‫إلتون جون يهدي هارد روك إنترناشيونال بدلة غوتشي الفريدة من نوعها مقابل زيه الأسطوري دودجر في وسط حدث بعنوان أمريكان إكسبريس تقدم BST Hyde Park 

هوليوود، فلوريدا، 29 يونيو، 2022 / PRNewswire / — كجزء من لحظة أسطورية في تاريخ الموسيقى، أضاف الفنان الحائز على العديد من جوائز غرامي، إلتون جون، بدلة غوتشي الشهيرة إلى مجموعة تذكارات هارد روك الشهيرة في أولد بارك لين هارد روك حيث قدم أيضًا عرضًا حميمًا خلال المهرجان. الزي المميز لغوتشي هو سترة طية صدر شال، تم استبدالها بزي Dodger الأسطوري لإلتون الذي كان معروضا سابقًا في مقهى Hard Rock . تم ارتداء البدلة طوال جولة Farewell Yellow Brick Road Tour ، وهي الآن تنضم إلى مجموعة Hard Rock التي تضم أكثر من 86000 قطعة موسيقية وترفيهية شهيرة في جميع أنحاء العالم.

وكمفاجأة إضافية، تبرعت هارد روك بمبلغ 100,000 دولار لمؤسسة إلتون جون للإيدز، بالتزامن مع اختتام الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس هارد روك إنترناشيونال والذكرى الخمسين لألبوم إلتون المجنون عبر الماء. يمكن العثور على الصور هنا .

بدأت مجموعة تذكارات هارد روك في أولد بارك لين هارد روك لندن، أول مقهى هارد روك، حيث حدد إريك كلابتون مقعده المفضل في المقهى من خلال تعليق غيتاره على الحائط. الآن بعد 50 عامًا، يضيف إلتون قطعة أخرى إلى أكبر مجموعة تذكارات موسيقية أصيلة وأكثرها قيمة في العالم في هارد روك.

وقال جيم ألين، رئيس مجلس إدارة هارد روك إنترناشيونال: “بينما تحتفل هارد روك بمرور 50 عامًا على تأسيسها ويحتفل إلتون بمرور 50 عامُا على جولته، يشرفنا أن نحتفل بهذه المناسبة من خلال إضافة قطعة تذكارية مناسبة من فنان كان من دواعي سرورنا الشديد العمل معه على مر السنين”. “إن زي غوتشي الأيقوني الذي أهداه لنا إلتون سيخلد ذكرى هذه اللحظات الخاصة في الوقت المناسب، مع السماح ل Hard Rock بسرد قصص الفنانين والاحتفال بها للأجيال القادمة.”

تتضمن مجموعة تذكارات هارد روك الواسعة قطعًا أثرية أصيلة وفريدة من نوعها تحتفل بجميع أنواع الموسيقى بما في ذلك كلمات أغنية “ Imagine ” الأصلية المكتوبة بخط اليد لجون لينون، وقطع من فنانين معاصرين مثل بيلي إيليش وإد شيران، وغيرها من القطع الأثرية من إلتون جون. تعد قطع التذكارات الموسيقية الخاصة بها انعكاسًا أساسيًا للحمض النووي للعلامة التجارية وعنصرًا أساسيًا متميزًا في الديكور البصري حول كل منشأة من ممتلكات هارد روك. لمزيد من المعلومات حول هارد روك انترناشونال، قم بزيارة https://www.hardrock.com/ .

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