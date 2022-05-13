‫إطلاق ZTE Axon 40 Ultra رسميا في الصين

شنجن، الصين، 13 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة (0763.HK / 000063.SZ) ZTE ، المزود الدولي الرئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات للمؤسسات والمستهلكين للإنترنت عبر الهاتف المحمول، أنها أطلقت جهاز Axon 40 Ultra ، وهو تحفة تُظهر تحديث متقدم في تقنية كاميرا تحت الشاشة ( UDC) ، كما أن هذا الجهاز رائد في تقنية التصوير الحسابي متعدد الكاميرات. تم تجهيز ZTE Axon 40 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الحديث، وهو “مصمم خصيصا ليكون مذهلا”، حيث يظهر تميز الشكل النهائي للهاتف الذكي في جميع الجوانب الثلاثة: الشاشة والصورة والأداء.

تقدم تقنية UDC من الجيل الجديد صورا مذهلة في كل لمحة

بصفتها رائدة في تقنية الكاميرا تحت الشاشة، تقود ZTE باستمرار تطور اتجاه الشاشة الكاملة. استنادًا إلى منتجات ZTE ذات تقنية كاميرا تحت الشاشة ( UDC ) الرائدة عالميا، حقق Axon 40 Ultra ، باعتباره المنتج التجاري من الجيل الثالث بتقنية UDC المحدثة، إنجازات ابتكارية رائعة. إضافة إلى ذلك، يمكن جهاز ZTE Axon 40 Ultra من تقديم الشكل النهائي للشاشة الكاملة، مع شاشة متكاملة تماما

بالنسبة لجهاز Axon 40 Ultra ، تم تطبيق كثافة 400 بيكسل لكل بوصة على منطقة الكاميرا تحت الشاشة ( UDC ) من الشاشة، بينما تم تجهيز هذه الأخيرة بأكملها بترتيب ماسي أزرق، مما يوفر تأثير تكامل مرئي بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، تم تكييف تقنية محرك البكسل المستقل الأولى في الصناعة لضمان تشغيل كل وحدة بكسل بواسطة دائرة بكسل منفصلة، مما يتيح عرض شاشة أكثر وضوحا. تعتمد الدائرة على الأسلاك الشفافة الموزعة، مما يلغي تراكم الدوائر على حافة الشاشة في منطقة الكاميرا تحت الشاحة ( UDC) ، مما يوفر صورة أكثر سلاسة. كما تم تحديث شريحة عرض الشاشة UDC Pro مع دمج تحديث خوارزمية ضم النسبة القصوى ( MRC) ، وتحسين البكسل الذكي، وتكنولوجيا تحسين العرض الذكي لإنشاء عرض أكثر دقة وتزامنا. بفضل الشاشة الكاملة التي تم تحديثها حديثا والتي لا تشوبها شائبة، يمكن لـ ZTE Axon 40 Ultra توفير تجربة غامرة أكثر وتقديم صور مذهلة في كل لحظة.

وفي الوقت نفسه، تم تحسين جودة صورة الكاميرا الأمامية بشكل كبير. تم تجهيز ZTE Axon 40 Ultra بكاميرا أمامية تحت الشاشة ( UDC ) بدقة 16 ميجابكسل، والتي يمكن أن تصل إلى تأثير ضخ يصل إلى 2.24 ميكرومتر، مما يولد حساسية أكبر للضوء لمنطقة الكاميرا تحت الشاشة ( UDC ). تستخدم خوارزمية السيلفي 3.0 تقنية التعلم المتعمق AI لتقليل الضوضاء وهي قادرة على معايرة الصور في الوقت الفعلي في بيئات الإضاءة المختلفة مثل إزالة الضباب بذكاء أو استخدام مضاد للوهج، لتحسين وضوح الصورة وشفافيتها بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، يمكن لوظيفة المكياج الذكي تحسين جودة صور الوجه.

