إيسرتيس تعلن عن الفريق الفائز في أكبر ملتقيات هاكاثون الهند للذكاء الاصطناعي وبلوك تشين

ابتكر الفريق الرائد حل تسوية التأمين الذي يعتمد على العقود الذكية باستخدام أحدث تقنيات التعلم الآلي والدفتر الموزع

بونه، الهند، 26 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم إيسرتيس “Icertis”، الشركة الرائدة في إدارة عقود الشركات في البيئات السحابية عن الرابحين في ملتقى هاكاثون إيسرتيس للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي وتقنية بلوك تشين، في النهائي الذي عقد بمدينة بونه. واستفاد الحل المبتكر الذي قدمه الفريق الفائز من نماذج التعلم الآلي لتحليل تلف المحاصيل وأنماط الطقس. ثم استفادت من العقود الذكية التي توفرها تقنية بلوك تشين لتسويات المطالبات الفورية والمؤتمتة للمتضررين من تلف المحاصيل والكوارث الطبيعية. ونال الفريق الفائز “بلوك تشين ميغا مايندز BlockchainMegaminds” جائزة مقدارها 500,000 روبية هندية ورحلة مدفوعة بالكامل إلى مدينة سياتل الأمريكية، مركز الابتكار العالمي في الحوسبة السحابية.

ويعد ملتقى هاكاثون الإلكتروني، الذي انطلق في أكتوبر/تشرين أول، بمثابة أكبر الفعاليات الهندية التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنية بلوك تشين، وجذب قرابة 10,000 مشارك من جميع أنحاء الهند، واجتاز 1,306 منهم إلى المرحلة النهائية. وترتب على المعايير الانتقائية العالية اختيار 12 فريقًا من النخبة يتنافسون داخل الموقع في مكتب إيسرتيس بمدينة بونه في مسابقة استمرت على مدار 24 ساعة دون توقف.

ويتطلب تحدي هاكاثون الإلكتروني من الفرق إنشاء واجهة على شبكة الويب والهاتف الجوال، وتطوير وتدريب لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الخاصة بهم، والاستفادة من خدمات السحابة المناسبة بما في ذلك مايكروسوفت أزور بلوك تشين كخدمة.

وبهذه المناسبة، يشير مونيش داردا “Monish Darda”، مسئول أول التقنية والشريك المؤسس لشركة إيسرتيس، قائلاً: “أود التقدم بالشكر لجميع المشاركين في ملتقى هاكاثون الذين تجاوز عددهم 10,000 مشارك”. ويضيف، “ولقد دُهشنا بمدى وعمق العروض والجودة النوعية للمواهب في العرض. كما يبرز ذلك أيضًا المواهب من جميع أنحاء الدولة ويعزز توجهنا نحو رعاية أصحاب الفكر الأصليين ودعم المجتمعات وهو الأمر اللازم لازدهار الابتكار! ونتطلع إلى الترحيب بالفريق الفائز في سياتل”.

وعقدت الفعالية التي امتدت ليومين في 21 و22 ديسمبر/كانون أول، في مركز إيسرتيس للأبحاث والتطوير بمدينة بونه.

ومن جانبه، أشار داتاتراي جادهاف “Dattatray Jadhav”، من الفريق الفائز بلوك تشين ميجامايندز، قائلاً: “ننحدر جميعًا من عائلات مزارعة من مناطق نائية بالهند”. ويضيف، “ويسعدنا أن أمكننا الجمع بين فهمنا للتحديات التي تواجه الزراعة والمزارعين مع خبراتنا في البرمجيات، لابتكار حل يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين”. بينما يضيف زميله بوساهب غالاندي “Bhusaheb Galande”، قائلاً: “لقد تعلمنا الكثير من ملتقى هاكاثون، ونتقدم بالشكر إلى إيسرتيس ليس لمجرد هذه الفرصة ولكن لتوفير أفضل المطورين والمصممين لتوجيهنا وإرشادنا طوال الملتقى”.

وبدورها صرحت سارانيا شري إن “Saraniyaa Shrii N” من فريق بوبالان “Boopalan” الحائز على المركز الثاني من مدينة كويمباتور، “أنا سعيدة للغاية وفخورة أن أمكننا الجمع بين العديد من التقنيات التي تتضمن شبكة الويب وتقنية بلوك تشين وإنترنت الأشياء، لمتابعة مشكلات العالم الحقيقي بالغة الخطورة”.

وعلى الجانب الآخر، أشارت لايشا وادهوا “Laisha Wadhwa” من فريق هيوريستيك “Heuristic” من دلهي، “يقطع التقدير والتوجيه من شركة برمجيات رائدة مثل إيسرتيس شوطًا طويلاً في مساعدة الكوادر الشابة مثلنا في التفكير بشكل أكبر واستكشاف كيف يمكننا استخدام التقنية في التصدي لمجموعة من أهم التحديات التي تواجه جيلنا”. وتضيف زميلتها غاريما ياداف “Garima Yadav”، قائلة: “أفضل شيء في هذه المسابقة أنها تقدم لنا مستشارين مخلصين حضروا خصيصًا لمساعدتنا طوال الوقت. ونتيجة للكثير من المتعة في ملتقى هاكاثون، صارت تجربة لا يمكن نسيانها! وآمل أن تعقد شركة إيسرتيس المزيد من منتديات هاكاثون حيث يمكن الاستعانة بالتقنية في حل المشكلات الحساسة التي تواجه المجتمع”.

تعد مايكروسوفت راعي البيئة السحابية لملتقى هاكاثون ووفرت الشركة خدماتها السحابية ووزعت شهاداتها على جميع الفرق.

قائمة الفائزين:

المركز الأول – 500,000 روبية هندية ورحلة مدفوعة بالكامل إلى سياتل

فريق بلوك تشين ميغامايندز: داتاتراي جاداف، بوساهب غالاندي، سانديب كاكدي من مدينة بونه

المركز الثاني – 300,000 روبية هندية

فريق بوبالان: بوبالان جايارامان، سارانيا شري إن من مدينة كويمباتور

المركز الثالث – 200,000 روبية هندية

فريق هيوريستيك: لايشا وادهوا، وغاريما ياداف من مدينة دلهي

نبذة عن إيسرتيس

تعمل إيسرتيس، بوصفها النظام الأساسي الرائد لإدارة عقود الشركات في البيئات السحابية، على حل أصعب المشاكل التي تواجه إدارة العقود باستخدام النظام الأساسي الأسهل استخدامًا. وبالاستعانة بشركة إيسرتيس، تستطيع الشركات الإسراع في أداء أعمالها من خلال زيادة سرعة إبرام العقود، وحماية نفسها من المخاطر من خلال ضمان الامتثال للوائح والسياسات، وتحسين علاقاتها التجارية من خلال زيادة العائدات وتقليل التكاليف. ويُستخدم النظام الأساسي لإدارة العقود من إيسرتيس ‏(ICM‏) المزود بالذكاء الاصطناعي من قبل شركات مثل إيرباص “Airbus” وكوجنيزانت “Cognizant” ودايملر “Daimler” ومايكروسوفت “Microsoft” وسانوفي “Sanofi” لإدارة 6,5 مليون عقد بأكثر من 40 لغة عبر أكثر من 90 دولة.

جهة اتصالات إيسرتيس بوسائل الإعلام:

هالي فلانغان “Haley Flanagan”

مدير اتصالات الشركات

إيسرتيس

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