‫إقامة “العالم يقرأ بكين World Reading Beijing” – الصالون الأدبي فتى بكين Beijing Kid بنجاح في تونس

تونس، تونس، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — في 29 شتنبر/أيلول 2022، أقيم “العالم يقرأ بكين World Reading Beijing ” (تونس) – صالون فتى بكين Beijing Kid الأدبي، برعاية اتحاد بكين للدوائر الأدبية والفنية وشارك في استضافته شركة China National Publications Import and Export (Group) Ltd . وأكاديمية بكين لاو للأدب، بنجاح في تونس. حضر الصالون أكثر من 40 ضيفًا صينيًا وأجنبيًا، بما في ذلك السيد شينغ هي، كاتب خيال علمي صيني ومؤلف كتاب فتى بكين Beijing Kid ، ومترجم النسخة العربية من كتاب فتى بكين Beijing Kid . ركز الصالون على مناقشة خلفية الكتابة وحبكة قصة فتى بكين Beijing Kid . كما قدمت هذه الرواية تطورات الخيال العلمي الصيني المتأثر بتاريخ بكين وثقافتها للقراء التونسيين. أثار هذا صدى قويًا بين القراء العرب.

يهدف الصالون إلى مساعدة القراء التونسيين على قراءة وفهم بكين بشكل أفضل، وفتح النافذة أمام القراء التونسيين لمعرفة المزيد من كتاب وأعمال بكين. يعد صالون الأدب “العالم يقرأ بكين World Reading Beijing ” نشاطًا جديدًا للعلامة التجارية أطلقه اتحاد بكين للدوائر الأدبية والفنية في عام 2022 للترويج لـ “التوجه نحو العالمية” للأدب الصيني. من خلال دعوة القراء المحليين والنقاد والناشرين والمترجمين، يهدف الحدث إلى تعزيز تواصلهم مع الكتاب الصينيين. في غضون عام 2022، ستُقام سلسلة من صالون الأدب للنسخة الإيطالية من Star Fish (كتبه تشو شياوفنغ)، النسخة التركية من Cat City (كتبه لاو شي)، النسخة الإسبانية من Freaking Food (كتبه ليو هينج) والنسخة الرومانية من The Wheat (كتبه ليو تشينغبانغ).