يخلق إعداد شاشة المستوى الرئيسي المزيد من الإثارة. تم تجهيز ZTE Axon 40 Ultra بشاشة AMOLED كبيرة بقياس 6.8 إنشات تدعم دقة 1116 * 2480 + FHD ، مع ذروة سطوع تصل إلى 1500 نت، وتغطية 100٪ لمجموعة ألوان واسعة DCI-P3 ، وعمق ألوان 10 بت، وعرض 1.07 مليار لون، مما يوفر تأثيرات ألوان فائقة الوضوح. كما تدعم هذه الشاشة الكبيرة المذهلة بشكل كامل معدل التحديث العالي الذكي 120 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 360 هرتز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوظيفة التعتيم عالية التردد لتعديل عرض النبضة ( PWM ) التي تبلغ 1440 هرتز أن تقلل بشكل فعال وميض الشاشة في المشاهد المظلمة، والتي بالاقتران مع شهادة Eyesafe للضوء الأزرق المنخفض من TUV Rheinland ، توفر حماية فائقة لسلامة العين.

يوفر نظام Trinity ذو الثلاث كاميرات الأساسية لقطات مذهلة من كل زاوية

بينما تسمح الشاشة الكاملة للمستخدمين “بمشاهدة المشهد”، تمت تحديث العدسات في ZTE Axon 40 Ultra بالكامل إلى ثلاث عدسات أساسية “ Trinity ” وهي: عدسة أساسية لتصوير الإنسان بدقة 64 ميجابكسل، عدسة أساسية ذات زاوية عريضة بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وهذا أفضل نظام ثلاثي الكاميرات في الصناعة. بفضل وظائف التصوير المتعددة والفعالة حصريا، يتيح نظام الثلاث عدسات أساسية ZTE Axon 40 Ultra أن يكون الهاتف الذكي الرائد “لالتقاط المشهد”.

تم تجهيز الكاميرا الأساسية لتصوير الإنسان بدقة 64 ميجابكسل والكاميرا الأساسية ذات الزاوية العريضة بجهازي استشعار سوني IMX787 ، تم تقديمهما للصناعة في ZTE Axon 40 Ultra . يمكن لمثل هذا الإعداد أن يحقق تركيزا متعدد الاتجاهات كامل البكسل، مما يتيح التركيز على أن يكون أسرع وأكثر دقة. تعتمد العدسة الخاصة بتصوير الإنسان بدقة 64 ميجابكسل على وجه التحديد، مقاسا 35 مم ببعد بؤري، مع عدسة 7P وفتحة عدسة كبيرة f/1.6 ، مما يوفر تأثير ضبابي بصري على مستوى الأجهزة. للعدسة الأساسية ذات الزاوية العريضة للغاية طولا بؤريا مكافئا يبلغ 16 مم مع ماكرو AF مقاس 4 سم، وتجمع بين وظائف الزاوية العريضة ووظيفة ماكرو، لتحقيق انحراف صغير على السطح المنحني. للعدسة التليفوتوغرافية الأساسية طول بؤري مكافئ بقياس 91 مم مع وظيفة تكبير بصري 5.7x من الزاوية العريضة إلى العدسة التليفوتوغرافية. مزودا بنظام متكامل لتثبيت الصورة على مستوى Steadicam ، يتيح تثبيت الصورة البصري OIS + تثبيت الصورة EIS أداء رائعا لكل صورة.

تم تحديث التصوير الفوتوغرافي الآلي إلى أبعد من ذلك. على عكس الهواتف الذكية الأخرى المزودة بثلاث عدسات أساسية بنفس البكسل، فإن ZTE Axon 40 Ultra هو الهاتف الذكي الوحيد في الصناعة الذي يدعم التسجيل بالفيديو فائق الوضوح بدقة 8k مع جميع الكاميرات الأساسية. كما أنه الهاتف الذكي الوحيد المكون من ثلاث كاميرات أساسية في الصناعة والمزود بوظيفة “لقطة” في كل الكاميرات الأساسية، مما يجعل من الممكن التقاط الأشياء أثناء الحركة من خلال خوارزمية الغالق التكيفية المخصصة الخاصة به. أخيرا وليس آخرا، يعد ZTE Axon 40 Ultra الهاتف الذكي الوحيد المكون من ثلاث كاميرات أساسية والذي يدعم التركيز المسبق مع جميع الكاميرات الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بالتعيين المسبق لمسافة التركيز يدويا قبل التصوير، مما يقلل وقت التركيز البؤري بشكل أكبر.

