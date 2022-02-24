‫ إعلان هواوي عن شبكة الطاقة الخضراء المستهدفة خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022

شنجن، الصين، 24 فبراير 2022 / PRNewswire / — لا يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساس العالم الرقمي فقط، لكن يعتبر أيضًا مستهلكًا كبيرًا للطاقة ومسببًا لانبعاث الكربون. يقوم الاعتماد على تقنيات وممارسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء بدور مهم في مكافحة تغير المناخ. وخلال المؤتمر العالمي للجوال 2022 القادم، ستعرض هواوي شبكتها المبتكرة المستهدفة للطاقة الخضراء، والتي تساعد شركات المحمول على نشر تقنية الجيل الخامس دون الحاجة إلى المزيد من نفقات التشغيل اللازمة لمواقع الطاقة، وتقليل النفقات الرأسمالية، وتطوير شبكات خضراء منخفضة الكربون.

ما وراء شبكة دورة الحياة الخضراء منخفضة الكربون

تتميز شبكة هواوي المستهدفة للطاقة الخضراء بانبعاثات منخفضة للكربون على مدار دورة الحياة، بداية من عمليات الإنشاء والعمليات الأخرى، وحتى عمليات التشغيل والصيانة.

1. بناء شبكة منخفضة الكربون

تقترح هواوي تبسيط عملية بناء الموقع، واستبدال غرف المعدات بخزانات عادية وخزانات مزودة بأعمدة. يقلل هذا الحل من تكاليف عمليات الهندسة المدنية، وانبعاثات الكربون أثناء كلًا من عمليتي البناء وإعادة البناء، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المستخدمة في تبديد الحرارة.

2. عملية منخفضة الكربون

يمكن لشبكة هواوي المستهدفة للطاقة الخضراء إعادة تشكيل الطاقة من خلال عمليات التوليد والتحويل والتخزين، وحتى إتاحتها للاستهلاك وتوفير شبكات منخفضة الكربون.

تستخدم هواوي الطاقات الخضراء والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للمواقع وغرف المعدات، ما يحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن مصدر الطاقة. اشتركت كلا من شركة هواوي، و China Mobile ، و Hangzhou ، و China Mobile Group Design Institute في تطوير الحل ليكون حلاً مثاليًا. تم دمج مصدر إمداد الطاقة والأجهزة والبطاريات في خزانة واحدة بعد أن كانت موزعة في الأصل على ست خزانات، بما يوفر 80% من المساحة الأرضية لنظام الألواح الكهروضوئية الذكية من هواوي. تشير التقديرات إلى أن تكلفة الكهرباء ستنخفض بمقدار 58% تقريبًا، وسيتم خفض انبعاثات الكربون بمقدار 8 طن بعد إعادة بناء الموقع.

ولمعالجة انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في المواقع أثناء عملية تحويل الطاقة، تستخدم هواوي وحدات فعالة ونظامًا موحدًا لاستبدال الوحدات التقليدية غير الفعالة وأنظمة الطاقة المتعددة، فضلًا عن تعزيز الجهد لإمداد الطاقة من أجل تقليل فقد النقل، وخفض انبعاثات الكربون أثناء تحويل الطاقة.

وبينما تتحول الصناعة من بطاريات الرصاص الحمضية إلى بطاريات الليثيوم، تطورت هواوي إلى حقبة جديدة من بطاريات الليثيوم الذكية القائمة على التخزين السحابي. يمكن أن يوفر هذا النوع من البطاريات طاقة احتياطية يمكن تخصيصها بدقة من خلال دمج مصادر الطاقة والأحمال، وتحديث وحدة الطاقة الاحتياطية التقليدية وتحويلها إلى نظام ذكي لتخزين الطاقة ( ESS ).

وقد استمرت مسألة إدارة استهلاك الطاقة في تأثيرها السلبي في الصناعة. لذا، تعمل إدارة استهلاك الطاقة الذكية المبتكرة من هواوي على تحسين كفاءة الإدارة من خلال القياس الدقيق، وتقسيم الطاقة إلى شرائح، وتعريف البرامج، ومراجعة استهلاك الطاقة. ويمكن حساب استهلاك الطاقة لكل حمل في موقع ما بشكل منفصل، كما يمكن قياس استهلاك الطاقة لكل مسار بدقة من خلال المستأجر، ونطاق التردد، والقطاع، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة الطاقة بدقة.

3. عمليات التشغيل والصيانة منخفضة الكربون

إن تشغيل المواقع التقليدية وصيانتها هو أمر غير فعال، ويتطلب الاستعانة بأعداد من العمال لتنفيذ عمليات الصيانة الوقائية، وتحديد مواطن الأعطال، واستبدال قطع الغيار، وتوليد الطاقة في حالات الطوارئ، وضبط عمليات التبريد، وفحص رسوم الكهرباء. واستنادًا إلى رقمنة الموقع وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ستنفذ هواوي عمليات الطاقة الذكية، والتشغيل والصيانة لجميع الروابط عن بُعد. فضلًا عن ذلك، يمكن لبطاريات الليثيوم المحمولة أن تحل محل مجموعات المولدات للنسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ، ما يحقق انخفاضًا في الانبعاثات الكربونية.

شبكة هواوي المستهدفة للطاقة الخضراء الفريدة من نوعها

كما يوحي الاسم فإن شبكة هواوي المستهدفة للطاقة الخضراء تشير إلى “البدء في العمل مع وضع الأهداف في الاعتبار”، والتفكير باستمرار في الصورة الكاملة. من ناحية، تتبنى شبكة هواوي المستهدفة للطاقة الخضراء تصميمًا عالي المستوى بداية من المواقع إلى غرف المعدات، ومن عمليات النشر إلى العمليات الأخرى، نهاية إلى عمليات التشغيل والصيانة، وذلك بطريقة موحدة ومنهجية. من ناحية أخرى، تربط الشبكة المستهدفة جميع السيناريوهات على مدار دورة الحياة بأكملها، ما يحقق تعاونًا فعالًا، ويضع أساسًا لذكاء الربط الكامل.

ويعد الذكاء أحد المميزات الأخرى لشبكة هواوي المستهدفة للطاقة الخضراء.

يعمل حل iCooling@AI المقدم من هواوي على تحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات. فيتم استخدام ثلث الطاقة التي يستهلكها مركز البيانات لمنشآت غير متعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل مكيفات الهواء التي تحتاج أكبر قدر من الطاقة. يجمع حل iCooling المقدم من هواوي البيانات المتعلقة بكفاءة الطاقة في مركز البيانات بكفاءة ودقة، ويستخدم الشبكة العصبية العميقة للنمذجة، ما يلائم بدقة حالة تشغيل مركز البيانات لتحسين الكفاءة باستمرار.

يمثل تغير المناخ الناجم عن انبعاثات الكربون تحديًا صعبًا أمام التنمية المستدامة للبشرية جميعًا، ما يضع أيضًا صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت الضغط. بالرغم من ذلك، فإن شبكة هواوي المستهدفة للطاقة الخضراء تمنحنا الأمل. فالتقنيات المبتكرة تُعد حلاً للكوارث الوشيكة التي قد تسيطر على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولا يمكن أن يحدث تعارض بين عمليات تأسيس البنية التحتية الجديدة، مثل تقنية الجيل الخامس والبيانات الضخمة، والكربون الأخضر والمنخفض، بل على العكس يكمل كلُ منهما الآخر.

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