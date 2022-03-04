‫إعلان كلًا من هواوي وفليكسيبل عن حل خدمة O&M Hi-Ops 3.0 الصناعي

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2022/PRNewswire/- خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022، كشفت هواوي و فليكسيبل شريك تكنولوجيا المعلومات عن حل خدمة O&M Hi-Ops 3.0 لبناء خدمة التشغيل والصيانة للصناعة الرقمية.

مع تعميق التحول الرقمي، تغير وضع التشغيل والصيانة التقليدي. تجمع منصة التشغيل والصيانة بيانات التشغيل والصيانة وتنظمها وتحللها بهدف تحديد الخطوط الأساسية لقيمة التشغيل والصيانة تدريجيا، مما يجعل قيم التشغيل والصيانة أكثر وضوحًا. ثانيًا، التقنيات المتقدمة المستخدمة على نطاق واسع، مثل تحليل السجل الضخم، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وتقليل التكاليف.

كشفت هواوي النقاب رسميًا عن O&M Hi-Ops 3.0 الصناعي، والذي يمثل ببساطة “N=1+2+3” حيث يمكن لقيمة التشغيل والصيانة التشغيلية، والوعي بالموقف، إلى جانب التنبؤ بالمخاطر. في حل O&M Hi-Ops 3.0 الصناعي، يشير “1”إلى منصة التشغيل والصيانة الموحدة (مركز الصيانة والتشغيل الذكي) التي طورته هواوي. يشير “2” إلى أنواع خدمات التشغيل والصيانة: خدمات التشغيل والصيانة الأساسية، وخدمات التشغيل والصيانة الرقمية. تتضمن خدمات التشغيل والصيانة الأساسية تنسيق التشغيل والصيانة، والتشغيل والصيانة الروتينية، وإدارة التشغيل والصيانة، والتحسين المستمر. تتضمن خدمات التشغيل والصيانة الرقمية استشارات التحول الرقمي للتشغيل والصيانة والبناء الرقمي للتشغيل والصيانة، والتشغيل الرقمي للعمليات والصيانة. تشير “3” إلى ثلاثة أنواع من الشركاء: شركاء مكونات النظام الأساسي، وشركاء تطوير التكيف، والشركاء المشتركون في الحلول. تشير “N” إلى سيناريوهات التشغيل والصيانة المختلفة، مثل المدينة الذكية، والنقل الذكي، والتمويل الذكي، والحكومة الذكية.

تفعيل قيمة التشغيل والصيانة: تعني إنشاء نموذج قيمة للتشغيل والصيانة ونظام مدفوع بأهداف العمل. خطوة بخطوة، صنف هدف التشغيل والصيانة عن هدف الخدمة، وضع نظام المؤشرات بناءً على هدف التشغيل والصيانة، ثم قم بإجراء نمذجة للنظام، وتوطيد النظام الأساسي، وتحقق من نتيجة الخدمة، وفي النهاية، التشغيل المستمر للعمليات والصيانة.

الوعي بالحالة: تم تبسيط جميع روابط سلسلة الخدمة وسلسلة البيانات وسلسلة النشر لرسم خريطة توعية بالخدمة لتحقيق الوعي بحالة الخدمة في الوقت الفعلي. تصور ارتباط البيانات والهندسة المعمارية لتحديد أخطاء الخدمة وموقعها بسرعة، بما في ذلك تحديد موقع مشاكل الخدمة/ الخدمة، وتعقبهما، وتحديد وتتبع مشاكل موارد النظام، وتحديد وتتبع أخطاء الأجهزة، وتحليل ارتباط الأحداث وتأثيرها.

تنبؤ المخاطر: يبدأ من المراقبة الكاملة، ويؤسس أكثر من 5000 شجرة خطأ من خلال التقاط البيانات من طبقة النظام الأساسي، وطبقة البيانات، وطبقة الخدمة، وطبقة التطبيق، عن طريق اكتساب الحالة وإدارة الحد النهائي، وإدارة خوارزمية النموذج، وتحليل علاقة البيانات، والكشف النشط، ومحاكاة سلوك المستخدم. المراقبة التنبؤية الذكية

تتضمن O&M Hi-Ops 3.0 الصناعية من هواوي ثلاث أنواع من شركاء القدرة: شركاء مكونات المنصة الذين يمكنهم تلبية متطلبات العملاء بسرعة من خلال تقديم مكونات جيدة، بما في ذلك مراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وإدارة عناوين الأي بي ، و APM، والتصور ثلاثي الأبعاد، وإدارة أداء الشبكة. شريك تطوير التكيف، الذي يقدم خدمات تكيف شخصية للعملاء، بما في ذلك تطوير التصميم المرئي، وتطوير تكييف البوابة، وتطوير المحول، والربط البيني للعملية، وتكامل الأداة. يقدم شركاء الحلول معًا حلول خدمات التشغيل والصيانة، بما في ذلك حل تصور البيانات، وحل التشغيل والصيانة عن بعد، وحل مراقبة التطبيقات.

تعتبر فليكيبل لتكنولوجيا المعلومات سياسة أمان محتوى معتمد من هواوي يقع مقرها الرئيسي في أسبانيا، ولها فروع في أوروربا والولايات المتحدة. تتمتع فليكسيبل لتكنولوجيا المعلومات بفريق دعم 7x 24 x 365 7 لمساعدة العملاء على التعامل مع حالات الطوارئ والصيانة. تتمتع أيضًا بنظام مراقبة استباقي يعمل طوال اليوم على مدار الأسبوع، لمساعدة العملاء على منع وتحديد مشكلات الأجهزة. قال السيد كيليان أرجونا (كبير موظفي التكنولوجيا، فليكسيبل لتكنولوجيا المعلومات) تعاونت هواوي مع فليكسيبل لتكنولوجيا المعلومات منذ العام الماضي. وحاليًا، تتعاون مع NAs المتعددة

في المستقبل، ستعمل هواوي مع أكثر من شريك لتكييف تحولك الرقمي، وإلهام المزيد من قيمة التحول.

يُعقد مؤتمر الجوالات العالمي لعام 2022 في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. يقع في المنطقة 1H50 من االقاعة 1 في فيرا جران فيا. للمزيد من التفاصيل، انظر: Huawei Enterprise Business Booth

https://e.huawei.com/en/ events/huawei-enterprise-mwc- 2022

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1758720/Mr_Kilian_ Arjona_CTO_Flexxible_IT.jpg