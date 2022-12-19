‫إنوكين تبرز كأكبر فائز في جوائز إشيكليك 2022 

شركة إنوكين المصنعة للسجائر الإلكترونية تمثل نهاية قوية للعام 2022 بفضل الاعتراف بها في حفل جوائز الصناعة المرموقة

لندن، 19 كانون الأول/ديسمبر 2022 / PRNewswire / — تستضيف شركة إشيكليك أكبر وأطول حدث للجوائز عبر الإنترنت في صناعة السجائر الإلكترونية. جدير بالذكر أنه يُنظر إلى جوائز إشيكليك، التي بدأ تظيمها منذ العام 2013، على أنها مؤشر قوي على ثقة المستهلك في الصناعة وأصبح الفائزون السابقون بجوائزها من العلامات التجارية الرائدة.

حتى الآن، كان عام 2022 عامًا كبيرًا آخر لناحية الجوائزالتي فازت بها إنوكين، حيث فازت في ثلاث فئات في جوائز VapingPost 2022 ، وفازت بجائزة “أكبر ابتكار اختراقي” في حفل توزيع جوائز Golden Leaf للعام 2022 وحصلت على جائزة Best Pod في معرض فيب إكسبو بإسبانيا عن جهاز Klypse الأكثر مبيعًا.

وكانت جوائز إشيكليك 2022 أكثر مراحل الترشيح نجاحًا لـ إنوكين حتى الآن، حيث حصلت على ترشيحات في 12 فئة، مما يشير إلى وجود قاعدة عملاء متفاعلة.

والآن، أنهت إنوكين العام برصيد قياسي من ثماني جوائز إشيكليك بصورة إجمالية، بما في ذلك أربع جوائز للمركز الأول. فقد حصلت إنوكين على المركز الأول في فئة Best Pod Vape على جهازها Klypse ، والمركز الأول في فئة Best Tank : MTL على Zlide Top tank ، والمركز الأول في فئة Best Vape Pen على Endura T18X والمركز الأول في فئة أفضل RBA على Ares 2 RTA .

بالإضافة إلى مرتبة الشرف الأولى، تم منح إنوكين المركز الثاني في فئة “الأفضل للمبتدئين” على جهاز Klypse ، إلى جانب “أفضل علامة تجارية للتدخين الإلكتروني” بشكل عام. تعكس جائزتان فرديتان لإنوكين على Klypse في فئتي Best Pod Vape و Best For Beginners نجاح الجهاز في الأسواق العالمية الكبرى.

وفازت إنوكين أيضًا على جوائز المركز الثالث في فئتي Best Pod System و Best Vape Mod على Scepter 2 و Coolfire Z60 على التوالي.

تعتبر هذه النتائج بمثابة دفعة لـ إنوكين، التي حصلت على تقدير كبير في العام 2022. فقد أصبح نظام إنوكين Klypse pod من أكثر أجهزة التدخين الإلكتروني مبيعًا على مستوى العالم منذ إطلاقه في وقت سابق من العام، وقد أشاد به المستهلكون لكونه موثوقًا، ويباع بأسعار معقولة، فضلا عن كونه جهازا صديقا للمستخدم.

رداً على الفوز بالجوائز، قال المؤسس المشارك لـ إنوكين، جورج شيا: “إنه لشرف كبير أن أتلقى هذا المستوى من التقدير من مثل هذا الحدث المرموق. مكانتنا كأفضل مبتكر تقني في صناعة السجائر الإلكترونية هي الدافع وراء كل مشروع من مشاريعنا.”

مع اقتراب العام الجديد، تحتفل إنوكين بالانتصار في العام 2022 بإصدار نسخة خاصة من جهاز Klypse الأكثر مبيعًا. تخطط علامة التدخين الإلكتروني التجارية أيضًا لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار تقنيات تدخين إلكتروني على مدى العام 2023.

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