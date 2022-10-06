‫إنفانتينو وبيكهام يرحبون بأكاديمية أسباير كجزء من إرث كأس العالم في قطر مع انتهاء القمة العالمية 2022

الدوحة، قطر, 5 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — اختتم اليوم الأول من القمة العالمية لأكاديمية أسباير 2022 (AAGS) بالتعاون مع FIFA بحفل عشاء، حيث ألقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو كلمة أمام المندوبين مشيداً بالعمل الذي تم إجراؤه في الإصدار الثامن من AAGS.

وشهدت الأمسية “ Star Chat ” مع قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام الذي تحدث عن تأثير أكاديمية أسباير على إرث استضافة قطر لكأس العالم 2022. جاءت أفكاره بعد يوم من المحادثات الملهمة في أكاديمية أسباير حيث تأهل مندوبون من 32 دولة لنهائيات كأس العالم وناقش أعضاء Aspire in the World Fellows مواضيع تتراوح من تنمية الشباب إلى استخدام البيانات.

وخلال كلمته الترحيبية قال السيد إنفانتينو: “العمل الذي تقوم به هو بالضبط ما يجعلنا، عشاق اللعبة، نشعر بهذه المشاعر المذهلة عندما نرى مهارات اللاعبين الشباب”.

“سنرى جميع اللاعبين، الذين دربتهم والأداء الذي نراه جميعًا ونعجب بملعب كرة القدم. تمس عواطفنا. إنها تلامس قلوبنا”.

“يجعلهم يبكون، ويجعلهم يحتفلون، ويجعلنا جميعًا نقع في حب رياضة جميلة.”

تحدث السيد بيكهام في محادثته النجمية عن إرث استضافة قطر لكأس العالم 2022 وقوة كرة القدم كقوة موحدة.

“ما عليك سوى إلقاء نظرة على أسباير. وقال “هذا إرث”.

“تريد أن تلهم الأجيال القادمة، وتريد أن تلعب هذه اللعبة. ولا يتعلق الأمر فقط بأن تصبح محترفًا؛ يتعلق الأمر بالاستثمار في العافية والصحة ومستقبل ليس فقط قطر ولكن المنطقة أيضًا. يتعلق الأمر بالجيل القادم من لاعبي كرة القدم، أو نجوم الرياضة، أو مجرد الأشخاص الذين يرغبون في التمتع بالصحة والاستمتاع بالرياضة”.

تم بناء العديد من النقاط التي طرحها السيد بيكهام وآخرين في اليوم الثاني من AAGS .

كانت أول Star Chat في اليوم الثاني مع جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات مرتين، والتي تشغل الآن منصب رئيس نادي سان دييغو ويف في الولايات المتحدة الأمريكية. شرحت أن أحد أهم الأشياء بالنسبة لها هو محاولة أن تكون أفضل كل يوم وأن الفشل يمكن أن يساعد في هذه العملية.

وقالت “الفشل يوفر لك ردود فعل ويوفر لك فرصة”.

وأشارت إلى أنه بعد فوزها بكأس العالم للسيدات 2015، فشلت الولايات المتحدة في التأثير في أولمبياد 2016. ومع ذلك، على الرغم من هذا الفشل بعد ثلاث سنوات، فقد احتفظوا بلقبهم العالمي. وأوضحت أنه بعد تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، بحثوا عن لاعبين يمكنهم المساعدة في حل تلك المشكلات ليس على الفور ولكن على استعداد لعام 2019. كما سلطت السيدة إليس الضوء على دور علماء الرياضة وعلماء النفس في الفريق في مساعدة فريقها على تحقيق النجاح.

كانت “ Star Chat ” الثانية في ذلك اليوم مع الفائز بكأس العالم 1998 في فرنسا يوري دجوركاييف الذي توقع بطولة كأس عالم مثيرة للاهتمام في قطر.

وأوضح أن “الوصول إلى منتصف الموسم سيجعله مختلفًا”.

“لعب بطولة كرة القدم هو قصة مختلفة عن كرة القدم للأندية.”

شجع اللاعبين الشباب على متابعة أحلامهم، متذكرًا أنه في سن الثانية عشرة كتب مقالًا في المدرسة عن رغبته في الفوز بكأس العالم – في اليوم التالي لتحقيق هذا الحلم في عام 1998، أرسل له معلمته نفس التقرير المدرسي قائلة لقد آمنت به.

اختتمت جلسات الحدث التي استمرت يومين بمشاركة المندوبين نتائج ورش العمل الفنية الثلاث: إحداث تأثير بالبيانات، وإعداد اللاعبين والفريق للمنافسة، وتحسين استراتيجيات الاسترداد.

شهدت الجلسة الأخيرة للمندوبين تبادل مجموعة من التوصيات من مناقشاتهم في المجالات الثلاثة:

1. لا يمكننا الاعتماد فقط على البيانات فهي مجرد أداة دعم لاتخاذ القرار

2. اعمل دائمًا من أجل أفضل اللاعبين – لا يعمل حل واحد مع الجميع عند إعداد الفرق للمسابقات

3. الاستراتيجيات الفردية والقابلة للتكيف هي مفتاح التعافي

للتواصل:

روان يوسف

‎+974 33475991

rawan.yousif@qanect.com