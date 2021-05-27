إلكترولوكس تدعو جيل الشباب لاستكشاف حلول لحياة أفضل

بانكوك, 27 مايو 2021 /PRNewswire/ — تدعوإلكترولوكس -وهي علامة تجارية سويدية تقدمية ومتميزة للحياة المنزلية- الشباب في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا للانضمام إلى فريق خبراء الشركة وبعض صانعي التغيير الأكثر نفوذًا اليوم من أجل استكشاف حلول للمنازل المستدامة المستقبلية. تهدف دعوة النشاط، التي تحمل عنوان “حياة أفضل في عام 2030″، إلى معرفة المزيد عن آمال الشباب وأحلامهم واهتماماتهم، حتى تتمكن إلكترولوكس من العمل جنبًا إلى جنب مع الفريق للاستجابة بحلول مصمَّمة خصيصًا لاحتياجات الحياة اليومية للشباب في العَقد القادم.

كجزء من تحقيق رؤية الشركة وأهداف 2030 الجريئة لحياة أفضل وأكثر استدامة في جميع أنحاء العالم، تدعو إلكترولوكس شباب اليوم للانضمام إلى فريق صانعي التغيير – وهو تعاون بين إلكترولوكس والعقول الشابة من جميع أنحاء العالم الراغبين في إحداث تغيير إيجابي، وصناع التغيير والخبراء البارزون الذين أحدثوا فرقًا بالفعل اليوم. جنبًا إلى جنب مع مركز الابتكار التابع للشركة، سيستكشف الفريق حلولًا لحياة أفضل، بدءًا من المستقبل للعناية بالملابس والمنسوجات.

من خلال البحث عن رؤى من الأشخاص الذين سيؤسسون منازلهم الخاصة في غضون عَقد من الزمن، تُؤمِن إلكترولوكس أنها ستكون في وضع أفضل لتقديم الحلول التي ترقى إلى هدف الشركة، وهو تشكيل الحياة للأفضل، للأجيال القادمة.

يقول جوناس صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولوكس، “نريد الاستماع إلى أولئك الذين سيبنون منازلهم في المستقبل القريب. ما هي آمالهم وأحلامهم عندما يفكرون في حياتهم بعد عشر سنوات من الآن؟ ستلعب رغباتهم وخياراتهم وسلوكياتهم دورًا حاسمًا في تشكيل تطور حياة أفضل. نريد أن يكون أولئك الذين يمتلكون المستقبل جزءًا من تحديده. لذلك، ننتهز الفرصة لنسأل الآن – لنكون قادرين على تقديم حلول مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم بحلول عام 2030”.

في الرسالة المفتوحة التي وقعها الرئيس التنفيذي جوناس صامويلسون، تدعو إلكترولوكس الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عامًا في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الفريق صانع التغيير. سيرافق الشباب الذين تم اختيارهم بعد ذلك بعض صانعي التغيير الأكثر نفوذًا اليوم من أجل المساعدة في استكشاف حلول لحياة أفضل في عام 2030.

كجزء من نفس المبادرة، ستجري إلكترولوكس استطلاع رأي عالمي يُسأل فيه ما يقرب من 14000 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عامًا عن كيفية تصورهم لمنازلهم المستدامة المستقبلية. وسيتم استخدام الرؤى من استطلاع الرأي والجلسات مع صانعي التغيير من قِبَل إلكترولوكس في سعيها لخلق ابتكارات جديدة من أجل حياة أفضل.

هذه المبادرة هي جزء من “برنامج حياة أفضل” الطموح لشركة إلكترولوكس. مع الأهداف الجريئة لعام 2030 التي تُركِّز على الأكل الأفضل، والرعاية الأفضل للملابس، والبيئة المنزلية الأفضل، والشركة الأفضل، تُوسِّع المبادرة نطاق التزام إلكترولوكس بالاستدامة. إنها تُمكِّن الشركة من المساهمة بطريقة أكثر جدوى في تقديم حلول للتحديات العالمية.

اقرأ المزيد عن فريق صانعي التغيير وكيفية التقديم على http://www. betterlivingprogram.com/bl- 2030/en

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https://youtu.be/i_4v90pB_E4

إلكترولوكس هي شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية طورت الحياة للأفضل لأكثر من 100 عام. نحن نعيد ابتكار تجارب الذوق والرعاية والرفاهية لملايين الأشخاص، ونسعى دائمًا إلى أن نكون في طليعة الاستدامة في المجتمع من خلال حلولنا وعملياتنا. نحن نبيع ما يقرب من 60 مليون منتَج منزلي في حوالي 120 سوقًا كل عام تحت علاماتنا التجارية، بما في ذلك إلكترولوكس و AEG وفريجيدير. وفي عام 2020، بلغت مبيعات إلكترولوكس 116 مليار كرونة سويدية، ويعمل بها 48000 شخص حول العالم. لمزيد من المعلومات انتقل إلى www.electroluxgroup.com.

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