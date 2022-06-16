‫ إعتماد إنترسيستمز كشركة متوافقه مع منصة «نفيس» للتعاملات التأمينية في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ —

أعلنت اليوم شركة إنترسيستمز وهي شركة رائدة في ابتكار الحلول التكنولوجية التي تسهم في حل مشكلات التوافق التشغيلي والسرعة والقابلية للتوسّع عن اعتمادها كشركة متوافقه مع منصة «نفيس» للتعاملات التأمينية في المملكة العربية السعوديه بفضل نظام تراك كيرالموحد للمعلومات الصحية.

ويهدف تأسيس منصة نفيس إلى المساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام أحدث التقنيات لتحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية بما يتوافق مع توجهات المملكة العربية السعودية في “رؤية 2030”.

وتشمل خدمات منصة نفيس ما يلي:

– خدمات نفيس التأمينية:

وتهدف الخدمات التأمينية الرقمية القياسية إلى حوكمة قطاع التأمين الصحي من خلال الربط بين جميع الجهات المعنية في قطاع التأمين الصحي (مقدّمي الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي).

– خدمات نفيس الصحية:

تهدف الخدمات الصحية الرقمية الموحدة المقدّمة للمرضى في المملكة العربية السعودية إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدّمة وتقليل التكاليف والوقت المستغرق في تقديم تلك الخدمات؛ وهو ما يُعدّ عاملًا أساسيًا في تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية.

وبفضل الإمكانات التي يتمتع بها نظام تراك كير من إنترسيستمز في إدارة دورة الإيرادات إلى جانب القدرات السريرية، تمكّنت الشركة مؤخرًا من استيفاء جميع متطلبات الاعتماد الخاصّة بمنصة نفيس، كما أتمّت بنجاح تبادل معاملات لمستشفى الملك خالد التخصّصي للعيون في الرياض عبر منظومة العمل الإلكترونية للمنصة.

وتستفيد المستشفيات التي تستخدم نظام تراك كير من شركة إنترسيستمز والمربوط بمنصة نفيس بالميزات التالية:

– زيادة اتساق البيانات وتوافقها مع عملية تبادل المطالبات إلكترونيًا؛ وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة رفض المطالبات بدرجة كبيرة.

– تقليل المُدَد المستغرقة في إتمام إجراءات المطالبات بأكملها.

– زيادة رضا المرضى عن تجربة تقديم المطالبات إلكترونيًا.

– استخدام منصة موحّدة جاهزة لتلبية أيّ متطلبات تنظيمية مستقبلية لمنصة نفيس والتوافق مع أيّ تحديث لها.

و تعليقا على هذا الإنجاز المهم، قال علي أبي رعد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند لشركة إنترسيستمز: “نحن فخورون بكون شركتنا من أولى الشركات العالميه في مجال تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية التي تم اعتمادها كشركة متوافقه مع منصة «نفيس» للتعاملات التأمينية في المملكة العربية السعوديه. وسيُسهم هذا الاعتماد في توفير بيانات موحّدة ودقيقة ومكتملة تدعم تحقيق هدف “الرعاية الصحية القائمة على الجودة” في المملكة العربية السعودية”.

عن شركة إنترسيستمز

تأسّست شركة إنترسيستمز ( InterSystems ) في عام 1978، وهي شركة متخصّصة في توفير حلول مبتكرة لتلبية المتطلبات المهمّة في مجال تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات. وتمتلك الشركة منصات بيانات سحابية لحل مشكلات التوافق التشغيلي والسرعة والقابلية للتوسّع التي تواجه أنظمة عملائها من المؤسسات في جميع أنحاء العالم. كما تعمل إنترسيستمز -من خلال مجموعة قوية من حلول تكامل بيانات الرعاية الصحية- على تطوير ودعم عملية إدارة المعلومات في المستشفيات من خلال نظامها الموثوق عالميًا للسجلات الطبية الإلكترونية وسجلاتها الموحدة للرعاية؛ وذلك بهدف دعم الأنظمة الصحية والحكومات. وتحرص الشركة على الحفاظ على تميّزها من خلال تقديم خدماتها للدعم -الحائزة على جوائز- على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع (24×7) لعملائها وشركائها في أكثر من 80 دولة على مستوى العالم. وشركة إنترسيستمز هي شركة خاصّة يقع مقرّها الرئيسي في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، ولها 25 مقرًا في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات عن شركة إنترسيستمز، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: InterSystems.com .