

وتسلط شركة هايسنس الضوء على ثلاث أجهزة ستساعد المستخدمين على إعادة تصور الصيف كجزء من حملة Hi-Season :

75A6GS 4K UHD TV

استمتع بتجربة حلًا كاملًا بدقة 4 كيلو بكسل مع دقة عرض 4 كيلو بكسل وتلفاز فائق الدقة ( UHD AI Upscaler ). كما يوجد أكثر من 8 ملايين بكسل للحصول على دقة عرض 4 كيلو بكسل حقيقية، بينما يعمل المرقي على تحسين الإشارات التي تعرض بجودة 4 كيلو بكسل من أجل تحقيق دقة عرض 4 كيلو بكسل وتفاصيل أكبر من إشارات فائقة الجودة القياسية ( FHD ). استمتع بتجربة مجموعة حلول الصوت المحيطي المتقدمة DTS virtual X ، أو وصّل أجهزة البلوتوث لمزيد من خيارات الصوت. وتتضمن شاشة 75A6GS أيضًا وضع الألعاب ومنصة المحتوى المخصصة VIDAA U4.0 لقضاء صيف من الترفيه بلا توقف.

120L5F Laser TV

أحضر التجربة السينمائية إلى المنزل مع صور أكثر إشراقًا، وألوانًا طبيعية، وتفاصيل فائقة الوضوح. حيث يعرض تلفزيون الليزر 120L5F فائق الصغر صورة ملونة ومشرقة على شاشة تقلل من حدة الضوء المحيط مقاس 120 بوصة المصممة للمشاهدة من أي غرفة في المنزل. استمتع بعمق وجودة صورة لا تصدق مع دقة عرض 4 كيلو بكسل فائقة الجودة وأكثر من 8 ملايين بكسل – ولا يوجد أي أضواء زرقاء ضارة، لكي يستفيد المشاهدون من تجربة مشاهدة صحية خالية من إجهاد العين، حتى بعد فترات مشاهدة طويلة.

H670SIA-WD Side by Side Refrigerator

H670SIA-WD هي ثلاجة موفرة للطاقة ومراعية للبيئة، مما يمنح الجهاز تصنيفًا A + في فئة الطاقة. وتعمل تقنية تدفق الهواء المتعدد على تبريد الثلاجة بالتساوي من زاوية إلى أخرى حتى يظل الطعام طازجًا لفترة أطول. كما تعمل تقنية هايسنس الخالية من الصقيع على تقليل مستوى الرطوبة من أجل منع تكوين الثلج، ويضمن التعديل السريع لدرجة الحرارة تذويب البضائع المجمدة بسرعة. ويحصل المستخدمون أيضًا على إمداد دائم بالمياه المبردة من خزان المياه الداخلي المدمج عن طريق النقر على زر.

لمزيد من المعلومات عن حملة Hi-season ، تفضل بزيارة https://hisense.co.za/ .