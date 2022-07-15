‫إنجاز جديد لماركات السيارات الصينية في السوق الخارجية، وصلت مبيعات GWM في الخارج إلى 1 مليون وحدة

باودينج، الصين، 15 يوليو، 2022 / PRNewswire/ — في 3 يوليو، أعلنت GWM رسميًا للعالم في حفل إطلاق العلامة التجارية TANK في المملكة العربية السعودية أن المبيعات المتراكمة في الخارج قد وصلت إلى مليون وحدة، مما يمثل علامة فارقة جديدة في رحلة العولمة للشركة.

“هذه السيارة بالضبط ( GWM TANK300 ) هي المليون تصدير من مجموعة GWM. لذلك هذا إنجاز لا يصدق”، قال السيد غوتام آرون، مدير المنتجات في GWM في منطقة الشرق الأوسط، في المؤتمر.

ووفقًا لأحدث بيانات المبيعات الصادرة عن GWM ، باعت الشركة ما مجموعه 518,525 سيارة جديدة في النصف الأول من عام 2022، منها 62,823 سيارة تم بيعها في الخارج، وهو ما يمثل 12%.

وفي هذا الصدد، حافظت أسواق جنوب أفريقيا على مكانة رائدة في مجال المبيعات. أظهر تقرير صادر عن الرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا ( NAAMSA ) أنه في الشهرين الأولين من هذا العام، استحوذت الجيل الثالث من HAVAL H6 على 15% من حصة السوق في سوق قطاع سيارات الدفع الرباعي المدمجة.

يساهم تحقيق المبيعات الخارجية الممتاز لشركة GWM بشكل رئيسي من خلال ثلاثة جوانب من حيث المنتجات عالية الجودة ومجموعة واسعة من السوق والتشغيل المحلي.

توفر المنتجات عالية الجودة، مثل GWM POER و TANK300 و HAVAL H6 HEV و ORA GOODCAT ، للمشترين العالميين تجربة قيادة ذكية وشابة وصديقة للبيئة. بعد ذلك، توفر العلامات التجارية التكنولوجية الثلاث لشركة GWM ، بما في ذلك L.E.M.O.N و TANK و COFFEE Intelligence ، التكنولوجيا الأساسية لتجديد المنتج وترقيته.

حاليا، تم تصدير منتجات GWM إلى العديد من البلدان، مما يدل على قوة علامتها التجارية وسحر السيارات الصينية في جميع أنحاء العالم.

أنشأت GWM أول محطة شحن فائقة في العالم تتميز بتوليد الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة وشحنها في سوق تايلاند العام الماضي. وعلاوة على ذلك، افتتحت الشركة فرعها الألماني في ميونيخ وأنشأت المقر الأوروبي ليكون بمثابة مركز لتطوير السوق الأوروبية القارية.

في عملية العولمة، قادت GWM المبيعات الساخنة للمنتجات عالية الجودة من خلال استراتيجيات التصنيع والتسويق المحلية.

في يناير 2022، استحوذت الشركة رسميًا على مصنع Iracemápolis في البرازيل واستثمرت 11.5 مليار يوان صيني لتعميق تخطيط السلسلة الصناعية المحلية. من خلال رعاية الأحداث المؤثرة مثل الترياتلون وركوب الأمواج WSL في السوق الأسترالية، تقوم GWM أيضا بإنشاء ملكية فكرية تسويقية محلية للوصول بعمق إلى الثقافة والحياة المحلية لتعزيز وعي العملاء بالعلامة التجارية والمنتجات.

تلتزم GWM بتخطيط واستراتيجية الفوز بالأسواق الخارجية لمدة 25 عامًا متتاليًا وحققت نتائج ممتازة. وبلغت المبيعات الخارجية للشركة 142,793 وحدة في العام الماضي، بزيادة 103.7% على أساس سنوي.

وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة في مؤتمر الموزعين عبر الإنترنت إن GWM تخطط لتحقيق مبيعات سنوية عالمية تبلغ 4 ملايين وحدة بحلول عام 2025 وحوالي 80% منها منتجات طاقة جديدة أكثر ذكاء.