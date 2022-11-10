‫إعلان عن تأثير الجينسنغ والجينسنغ الأحمر في تثبيط فقدان العظام والعضلات – تم الإعلان عنه في الندوة الدولية الثالثة عشر للجينسنغ 2022

سيول، كوريا الجنوبية، 9 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — عقدت شركة Ginseng Society الكورية الندوة الدولية الثالثة عشرة للجينسنغ في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول في فندق لوت في سيول.

يُستخدم الجينسنغ الكوري (باناكس الجينسنغ) في العديد من العلاجات منذ حوالي 2000 عام، وهو الأكثر استخدامًا في دونجوي بوجام، وهو كتاب طبي كوري تقليدي. بناءً على العديد من نتائج الأبحاث المتعلقة بالجينسنغ والجينسنغ الأحمر، أقرت وزارة سلامة الأغذية والأدوية في كوريا رسميًا بـ 6 تأثيرات مثل تعزيز المناعة وإزالة التعب وتحسين الذاكرة وتحسين الدورة الدموية.

خلال الندوة، تم نشر نتائج بحث مختلفة عن الجينسنغ، مثل مناعة الجينسنغ ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19 (فريق الأستاذ سيو سانغ هي من جامعة تشونغنام Chungnam الوطنية، كوريا الجنوبية) وتأثير الجينسنغ الأحمر على تثبيط تلف الكبد الناجم عن التعرض للزرنيخ (فريق الأستاذ س.م. كامروزامان في بنغلاديش).

يتحقق فريق البروفيسور هيونغ يونغ كوون من جامعة سونشون هيانغ Soonchunhyang من أن الجينسنغ (الجينسنوسيد rd ) يثبط فقدان العضلات

أعلن فريق البروفيسور هيوك يونغ كوون في جامعة سونتشون هيانغ Soonchunhyang عن التأثير المثبط للجينسنوسيد rd على ساركوبينيا. في مجموعة الجينسنوسيد rd ، تحسنت بمرور الوقت، قوة عضلات الفئران المسنة إلى مستوى مشابه لتلك الموجودة عند الفئران البالغة العادية. بالإضافة إلى ذلك، زاد حجم الخلايا العضلية في مجموعة الجينسنوسيد rd مقارنة بمجموعة التحكم، وفي حالة عدد النوى لكل خلية، زاد عدد النوى المكونة من 6 نوى أو أكثر من 20٪ إلى 37٪.

يتحقق فريق البروفيسور نارايانان من جامعة ميشيغان من أن الجينسنغ الأحمر يمنع فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن في الكائنات الدقيقة المعوية

قام فريق البروفيسور نارايان بجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة بتقسيم 21 فأرًا بالغًا إلى أربع مجموعات وأعطوا المضادات الحيوية واسعة الطيف لمدة أسبوعين، ثم قاموا بإعطاء الماء لمجموعة واحدة و 500 مجم/كجم/يوم من مستخلص الجينسنغ الأحمر للمجموعة الأخرى لمدة 4 أسابيع. نتيجة لذلك، تم تقليل التنوع الميكروبي المعوي للفئران بشكل كبير عن طريق إعطاء المضادات الحيوية، ولكن تم قمع الانخفاض في التنوع الميكروبي المعوي وتلف الحاجز بشكل كبير في المجموعة المعالجة بالجينسنغ الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، حدث فقدان كبير للعظام في عظم الفخذ والعمود الفقري للفئران بعد العلاج بالمضادات الحيوية، ولكن تم منع فقدان العظام في المجموعة المعالجة بالجينسنغ الأحمر.