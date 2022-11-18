‫إيزي ماركتس تطلق مسابقة “تداول مثل الأبطال” مع فرصة الفوز بجوائز كبيرة

/PRNewswire/ — انطلقت مؤخرًا مسابقة «تداول مثل الأبطال» ( Trade Like a Champion ) المقدمة من إيزي ماركتس ( easyMarkets ) ، والتي تستمر من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

سيتبارى المتداولون لنيل فرصة الفوز ببعض الجوائز المثيرة *، حيث يفوز كبير المتداولين برحلة الأحلام إلى ملعب سانتياغو برنابيو لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 25 من فبراير 2023 .

تتميز المسابقة بثلاث فئات من الجوائز بإجمالي عشرة فائزين:

حزمة جائزة كبير المتداولين (فائز واحد) · رحلة ذهابًا وإيابًا من موقع الفائز إلى مدريد إقامة 3 ليالي في فندق مع الإفطار عدد 2 تذكرة فئة كبار الشخصيات لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب البرنابيو · تناول الطعام والشراب قبل وبعد المباراة عدد 2 قميص ريال مدريد مخصصة أو الحصول على جائزة نقدية قدرها 10000 دولار! حزمة الجائزة المميزة (ثلاثة فائزين) عدد 1 ساعة Viceroy Chrono ريال مدريد من السيليكون عدد 1 قميص منزلي مخصص 22/23 عدد 1 حقيبة ظهر للسفر من أديداس 22/23 عدد 1 زوج من سماعات البلوتوث حزمة الجائزة الأساسية (ستة فائزين) · عدد 1 قميص منزلي مخصص 22/23 عدد 1 وشاح مزدوج RMCF 1902

كيف يمكنك الدخول

للحصول على فرصة الفوز بإحدى حزمة الجوائز، يجب على المشاركين إكمال 6 ملايين دولار في حجم التداول و30 عملية بيع وشراء ( round-trip lots ). سيتم تحديد الفائزين عن طريق تحقيق أعلى نسبة ربحية 25٪ من أرباح التداول.

التسجيل في المسابقة

* تنطبق الشروط والأحكام.

نبذة عن إيزي ماركتس

إيزي ماركتس هي وسيط عالمي حائز على جوائز يوفر شروط ممتازة ومنصات تداول مبتكرة ودعم عملاء استثنائي. تعمل إيزي ماركتس منذ عام 2001، وقد مكنت عملائها في جميع أنحاء العالم من التداول في الأسواق المالية. بالإضافة إلى الأمان الذي يوفره الإشراف التنظيمي، توفر إيزي ماركتس لجميع المتداولين لديها أدوات وشروط مبتكرة لإدارة المخاطر للمساعدة في إدارة المخاطرة عند التداول، بما في ذلك وقف الخسارة المضمون المجاني، وإيزي تريد (التداول البسيط)، وتجميد السعر، وإلغاء الصفقة.

للتواصل: ماريا إراكليوس، support@easymarkets.com، +357 25 828899