‫ إيلوباك ترحب بأعضاء فريقها في المغرب والمملكة العربية السعودية

)الدار البيضاء، المغرب, 10 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ —

رحبت شركة إيلوباك اليوم بالمواقع الجديدة وأعضاء الفريق في الدار البيضاء بالمغرب والدمام بالمملكة العربية السعودية في الاحتفال الرسمي بإدماجها مؤخرًا على شركة نييتشرباك لعبوات السوائل( (Naturepak Beverage ؛ شركة أنظمة التعبئة والتغليف الرائدة في صناعة عبوات كرتون السوائل الطازجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أضافت شركة إيلوباك ، بعد هذا الإدماج ، مرافق الإنتاج المحلية في المغرب والمملكة العربية السعودية إلى شبكتها العالمية الواسعة والقائمة بالفعل، والتي تضم بالفعل عملاء في 70 دولة. وفي الوقت نفسه، عُززت الطاقة الإنتاجية السنوية بأكثر من 2.5 مليار كرتون، مما يدعم طموح الشركة لتلبية الطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف المستدامة.

أقيمت الفعالية في الدار البيضاء بالمغرب وتضمن حفل قص شريط الافتتاح وجولة في موقع مصنع الإنتاج و غذاء رسمي. كما حضر الفعالية وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وسفير النرويج بدولة المغرب سجور لارسن.

وتعليقًا على الفعالية، صرح توماس كورمندي، الرئيس التنفيذي لشركة إيلوباك ، قائلًا: “يسعدنا الترحيب رسميًا بأعضاء الفريق في المغرب والمملكة العربية السعودية في الشركة. إننا نتطلع إلى العمل سويًا بشكل وثيق ونحن متحمسون للفرص المتوفرة لنا لتقديم حلول تعبئة مستدامة كجزء من فريق أكبر وأفضل يتمتع بمكانة قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

كما علق سفير النرويج في المغرب شور لارسن بهذه المناسبة قائلاً: “يسعدني أن أرى إيلوباك تستثمر في المغرب من خلال هذا الإدماج. آمل أن أرى المزيد من الشركات النرويجية تأتي للقيام بأعمال تجارية في المغرب والإستثمار. هناك العديد من الفرص في المغرب ، وكذلك للشركات النرويجية التي ترغب في الإنفتاح على أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط “.

يعد إدماج شركة نييتشرباك لعبوات السوائل جزءًا من استراتيجية النمو لشركة إيلوباك ، مما يعزز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإظهار إمكانات كبيرة. وبعد إدراجها في بورصة أوسلو في عام 2021، تسعى شركة إيلوباك إلى الاستفادة من سجلها القوي، وزيادة البصمة الجغرافية والاستثمار في الابتكارات التي تركز على الاستدامة لاستهداف النمو العضوي بنسبة 2-3% سنويًا. وتسعى الشركة وراء فرص عمل جديدة عبر كل من القطاعات التقليدية وغير التقليدية، فضلاً عن دفع البلاستيك لتحويل الكرتون.

نبذة عن شركة إيلوباك

شركة إيلوباك هي مورد عالمي رائد لمعدات التعبئة والتغليف الكرتون. يتم تصنيع علب كرتون Pure-Pak ® المميزة للشركة باستخدام مواد متجددة وقابلة لإعادة التدوير ومصادر مستدامة، مما يوفر بديلاً طبيعيًا ومريحًا للزجاجات البلاستيكية التي تناسب اقتصاد دائري منخفض الكربون.

تأسست شركة إيلوباك في النرويج عام 1957، وأدرجت في بورصة أوسلو في عام 2021. وأصبحت الشركة اليوم توظف 2,700 شخص وتبيع ما يزيد عن 14 مليار علبة كرتون سنويًا في أكثر من 70 دولة.

تُعد شركة إيلوباك أحد المشاركين في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتصنيف بلاتيني من EcoVadis وهي شركة محايد للكربون منذ عام 2016. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الويب elopak.com أو تابعنا على @ Pure_Pak على تويتر و @ Elopak على لينكيدإن.