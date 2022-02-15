‫إنتركونتيننتال تفتتح أول فندق فوكو في أفريقيا بمنطقة روزبانك بمدينة جوهانسبرج

ويقع فوكو ذا بانك، الجوهرة المعمارية المذهلة، بالقرب من المترو السريع جواترين وسط منطقة روزبانك النابضة بالحياة. ويوفر الفندق مستوى فائق من الرقي والجمال عبر مجموعة من الغرف والأجنحة المجهزة بشكل أنيق وساحر، وتصميمات رائعة تبعث في النفس ارتياحاً وتمنح الزائرين استرخاءً لا مثيل له يعكس اسم فوكو الشهير. وتضيف مجموعة فريدة من الأعمال والقطع الفنية الأصلية إلى أركان الفندق رونقاً فريداً.

ويعد الفندق كذلك ملاذًا راقياً في قلب واحدة من أكثر المناطق العصرية في جوهانسبرج، المركز المالي والتجاري الشهير في جنوب أفريقيا، والتي يقصدها عشاق التسوق والفن والجمال. وبهذا الموقع الفريد يعبر فندق “فوكو” الجديد عن المعنى الحقيق لاسمه المتجذر في اللغة اللاتينية وهو الترحيب.

وقال هيثم مطر، العضو المنتدب لـ الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال( IHG ): ” كجزء من استراتيجية التوسع في أفريقيا عقدنا شراكة مع فالور لتعميق تواجدنا داخل القارة. وهذا التعاون هو امتداد للشراكة طويلة الأمد مع فالور في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. ويسعدنا افتتاح أول فندق فوكو في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا. ويعتبر فوكو “ذا بنك جوهانسبرج روزبانك” أفضل فندق في فئته، ويشكل فرصة رائعة لمجموعة إنتركونتيننتال لدخول السوق الأفريقية. ويتميز الفندق بطابع فريد وموقع مثالي وسط المنطقة النابضة بالحياة في روزبانك. ويشكل هذا الفندق الجديد إضافة إلى التوسع الذي نعمل على تحقيقه في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مع افتتاح ستة فنادق فوكو في مدن رئيسية بالمنطقة”.

ويضم الفندق 131 غرفة تعكس السمات الفريدة لـ “فوكو” التي تجعل من الإقامة فيه تجربة لا مثيل لها تبقى في ذاكرة الضيوف، حيث يستمتع جميع النزلاء بحفاوة الاستقبال ودفء الترحاب عبر طقوس وعادات محلية منذ لحظة الوصول. ويتم تسجيل وصول الضيوف بشكل سريع وبسيط بمساعدة موظفين متخصصين متوافرين على مدار الساعة. وطوال فترة إقامة النزيل يقوم هؤلاء الموظفين بمهام الخبراء المقيمين لتوفير كل سبل الراحة لنزلاء فوكو. وإيماناً بأهمية التطوير في أعمالها والتحول نحو الابتكار والإبداع في التصميم، وفرت إدارة الفندق غرفاً مزودة بأفضل سبل الراحة والاسترخاء للنزلاء عبر أَسِرة مريحة مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%. كما يستمتع النزلاء بما يوفره فوكو من منتجات عضوية للاستخدام الشخصي في مرافق الغرف من أجل راحتهم وسلامتهم. بالإضافة إلى شبكة واي فاي فائق السرعة، وأجهزة تلفاز ذكية، ومكاتب للنزلاء لتنفيذ أعمالهم، ومشروبات منعشة داخل الغرف. ومن ثم يمكن للنزلاء الاسترخاء والاستمتاع خلال إقامتهم في فوكو.

وتُضيف الأسقف المزدوجة جماليات فائقة للغرف، وتتكامل الأناقة في التصميمات الداخلية مع ديكورات الحمامات العصرية. ولمزيد من راحة ضيوف فوكو يوفر الفندق داخل الغرف مميزات أساسية مثل أجهزة كي الملابس بالبخار، ومساحة عمل كبيرة ومنافذ “يو إس بي” متعددة لشحن واستخدام الأجهزة الاليكترونية واللوحية. ولاستكمال تجربة الإقامة الراقية والمميزة، يوفر الفندق خدمة صف السيارات لضيوفه.

ولا تكتمل زيارة الفندق دون الاستمتاع بالمذاق المميز للطعام الذي يقدمه فوكو عبر مطعم “براود ماري” الفاخر، الذي يستوحي تصميمه من جماليات الفنون العريقة التي تعود لمنتصف القرن. ويتواجد المطعم في الطابق الأرضي لمبنى ذا بنك. وفي حال أراد النزلاء مكان هادئ لإنجاز أعمالهم سيجدون “ورك شوب 17” في الطابق الأول أعلى المطعم مباشرة. ولم ينس فوكو أيضاً النزلاء والضيوف الذين يهتمون بالرياضة، فوفر لهم صالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات الرياضية على أعلى مستوى.

كما يُمكن للضيوف المقيمين في الفندق التمتع بتناول الطعام في الغرف من خلال الاختيار من قائمة “براود ماري” المبتكرة التي تتميز بأطباق مميزة لذيذة، وسلطات ومشويات، وقائمة مشروبات لن يجدونها في أي مطعم آخر بالمدينة.

ووسط اهتمام فندق فوكو “ذا بنك جوهانسبيرج روزبانك” الحثيث بتوفير سبل الراحة والرفاهية للنزلاء خلال إقامتهم، لم يفت القائمين عليه التفكير في الاهتمام بالبيئة حيث يؤكد حرصه الشديد على مراعاة الاستدامة عبر استخدام مصادر متجددة للطاقة بشكل أساسي في مبناه، وهو ما أهله للعديد من الجوائز في هذا الشأن.

من جهتها، قالت جيسيكا ريدنجر، المدير العام لـ فوكو ذا بنك جوهانسبرج: ” نحن نعلم أن النزلاء في هذه الأيام يحبون أن يشعروا بأن إقامتهم في مكان ما تحدث فارقاً. لذا بذلنا كل ما في وسعنا لتقليل أي أثر ضار لفندقنا على البيئة باستخدام أفضل ممارسات الاستدامة كلما أمكننا ذلك. ولكن من المهم بالنسبة لنا أيضاً الاعتناء بضيوفنا، بينما نهتم بالكوكب من حولنا. لذلك التزمنّا بتوفير وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، والتجربة المريحة والودية التي يتوقعها الضيوف من فوكو”.

وعبر هذا المبنى متعدد الاستخدامات المكون من ستة طوابق، يشارك فندق فوكو “ذا بنك جوهانسبرج روزبانك” هذه المساحة المبتكرة مع مستأجرين مميزين مثل “راند ميرشانت انفستمنت” و”بيسبوكين مان باربارز” و “تايلور مي” مع “روزبانك مول”. وكذلك منطقة التسوق “ذا زون” وذا فيرز” التي تتواجد مباشرة عن المدخل.

ويمكن للنزلاء في أي وقت حجز قاعات للاجتماعات بسهولة في “ورك شوب 17“، وأيضاً قاعات لإقامة المناسبات في فوكو “ذا بنك جوهانسبرج روزبانك”.

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