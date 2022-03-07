‫إطلاق Tronsmart لمكبر الصوت الخارجي Bang بتقنية TuneConn™ وبدء حقبة جديدة من مكبرات الصوت المستخدمة في الحفلات

منذ أن قدمت Tronsmart تقنية SoundPulse® الخاصة بها، تلقت مجموعة من مكبرات صوت Tronsmart مثل مجموعة Force ردود فعل إيجابية للغاية من العملاء في جميع أنحاء العالم. وباعتبارها علامة تجارية معروفة في مجال التكنولوجيا، تواصل Tronsmart تبنيها أحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء ولإنتاج منتجات قادرة على المنافسة. علاوةً على ذلك، استحوذت Tronsmart على تقنية نقل لاسلكية متطورة أخرى حاصلة على براءة اختراع ألا وهي TuneConn™ وبدورها تشمل هذه التقنية المعالجة الصوتية المزدوجة القائمة على معالجة الإشارة الرقمية، مما يمنحك معالجة شاملة تتضمن ترددات القرار والجواب المُحسنة والمُعدلة، والمعادل الديناميكي، والمعادلة الديناميكية، والمعالجة الصوتية المختلفة القائمة على الضاغط الصوتي (DRC)، ومضخم صوت رقمي وذلك لتقديم دقة أعلى وبث صوتي غني بالتفاصيل مع تشويش أقل. كما تضمن تقنية TuneConn™ الحصرية المقدمة من Tronsmart مزامنة مثالية بين مكبرات الصوت المختلفة التي تعمل بتقنية البلوتوث، مما يسمح بتوصيل أكثر من 100 مكبر صوت وتشغيل الموسيقى بنفس الإيقاع.

لطالما كانت الحفلات أسلوب حياة يعشقه الأفراد. وعليه كان يتساءل الأفراد عما إذا كان هناك أي مكبرات صوت محمولة يمكن أن تقترن بمكبرات صوت متعددة تعمل بتقنية البلوتوث حتى يتمكنوا من إقامة حفلات مميزة في مناسبات مختلفة. ومع زيادة الطلب على هذا الأمر، تكرس Tronsmart جهودها لتطوير المنتجات السابقة وطرح مكبرات صوت جديدة كليًا لتقديم تجربة صوتية بصوت مجسم مذهل.

يتمتع مكبر الصوت Tronsmart Bang بتقنية SoundPulse® الحاصلة على براءة اختراع، مما يمنح صوتًا أقوى وعلى نطاق أوسع مقارنةً بمكبرات الصوت العادية. علاوةً على ذلك، يتميز مكبر الصوت BANG بقدرته على المزامنة مع ما يصل إلى 100 مكبر صوت آخر من Bang بفضل تقنية TuneConn™ المقدمة من Tronsmart وذلك لتضخيم الصوت وتعزيز التجربة المرئية، مما يجعل الصوت مرتفعًا بدرجة كافية للاستمتاع بالأنشطة الخارجية. ومن أجل تقديم حفلات مكتملة ومميزة، يوجد بمكبر الصوت BANG أضواءً حيث تنبض أضواء LED وتسطع مع إيقاع الموسيقى.

يتيح التصميم المتين الذي يأتي بمقبض مدمج سهولة النقل والحمل، كما أن الحماية المقاومة للماء التي تأتي بمعيار IPX6 تجعله مثاليًا لاصطحابه إلى الشاطئ أو المسبح. ويعتبر هذا المنتج مثاليًا للسفر حيث يمكن تشغيله لمدة 15 ساعة ويتمتع بشحن في حالات الطوارئ.

بفضل المزيج المثالي بين تقنية TuneConn™ وتقنية SoundPulse® والميزات البارزة المذكورة أعلاه، يُعد مكبر الصوت Tronsmart Bang هو أفضل مكبر صوت للحفلات في عام 2022. المنتج متاح الآن للشراء من موقع Tronsmart الإلكتروني الرسمي ومن المقرر أن يُتاح لاحقًا على أمازون.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1760591/Tronsmart_Bang_ Party_Portable_Bluetooth_ Speaker.jpg