علاوة على ذلك، تم تحسين وظيفة التصوير الليلي للفيديو. يمكن لخوارزمية الفيديو للذكاء الاصطناعي AI الفريدة من نوعها تحسين سطوع الصورة وتحسين الدقة عند تصوير مقاطع الفيديو في المناطق المظلمة وتقليل الضوضاء واستعادة معلومات الألوان حقا. وفي الوقت نفسه، تم تجهيز ZTE Axon 40 Ultra بأوضاع متعددة للتصوير الفوتوغرافي للسماء بالليل مثل Smart Moon وخوارزمية Star Photography وكوكبة AI ، مما يوفر للمستخدمين تصويرا ليليا فائقا. إلى جانب نظام ألوان الصور الإنساني، والفلاتر الإنسانية الغنية مثل فلتر Bresson بالأبيض والأسود، وفلتر الأفلام، إلخ، يساعد ZTE Axon 40 Ultra المستخدمين على تجربة الكثير من متعة التقاط الصور مع مجموعة متنوعة من سيناريوهات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

يقدم الأداء القوي والجمال الرائع مشهدا لكل ثانية

تم تجهيز ZTE Axon 40 Ultra ، المصمم لأداء مذهل، بالإعداد الرائد لـ Snapdragon 8 Gen 1 و UFS3.1 و LPDDR5 RAM . إضافة إلى ذلك، يتميز هذا الجهاز الرائد بتقنية التبريد السائل VC لتحقيق أقصى قدر من الأداء، حيث تصل مساحة تبديد الحرارة الإجمالية لهيكل تبديد الحرارة المكون من تسع طبقات إلى 36356 مم 2. بمساعدة المبخر الجديد بتقنية التبريد السائل VC المعزز ثنائي القناة، يمكن زيادة الموصلية الحرارية لتصميم التوصيل الحراري السريع من نوع الشلال إلى حد كبير بنسبة 400٪. تمت زيادة قدرة امتصاص الحرارة لمساحة بخار الجرافين ذات التجويف الصغير بالنانو المستخدم في الفضاء بنسبة 140٪، كما أن توصيلها الحراري أفضل 300 مرة من ذي قبل، مما يغذي ZTE Axon 40 Ultra لتبديد الحرارة بسرعة ولأداء سلس.

للحصول على تجربة لعب أفضل، كما تم تجهيز ZTE Axon 40 Ultra بـ Snapdragon Sound ، ومكبرات صوت استريو مزدوجة DTS ، ومحرك خطي X-axis ، ومعدل إطارات مرتفع 90/120، مما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية وتشغيلية مطورة بشكل كبير. كما يدعم ZTE Axon 40 Ultra تشفير الأجهزة بشكل كامل، مع شريحة أمان مستقلة مدمجة، من أجل حماية سلامة النظام بشكل أفضل.

من حيث المظهر الخارجي، يتميز ZTE Axon 40 Ultra بتصميم أنيق وجمالي متكامل، يعبر عن روح الأناقة. إنه مصمم بسطح منحني بشكل شلال بمقدار 71 درجة، إلى جانب درجة انحناء فائقة العمق بمقدار 3.9 مم، مما يجعل الجهاز أكثر راحة عند الإمساك به. وفي الوقت نفسه، تم تطبيق تصميم زجاجي بدون إطار للكاميرا الخلفية هو الأول من نوعه في صناعة الهواتف في ظهر ZTE Axon 40 ، والذي “يخفي” سطح المنصة المعدنية تماما. يوفر هذا الجهاز الرائد الجديد خيارين من الألوان – الحبر الصيني ودونهوانغ البرتقالي.

اعتبارا من 13 ماي/أيار، سيكون ZTE Axon 40 Ultra متوفرا للبيع في البر الرئيسي للصين.

للتواصل الإعلامي:

مارجريت ما

شركة ZTE

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